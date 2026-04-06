Tại sao giá iPhone 17 ở Ấn Độ đắt hơn ở Mỹ?

Mặc dù Apple nỗ lực bình ổn giá tại Mỹ, iPhone vẫn là một món đồ xa xỉ đối với người tiêu dùng quốc tế, đặc biệt là tại Ấn Độ.

Bất chấp áp lực từ chi phí sản xuất gia tăng và tình trạng lạm phát toàn cầu, Apple đã thực hiện một bước đi đầy bất ngờ khi quyết định giữ nguyên mức giá khởi điểm cho dòng iPhone 17 vừa ra mắt. Tại thị trường Mỹ, mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn vẫn duy trì mức giá 799 USD tương tự các thế hệ tiền nhiệm, nhưng được nâng cấp gấp đôi dung lượng lưu trữ và sở hữu cấu hình mạnh mẽ tương đương dòng Pro.

Tương tự, phiên bản cao cấp nhất là iPhone 17 Pro Max cũng giữ mức sàn 1.199 USD. Tuy nhiên, gã khổng lồ công nghệ này đã có những điều chỉnh khéo léo trong cấu trúc sản phẩm khi thay thế dòng Plus bằng mẫu iPhone Air siêu mỏng có giá 999 USD, đồng thời đưa mức khởi điểm của iPhone 17 Pro lên 1.099 USD để đồng bộ với tùy chọn bộ nhớ cao hơn.

Trong khi Apple nỗ lực bình ổn giá tại quê nhà, chiếc điện thoại này vẫn là một món đồ xa xỉ đối với người tiêu dùng quốc tế, đặc biệt là tại Ấn Độ. Một nghịch lý đáng chú ý là dù Apple đã đẩy mạnh sản xuất tại quốc gia tỷ dân này với sản lượng tăng từ 36 triệu chiếc lên 55 triệu chiếc trong năm qua nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, nhưng giá bán tại đây vẫn cao hơn đáng kể so với Mỹ.

Cụ thể, người mua tại Ấn Độ phải chi trả khoảng 876 USD cho một chiếc iPhone 17 cơ bản, trong khi phiên bản Pro Max có giá lên tới gần 1.584 USD, chênh lệch hơn 300 USD so với giá niêm yết tại thị trường Mỹ. Sự đắt đỏ này không xuất phát từ chủ ý của Apple mà do tác động tổng hòa từ thuế suất, chi phí nhập khẩu linh kiện và biến động tỷ giá hối đoái.

Lý do quan trọng nhất khiến iPhone tại Ấn Độ có mức giá gây sốc là thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) áp dụng cho thiết bị di động ở mức 18%. Khác với Mỹ nơi giá niêm yết chưa bao gồm thuế bang, giá bán tại Ấn Độ đã được cộng gộp toàn bộ các khoản thuế phí.

Bên cạnh đó, dù lắp ráp tại chỗ nhưng nhiều linh kiện quan trọng vẫn phải nhập khẩu và chịu thuế suất bảo hộ của chính phủ. Apple cũng buộc phải thiết lập mức giá an toàn để bảo vệ lợi nhuận trước sự trượt giá của đồng rupee. Điều này đồng nghĩa với việc dù bạn đang cầm trên tay một chiếc điện thoại được sản xuất ngay tại địa phương, bạn vẫn không nhận được bất kỳ ưu đãi đặc quyền nào về giá so với hàng nhập khẩu.

Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn chưa phải là nơi có mức giá iPhone khắc nghiệt nhất thế giới. Theo dữ liệu so sánh giá toàn cầu, người dùng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil đang phải đối mặt với mức giá không tưởng, vượt ngưỡng 2.000 USD cho một chiếc iPhone 17 Pro do các chính sách thuế đặc thù và lạm phát phi mã. Tại các quốc gia châu Âu như Thụy Điển hay Hungary, mức giá cũng dao động từ 1.500 đến 1.600 USD.

Để dễ hình dung về sự chênh lệch này, với cùng một số tiền bỏ ra để mua một chiếc iPhone 17 Pro tại Thổ Nhĩ Kỳ, người tiêu dùng tại Mỹ có thể mua trọn bộ hệ sinh thái Apple gồm iPhone, Apple Watch, AirPods, iPad và cả MacBook. Sự khác biệt quá lớn về giá bán giữa các khu vực tiếp tục khẳng định iPhone không chỉ là một thiết bị công nghệ mà còn là một chỉ số phản ánh sức khỏe kinh tế và chính sách thương mại của mỗi quốc gia.

Theo BGR