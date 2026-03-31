Tin nóng công nghệ 31/3: DeepSeek gián đoạn dịch vụ dài nhất kể từ khi ra mắt

DeepSeek gặp sự cố ngừng hoạt động dài nhất kể từ khi ra mắt; Ấn Độ đầu tư hơn 750 triệu USD thúc đẩy sản xuất linh kiện điện tử... là những tin nóng công nghệ đáng chú ý khác trong ngày.

1. Australia điều tra 5 nền tảng mạng xã hội về vi phạm lệnh cấm trẻ em

Ủy viên An toàn mạng Australia Julie Inman Grant sau một cuộc phỏng vấn, khi luật cấm sử dụng mạng xã hội đối với người dùng dưới 16 tuổi ở Úc có hiệu lực, tại Sydney, Australia. Ảnh: Reuters.

Cơ quan quản lý internet Australia vừa thông báo điều tra năm nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới do nghi ngờ vi phạm lệnh cấm người dưới 16 tuổi. Đây là tín hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy các công ty công nghệ có thể đối mặt với hành động cưỡng chế theo quy định toàn cầu.

Năm cái tên bị nhắm tới bao gồm Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok và YouTube của Google vì bị gắn cờ không tuân thủ nghiêm túc.

Ủy viên An toàn mạng Australia Julie Inman Grant bày tỏ lo ngại rằng các biện pháp hiện tại là chưa đủ và cơ quan này đang thu thập bằng chứng để áp đặt các hình phạt tài chính lên tới gần 50 triệu đô Australia.

Những thiếu sót chính bao gồm việc cho phép trẻ em thực hiện lại các bài kiểm tra tuổi nhiều lần cho đến khi đạt kết quả trên 16 hoặc thiếu các biện pháp ngăn chặn đăng ký mới hiệu quả.

Kết quả cuộc điều tra này sẽ ảnh hưởng lớn đến các quốc gia khác đang có ý định áp dụng các hạn chế tương tự.

2. DeepSeek gián đoạn dịch vụ dài nhất kể từ khi ra mắt

DeepSeek gặp sự cố ngừng hoạt động. Ảnh: Reuters.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo nổi tiếng DeepSeek của Trung Quốc vừa trải qua sự cố gián đoạn dịch vụ dài nhất kể từ khi các mô hình R1 và V3 trở nên phổ biến. Trang web trạng thái của công ty ghi nhận chatbot này đã gặp lỗi nghiêm trọng kéo dài hơn 7 giờ đồng hồ bắt đầu từ sáng sớm thứ hai cho đến khi được khắc phục xong.

Theo quy trình thông thường của doanh nghiệp, lý do cụ thể dẫn đến sự cố vẫn không được tiết lộ dù các lỗi máy chủ hoặc cập nhật phần mềm thường là nguyên nhân chính.

Trước đây dịch vụ kết nối dành cho các nhà phát triển từng gặp gián đoạn vào đầu năm 2025 nhưng giao diện dành cho người dùng phổ thông chưa bao giờ ngưng hoạt động quá hai giờ.

Sự cố lần này xảy ra ngay lúc cộng đồng công nghệ toàn cầu đang háo hức chờ đợi các thế hệ mô hình tiếp theo từ startup này.

3. Ấn Độ đầu tư hơn 750 triệu USD thúc đẩy sản xuất linh kiện điện tử

Ấn Độ phê duyệt gói đầu tư công nghệ hơn 750 triệu USD. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Ấn Độ vừa phê duyệt 29 đề xuất từ nhiều doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư đạt 750 triệu USD nhằm mở rộng năng lực sản xuất linh kiện điện tử trong nước. Đây là bước đi chiến lược của Bộ Công nghệ Thông tin và Điện tử nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu và củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các dự án được thông qua bao gồm sản xuất điện thoại di động, thiết bị viễn thông, linh kiện ô tô và phần cứng máy tính. Đáng chú ý có dự án sản xuất mô đun hiển thị của Dixon Technologies và dự án chế tạo nam châm vĩnh cửu từ oxit đất hiếm đầu tiên tại quốc gia này của Lohum Cleantech.

Ấn Độ đặt mục tiêu nâng giá trị sản lượng ngành điện tử lên mức 500 tỷ USD vào năm 2031. Những ưu đãi mới dự kiến sẽ tiếp tục thu hút các tập đoàn lớn như Apple và Samsung gia tăng hiện diện tại thị trường tỷ dân này.

4. Mitsubishi trở thành tập đoàn Nhật Bản đầu tiên ứng dụng công nghệ blockchain của JPMorgan

Mitsubishi ứng dụng công nghệ blockchain của JPMorgan. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn Mitsubishi dự kiến bắt đầu sử dụng công nghệ blockchain từ JPMorgan Chase để chuyển tiền toàn cầu vào đầu năm tài chính 2026. Đây là doanh nghiệp Nhật Bản đầu tiên gia nhập mạng lưới thanh toán cùng các tập đoàn đa quốc gia như BMW và FedEx nhằm tối ưu hóa hiệu suất vốn.

Thay vì sử dụng các phương thức truyền thống mất nhiều giờ, hệ thống tài khoản ký gửi blockchain cho phép chuyển tiền gần như tức thì giữa các chi nhánh quốc tế vào bất kỳ lúc nào.

Mitsubishi đang xem xét thực hiện các giao dịch nội bộ có giá trị lên tới 500 triệu USD mỗi lần để ứng phó nhanh với biến động giá nguyên liệu.

Công nghệ này không phát hành tiền mã hóa mà ghi lại số dư trên sổ cái ảo, giúp tự động hóa việc bổ sung nguồn vốn ngay cả trong ngày nghỉ. Ngoài ra Mitsubishi cũng đang thử nghiệm song song việc chuyển tiền bằng đồng stablecoin yên Nhật.

5. Macbook M5 Max và M5 Pro đã âm thầm khắc phục hạn chế

Macbook M5 Max và M5 Pro đã khắc phục một trong những vấn đề lớn nhất của MacBook. Ảnh: BGR.

Apple đã chính thức trình làng dòng MacBook Pro sử dụng chip M5 Pro và M5 Max mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Điểm nhấn lớn nhất không chỉ nằm ở hiệu suất xử lý trung tâm nhanh hơn 30% hay đồ họa tăng 50% mà còn ở khả năng kết nối màn hình ngoại vi ấn tượng.

Lần đầu tiên người dùng có thể kết nối tối đa bốn màn hình độ phân giải cao thông qua một cáp Thunderbolt duy nhất mà không cần các giải pháp bắc cầu phức tạp.

Cụ thể chip M5 Pro hỗ trợ ba màn hình trong khi phiên bản M5 Max cho phép vận hành bốn màn hình 6K ở tần số quét 60Hz. Đây là một bước tiến dài so với các thế hệ chip cũ vốn bị giới hạn nghiêm ngặt về số lượng cổng xuất hình ảnh bản địa. Cải tiến thầm lặng này giúp đơn giản hóa đáng kể không gian làm việc chuyên nghiệp cho các nhà sáng tạo nội dung.

Theo Reuters, Nikkei Asia, BGR