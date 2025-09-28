Ấn Độ chi 7 tỷ USD mua 97 tiêm kích Tejas Mk1A – đắt hơn cả Su-30MKI

Bộ Quốc phòng Ấn Độ mới đây đã ký hợp đồng trị giá khoảng 7 tỷ USD để mua sắm 97 tiêm kích hạng nhẹ Tejas Mk1A. Đây là đơn đặt hàng lớn nhất trong lịch sử của chương trình Tejas, vốn bị trì hoãn và gặp nhiều khó khăn suốt nhiều thập kỷ.

Hợp đồng này bao gồm 68 phiên bản một chỗ ngồi và 29 phiên bản hai chỗ ngồi, được ký kết trùng thời điểm Ấn Độ loại biên tiêm kích MiG-21 – mẫu tiền nhiệm trực tiếp của Tejas – vào ngày 26/9. Dự kiến, các máy bay này sẽ bắt đầu được bàn giao trong giai đoạn 2027–2028. Phiên bản mới nhất Tejas Mk1A có một số cải tiến nhỏ về hệ thống điện tử hàng không so với các mẫu trước.

Tejas thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 4/1/2001, nhưng lịch sử của dự án đã kéo dài gần 40 năm. Phải đến tháng 2/2019 – tức 18 năm sau chuyến bay đầu tiên – Không quân Ấn Độ mới chính thức tiếp nhận những chiếc Tejas đầu tiên với năng lực chiến đấu tạm thời.

Máy bay chiến đấu Su-30MKI (trên) và Tejas của Không quân Ấn Độ. Ảnh: MW.

Tuy nhiên, chi phí đội lên khiến Tejas trở thành một trong những tiêm kích đắt đỏ nhất trong cùng phân khúc về trọng lượng và lực đẩy. Giá thành mỗi chiếc lên tới khoảng 72 triệu USD – cao gấp đôi so với JF-17 Block III của Trung Quốc mà Pakistan và Azerbaijan đang biên chế. Nguyên nhân chính là hiệu suất sản xuất thấp trong ngành hàng không quân sự Ấn Độ, cùng chi phí rất cao của động cơ Mỹ F404 và gói điện tử hàng không của Israel.

Mức giá này còn khiến Tejas đắt hơn cả Su-30MKI do Nga chế tạo – vốn là xương sống của không quân Ấn Độ. Một chiếc Su-30MKI sản xuất tại Nga rẻ hơn, trong khi phiên bản sản xuất theo giấy phép tại Ấn Độ có giá gần 90 triệu USD. Dù vậy, Su-30MKI là máy bay cỡ lớn với trọng lượng gấp đôi, sức mạnh động cơ gấp 3 lần và radar gần như lớn gấp 4 lần so với Tejas.

Mặc dù chi phí mua sắm cao và năng lực chiến đấu còn hạn chế, Tejas lại có lợi thế ở chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp nhờ thiết kế tiêm kích hạng nhẹ. Ấn Độ kỳ vọng khi được triển khai với số lượng lớn, Tejas sẽ đạt tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần tăng cường sức mạnh không quân quốc gia.

