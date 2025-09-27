Tu-95MS Nga áp sát Alaska suốt 14 giờ: F-16, F-35 được điều động khẩn để ngăn chặn

Máy bay ném bom Tu-95MS của Nga áp sát Alaska trong chuyến bay hơn 14 giờ ở biển Bering và Okhotsk. Mỹ lập tức triển khai F-16, F-35 và máy bay cảnh báo sớm E-3 để ngăn chặn, làm gia tăng căng thẳng an ninh ở Bắc Cực.

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) mới đây đã triển khai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS để thực hiện các nhiệm vụ tại biển Bering và biển Okhotsk, bao gồm cả những chuyến bay kéo dài áp sát Alaska.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 26/9 cho biết: “Các máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa Tu-95MS thuộc hàng không tầm xa của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thực hiện chuyến bay theo kế hoạch trong không phận trên vùng biển quốc tế ở biển Bering và biển Okhotsk. Chuyến bay kéo dài hơn 14 giờ”.

Bộ này cũng cho biết thêm: “Trong quá trình bay, các phi hành đoàn của máy bay tầm xa Nga đã tiến hành tiếp dầu trên không. Ở một số giai đoạn, máy bay ném bom chiến lược của Nga còn bị theo sát bởi các tiêm kích của những quốc gia nước ngoài”.

Các máy bay ném bom được yểm trợ bởi tiêm kích Su-35S và Su-30SM xuất phát từ vùng Viễn Đông Nga, vốn có tầm hoạt động xa, rất phù hợp cho các nhiệm vụ hộ tống dài hạn.

F-16 chặn Tu-95 gần Alaska. Ảnh: MW.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) báo cáo rằng 2 máy bay Tu-95 và hai tiêm kích Su-35 đã đi vào Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) Alaska. Mỹ đã triển khai một máy bay cảnh báo sớm E-3 cùng 4 tiêm kích F-16 để đánh chặn. Do F-16 có tầm hoạt động khá ngắn, không quân Mỹ phải huy động tới 4 máy bay tiếp dầu KC-135 để hỗ trợ, cho phép F-16 duy trì trên không lâu hơn.

Các phi công F-16 và F-35 đóng tại Alaska đã nhiều lần chạm trán với máy bay Nga. Ngày 4/4, đoạn video công bố cho thấy một chiếc F-35 tiếp cận rất sát Su-35, trước khi chiếc Su-35 khéo léo chiếm vị trí phía trước và bên phải. Trước đó, vào tháng 9/2024, một tiêm kích Su-35 từng có hành động áp sát nguy hiểm với F-16 của Mỹ gần Alaska, cắt ngang trước mũi ở cự ly rất gần – động tác mà một số nguồn gọi là “húc đầu” (headbutting).

Su-35 cắt ngang trước F-16 gần Alaska vào tháng 9/2024. Ảnh: MW.

Mỗi máy bay ném bom Tu-95MS có thể mang theo 8 tên lửa hành trình tàng hình Kh-101 hoặc biến thể hạt nhân Kh-102 gắn ngoài, với tầm bắn trên 5.000 km, tích hợp mồi bẫy điện tử và mang đầu đạn nặng 400 kg. Tên lửa Kh-101 đã được Nga sử dụng rộng rãi để tấn công các mục tiêu ở Ukraine, và với tầm bắn của nó, máy bay Nga có thể tấn công phần lớn lãnh thổ Mỹ từ vùng biển quốc tế.

Ngoài ra, Nga còn đang phát triển các loại tên lửa tiên tiến hơn dành cho lực lượng ném bom, trong khi phần lớn phi đội Tu-95MS dự kiến sẽ được thay thế bằng Tu-160M hiện đang sản xuất.

Đáng chú ý, các cuộc tuần tra của máy bay ném bom Nga gần Alaska ngày càng nhận được sự hỗ trợ từ không quân Trung Quốc, bao gồm cả máy bay ném bom H-6 và tiêm kích J-16, lần đầu triển khai tại khu vực vào tháng 7/2024.

Trước thách thức ngày càng lớn này, không phận Alaska ngày càng trở nên dễ tổn thương, chủ yếu do đội bay E-3 của Mỹ đã quá lạc hậu, trong khi nguồn ngân sách để thay thế bằng dòng E-7 vẫn còn nhiều bất định.

Theo Military Watch