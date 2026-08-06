Marina Living Halong: Định hình chuẩn mực nhà ở xã hội của BIM Land tại Quảng Ninh

Marina Living Halong là dự án nhà ở xã hội đầu tiên do BIM Land phát triển tại Khu đô thị vịnh biển Halong Marina. Từ vị trí, thiết kế, tiện ích đến hành trình sở hữu, dự án thể hiện cách BIM Land đưa sự chỉn chu và tiêu chuẩn phát triển chuyên nghiệp vào sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực.

Marina Living: Nơi mỗi mái nhà mở ra một tương lai vững vàng hơn

Với định vị “Nơi mỗi mái nhà mở ra một tương lai vững vàng hơn”, Marina Living là tầm nhìn của BIM Land dành cho phân khúc nhà ở xã hội, được triển khai đầu tiên tại Quảng Ninh. Dòng sản phẩm được phát triển chỉn chu từ nghiên cứu nhu cầu cư dân, thiết kế, lựa chọn đối tác đến quy trình bán hàng, tư vấn hồ sơ và trải nghiệm khách hàng.

Marina Living Halong dự kiến cung cấp 2.093 căn hộ cho khoảng 5.000 cư dân, hướng tới một chuẩn sống hiện đại, phù hợp hơn với khả năng sở hữu của nhiều gia đình và góp phần hình thành cộng đồng ổn định, văn minh, gắn bó lâu dài.

Mảnh ghép an cư mới tại Khu đô thị vịnh biển Halong Marina

Marina Living Halong tọa lạc tại Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, phường Bãi Cháy – một trung tâm đô thị (CBD) sôi động và hiện đại bên vịnh di sản đã hình thành đồng bộ về hạ tầng, tiện ích và cộng đồng hơn 20.000 cư dân.

Trải nghiệm sống hằng ngày của cư dân Marina Living Halong được mở rộng trong hệ sinh thái đa dạng của Halong Marina, từ tổ hợp sân thể thao đa năng, công viên, quảng trường biển, sân khấu nhạc nước Halo Bay Show đến các hoạt động cộng đồng cuối tuần.

Từ Marina Living Halong, cư dân kết nối thuận tiện với các cơ quan hành chính, giáo dục, dịch vụ cùng mạng lưới thương mại và tiện ích thiết yếu.

Không gian sống bên vịnh tại Halong Marina vốn được đánh giá cao tại Quảng Ninh khi sở hữu đến 85 ha cây xanh và mặt nước, tương đương 35% tổng diện tích, cùng hai hồ nước rộng 40 ha và 3,8 km đường bao biển. Nền tảng đô thị hiện hữu giúp cư dân thuận tiện học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe, thư giãn và xây dựng cuộc sống lâu dài tại vùng đất di sản.

Chuẩn sống hiện đại được thiết lập từ tư duy phát triển bài bản

Với BIM Land, chất lượng của một dự án nhà ở xã hội không chỉ nằm ở mặt bằng căn hộ, mà còn được quyết định bởi cách dự án được quy hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành chỉn chu, định hình nền tảng giá trị bền vững cho người sử dụng. Marina Living Halong vì vậy được phát triển đồng bộ cùng các đơn vị tư vấn kiến trúc, cảnh quan và nội thất giàu kinh nghiệm, trong đó có những đối tác đã đồng hành tại nhiều dự án của BIM Land ở Hạ Long như: Kiến trúc Việt, Vertical Studio, EWD.

Cơ cấu sản phẩm gồm căn hộ studio, một, hai và ba phòng ngủ, diện tích dự kiến từ 25,25 m² đến 76,7 m², đáp ứng nhu cầu của người độc thân, gia đình trẻ và gia đình nhiều thế hệ. Căn hộ hai phòng ngủ chiếm tỷ trọng chủ đạo, phù hợp với nhu cầu ở thực của phần đông các gia đình. Mặt bằng được thiết kế vuông vắn, chú trọng công năng; các khối nhà có nhiều khoảng thoáng, tăng khả năng đón sáng và thông gió tự nhiên. BIM Land định hình chuẩn sống hiện đại tại Marina Living Halong với 100% căn hộ đều có ban công riêng, tối ưu mặt thoáng, mở rộng kết nối với cảnh quan xung quanh.

Sự đầu tư còn thể hiện trong cách tổ chức vận hành với hai sảnh đón tại mỗi tòa và hệ thống lên tới 16 thang máy, chưa bao gồm thang phòng cháy chữa cháy.

Các không gian như thư viện, lounge, phòng sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi trẻ em và khu thể thao – giải trí được bố trí liền mạch, phục vụ nhu cầu học tập, làm việc, vận động và kết nối cư dân.

Lõi cảnh quan xanh trung tâm hơn 1.600 m², kết nối với đường chạy bộ, sân chơi, mảng xanh đa năng và dãy thương mại khối đế, tạo nên một môi trường sống thuận tiện, nơi các nhu cầu hằng ngày được đáp ứng ngay trong nội khu.

Điểm nhấn của dự án là tổ hợp bể bơi ngoài trời gần 800 m² tại tầng 3 dành cho người lớn và trẻ em, mở rộng không gian rèn luyện sức khỏe và thư giãn nội tòa.

Qua đó, Marina Living Halong không chỉ cung cấp căn hộ phù hợp hơn với khả năng sở hữu, mà hướng tới một môi trường an cư hoàn chỉnh, được đầu tư bài bản cho chất lượng sống lâu dài.

Minh bạch và thuận tiện trong hành trình sở hữu

Marina Living Halong hiện đang trong giai đoạn tiếp nhận hồ sơ đợt 1, từ ngày 21/07 - 21/08, thông qua Cổng thông tin chính thức và Văn phòng bán hàng của dự án. Ngay trong giai đoạn tiếp nhận hồ sơ đợt 1, dự án đã nhận được sự quan tâm của người dân tại Quảng Ninh.

Theo đại diện BIM Land, thông qua hệ thống đăng ký từ trực tuyến đến trực tiếp, toàn bộ quá trình tiếp nhận, kiểm tra và xét duyệt hồ sơ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, hướng tới bảo đảm cơ hội an cư được trao đúng đối tượng, công bằng và minh bạch.

Niềm tin của khách hàng dành cho Marina Living Halong còn được củng cố bằng tiến độ triển khai thực tế. Dự án đã khởi công ngày 19/12/2025 và hiện đang thi công các hạng mục móng, tầng hầm, hướng tới hoàn thành theo tiến độ được phê duyệt.

Từ một căn hộ phù hợp hơn với khả năng sở hữu, Marina Living Halong hướng tới một môi trường sống được quy hoạch bài bản, vận hành thuận tiện và đặt hành trình an cư lâu dài của người ở thực làm trọng tâm.