Ông Trịnh Văn Quyết trở lại, Bamboo Airways nối lại đàm phán với Boeing

Nhà sáng lập Bamboo Airways Trịnh Văn Quyết làm việc với CEO Boeing tại Việt Nam nhằm khôi phục thỏa thuận mua Boeing 787-9 Dreamliner, đồng thời đề xuất thuê dòng Boeing 737 MAX thế hệ mới để tái cấu trúc đội bay.

Ngày 13/2, ông Trịnh Văn Quyết - nhà sáng lập hãng hàng không Bamboo Airways đã có cuộc trao đổi với ông Michael Vu, CEO Boeing tại Việt Nam về định hướng tái khởi động hợp đồng đã ký và nâng tầm hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn phát triển mới của Bamboo Airways.

Bamboo Airways và Boeing từng ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) về việc mua tàu bay Boeing 787-9 Dreamliner, đồng thời thiết lập các thỏa thuận khung nhằm xây dựng nền tảng hợp tác dài hạn.

Trong quá trình phát triển đội bay đường dài, Bamboo Airways từng khai thác đội tàu bay Boeing 787-9 Dreamliner, đóng vai trò chủ lực trong chiến lược kết nối Việt Nam với các thị trường quốc tế.

Tại buổi làm việc, ông Trịnh Văn Quyết - nhà sáng lập Bamboo Airways - đã trao đổi với Boeing về định hướng trong thời gian tới. Trên cơ sở tối ưu hóa cấu trúc đội tàu và nâng cao hiệu quả vận hành, hãng đề xuất phương án thuê các tàu bay thế hệ mới 737 MAX thân hẹp nhằm cải thiện hiệu quả nhiên liệu, kiểm soát chi phí và tăng tính linh hoạt trong điều phối mạng bay.

Trước đó, ông Trịnh Văn Quyết bị bắt từ tháng 3/2022 vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 6/2025, cựu Chủ tịch FLC được giảm án còn 7 năm tù. Sau gần 4 năm vắng bóng, ông Trịnh Văn Quyết công khai xuất hiện trở lại từ cuối tháng 1/2026 tại cuộc gặp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam.

Mới đây, ông Quyết cũng đã đăng bài trên Facebook cá nhân về việc gia hạn thẻ hội viên thêm một năm cho gần 3 triệu khách hàng của hãng hàng không. Đây là lần đầu tiên ông Quyết lên tiếng sau khi tái xuất thương trường.

Lần cuối ông Quyết đăng tải thông tin trên mạng xã hội là cuối tháng 3/2022. Bamboo Airways được FLC tiếp quản lại quyền điều hành từ tháng 9/2025. Hiện FLC đã xây dựng kế hoạch phát triển mới cho Bamboo Airways trong giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tái cơ cấu hệ thống vận hành, mở rộng quy mô khai thác đội bay, củng cố mạng đường bay.