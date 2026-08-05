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Nối dài đà tăng trưởng, VPBankS củng cố vai trò trong hệ sinh thái VPBank

Yến Linh
Yến Linh

Kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng đang đưa VPBankS trở thành một mảnh ghép quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của tập đoàn VPBank, với dư địa phát triển nhờ cộng hưởng hệ sinh thái và triển vọng tích cực của thị trường vốn Việt Nam.

Nối dài đà tăng trưởng, VPBankS củng cố vai trò trong hệ sinh thái VPBank

Động lực tăng trưởng cho hệ sinh thái

Trong các báo cáo phân tích cập nhật kết quả kinh doanh quý II/2026 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB), nhiều công ty chứng khoán đang dành sự chú ý đặc biệt đến CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS; HoSE: VPX).

Kết thúc 6 tháng đầu năm, VPBankS đạt lợi nhuận gần 2.700 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ, tương đương khoảng 14% lợi nhuận hợp nhất của tập đoàn. Tổng tài sản lên gần 89.000 tỷ đồng; dư nợ cho vay margin vượt 38.000 tỷ đồng, cùng đứng top 3 toàn thị trường.

Những con số về quy mô và hiệu quả này phản ánh sự phát triển của VPBankS, cũng như vai trò ngày càng lớn của mảng chứng khoán trong hệ sinh thái mở rộng khác biệt của VPBank.

VPBankS đạt kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong nửa đầu 2026.
VPBankS đạt kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong nửa đầu 2026.

Theo Chứng khoán HSC, kết quả kinh doanh mạnh mẽ của VPBankS trong quý II chính là yếu tố chính đưa lợi nhuận VPBank vượt kỳ vọng. Cụ thể, công ty chứng khoán này đạt lợi nhuận trước thuế 2.159 tỷ đồng trong quý II, gấp gần 4 lần cùng kỳ và cao hơn khoảng 200% so với dự báo của các chuyên viên phân tích. HSC cũng nhấn mạnh VPBankS là đơn vị đóng góp đáng kể cho thu nhập phí và thu nhập từ giao dịch trái phiếu hợp nhất thông qua mảng tư vấn và phân phối trái phiếu.

Đồng quan điểm, Chứng khoán TCBS cho biết thu nhập dịch vụ của VPBank trong nửa đầu 2026 đạt sự “bùng nổ nhờ hệ sinh thái”. Cụ thể, theo báo cáo tài chính, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ hợp nhất trong 6 tháng đạt 5.555 tỷ đồng, gấp hơn hai lần so với cùng kỳ. Trong đó, VPBank ghi nhận khoản thu mới 822 tỷ đồng từ hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán cùng phí tư vấn 411 tỷ đồng, gấp hơn hai lần cùng kỳ - đều là hai mảng kinh doanh của VPBankS.

Theo đánh giá của TCBS, sự tăng trưởng của VPBankS và OPES đang hình thành "trụ cột lợi nhuận thứ hai" cho VPBank, góp phần đa dạng hóa nguồn thu từ các mảng kinh doanh “ít thâm dụng vốn và ít chịu tác động của chu kỳ tín dụng”.

Chia sẻ quan điểm của HSC và TCBS, Chứng khoán Vietcap cho biết lợi nhuận 6 tháng của VPBank phù hợp với dự báo nhờ tăng trưởng tích cực của bảng cân đối kế toán cũng như sự đóng góp ngày càng lớn của các công ty con. Trong đó, lợi nhuận gần 2.700 tỷ đồng trong 6 tháng của VPBankS được dẫn dắt bởi hoạt động cho vay margin mạnh mẽ, mảng ngân hàng đầu tư đang mở rộng cũng như việc công ty vươn lên Top 8 về thị phần môi giới trên HoSE.

Không gian tăng trưởng tiếp tục rộng mở

Bên cạnh kết quả kinh doanh bứt phá, nhiều yếu tố thuận lợi từ thị trường cho đến lợi thế hệ sinh thái và chiến lược mở rộng sang các mảng kinh doanh tiềm năng được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra dư địa tăng trưởng cho VPBankS trong những năm tới.

Trước hết, đà tăng trưởng của VPBankS được hỗ trợ bởi dư địa phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đến cuối quý II/2026, số tài khoản chứng khoán trên cả nước vượt 13,4 triệu tài khoản, gấp hơn 3 lần so với mốc cuối năm 2021 và tương đương 13% dân số. Tuy nhiên, mức độ tham gia thị trường vẫn thấp hơn đáng kể so với những nền kinh tế phát triển trong khu vực.

Thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến chính thức được nâng hạng vào tháng 9/2026, thanh khoản và dòng vốn, đặc biệt là dòng vốn ngoại, được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty chứng khoán mở rộng hoạt động kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, VPBankS sở hữu nhiều lợi thế đặc biệt để gia tăng quy mô, thị phần. Với nền tảng vốn thuộc nhóm dẫn đầu ngành, cùng hệ sinh thái hơn 30 triệu khách hàng của VPBank, công ty có điều kiện mở rộng mạnh mẽ hoạt động môi giới, cho vay margin hay ngân hàng đầu tư. Đến cuối quý II/2026, VPBankS sở hữu 1,5 triệu tài khoản chứng khoán, tăng 28,4% so với cùng kỳ. Riêng tốc độ tăng trưởng của nhóm khách hàng hoạt động (active) còn cao hơn, đạt khoảng 40% và sẽ là động lực để VPBankS bứt phá trong nửa cuối năm.

Một động lực tăng trưởng quan trọng khác đến từ mảng ngân hàng đầu tư. Việt Nam đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp ngày càng có nhu cầu huy động nguồn vốn trung, dài hạn, trong khi tỷ lệ tín dụng trên GDP đã lên khoảng 145%, tạo dư địa lớn cho sự phát triển của thị trường vốn, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp.

Với năng lực vốn lớn, mạng lưới đối tác và hệ thống phân phối rộng khắp, VPBankS có nhiều lợi thế để mở rộng thị phần trong lĩnh vực này. Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh số khoảng 36.000 tỷ đồng ở mảng ngân hàng đầu tư và đã hoàn thành hơn một nửa kế hoạch chỉ sau 6 tháng đầu năm.

Không dừng lại ở các mảng kinh doanh truyền thống, VPBankS cũng đang mở rộng không gian tăng trưởng thông qua việc xây dựng nền tảng quản lý tài sản tích hợp, kết nối cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các giải pháp quản lý danh mục trên cùng một hệ sinh thái. Đây là bước đi nhằm hoàn thiện chuỗi giải pháp đầu tư của tập đoàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, đặc biệt là phân khúc khách hàng ưu tiên và VPBank Private Banking.

Theo dữ liệu từ FiinPro, chốt phiên 4/8, cổ phiếu VPX được giao dịch ở mức P/E 9,02 lần và P/B 1,37 lần, thấp hơn đáng kể so với trung bình thị trường lần lượt là 12,03 lần và 1,97 lần. Trong khi đó, ROE và ROA lần lượt đạt khoảng 14% và 5,7%, trong nhóm dẫn đầu ngành. Mức định giá hấp dẫn đi cùng hiệu quả sinh lời cao được kỳ vọng sẽ tạo dư địa tăng trưởng cho cổ phiếu trong trung và dài hạn.

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Từ khóa:

#VPBank #Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

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