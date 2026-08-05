Giá vàng hôm nay 5/8: SJC tăng 1 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng mạnh

Giá vàng trong nước sáng 5/8 đồng loạt tăng, trong đó vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng thế giới cũng phục hồi mạnh, vượt mốc 4.100 USD/ounce.

Giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng

Sáng 5/8, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên giao dịch 4/8, giá vàng miếng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch giữa giá mua và bán hiện duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 137-140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

DOJI giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 138-142 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 139-143 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch 4/8.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 143 triệu đồng/lượng, cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với DOJI và 2,5 triệu đồng/lượng so với SJC.

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng theo đà phục hồi mạnh của giá vàng thế giới. Tuy nhiên, khoảng cách mua - bán vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, cho thấy thị trường còn thận trọng trước biến động nhanh của giá vàng quốc tế.

Giá vàng thế giới bật tăng 2,2 triệu đồng/lượng

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 5/8 giao dịch ở mức khoảng 4.131 USD/ounce, tăng 75 USD/ounce so với mức 4.056 USD/ounce trong phiên sáng 4/8.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.460 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,8 triệu đồng/lượng. So với 4/8, giá vàng thế giới tăng khoảng 2,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 5/8 phục hồi lên mốc 4.078 USD/ounce sau nhịp điều chỉnh trước đó. Ảnh: Unsplash.

So với cùng thời điểm ngày 29/7, khi giá vàng thế giới ở khoảng 4.040 USD/ounce, giá kim loại quý hiện cao hơn khoảng 91 USD/ounce. Tính trong vòng 30 ngày, giá vàng vẫn giảm khoảng 112 USD/ounce, cho thấy áp lực điều chỉnh trong trung hạn chưa hoàn toàn chấm dứt.

Đà tăng mạnh sáng nay cho thấy lực mua đã quay lại rõ rệt sau nhịp giảm trước đó, giúp giá vàng vượt nhanh vùng 4.100 USD/ounce. Tuy nhiên, thị trường vẫn có thể biến động mạnh khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi dữ liệu kinh tế Mỹ và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed.

Với vàng trong nước, mức tăng nhanh của giá thế giới có thể tạo thêm áp lực điều chỉnh tăng, nhưng nhà đầu tư vẫn cần thận trọng do chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới còn ở mức cao.