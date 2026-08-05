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Từ thương cảng Sài Gòn đến trung tâm tài chính quốc tế nhìn từ Vietcombank Tower

Yến Linh
Yến Linh

Khi các thành phố cạnh tranh để trở thành trung tâm tài chính khu vực, cuộc đua không chỉ nằm ở chính sách hay dòng vốn. Với TP.HCM, khả năng hình thành những không gian kinh doanh chất lượng cao, nơi doanh nghiệp và các định chế tài chính cùng hiện diện trong một hệ sinh thái tập trung, cũng đang trở thành một lợi thế quan trọng trên hành trình hướng tới trung tâm tài chính quốc tế.

Dấu ấn tháp tài chính trên skyline thành phố

Lịch sử phát triển của TP.HCM luôn gắn liền với dòng chảy thương mại bên bờ sông Sài Gòn. Từ thế kỷ XIX, khu vực Bến Bạch Đằng – Công trường Mê Linh đã là cửa ngõ giao thương quan trọng của miền Nam, nơi tập trung các hãng tàu, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các hoạt động thương mại quốc tế. Qua nhiều giai đoạn phát triển, khu vực này dần chuyển mình từ thương cảng truyền thống thành một trong những trung tâm tài chính – thương mại quan trọng nhất Việt Nam.

Vietcombank Tower tại Công trường Mê Linh, khu vực từng là cửa ngõ giao thương của Sài Gòn và ngày nay là một trong những lõi tài chính – thương mại quan trọng nhất TP.HCM
Vietcombank Tower tại Công trường Mê Linh, khu vực từng là cửa ngõ giao thương của Sài Gòn và ngày nay là một trong những lõi tài chính – thương mại quan trọng nhất TP.HCM

Ngày nay, chỉ trong phạm vi vài km quanh Công trường Mê Linh và phố đi bộ Nguyễn Huệ tập trung hàng loạt ngân hàng, công ty bảo hiểm, tập đoàn đa quốc gia, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, hãng luật và các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp. Đây cũng là một trong những khu vực có giá trị bất động sản thương mại cao nhất cả nước và được xem là lõi kinh tế của TP.HCM.

Trong bối cảnh đó, Vietcombank Tower xuất hiện vào năm 2015 như một dấu mốc mới trên đường chân trời (skyline) của thành phố. Được thiết kế bởi kiến trúc sư Cesar Pelli – người đứng sau nhiều công trình tài chính nổi tiếng thế giới như Tháp đôi Petronas (Malaysia), trụ sở Ngân hàng Bank of America tại North Carolina (Mỹ) hay Trung tâm Tài chính Quốc tế (Hong Kong, Trung Quốc), tòa tháp cao 206 mét cho đến nay vẫn là một trong những công trình cao nhất TP.HCM và nhanh chóng trở thành một dấu mốc dễ nhận diện trong skyline ven sông Sài Gòn.

Ít người biết rằng, phần đỉnh chóp giật cấp đặc trưng của Vietcombank Tower được César Pelli lấy cảm hứng từ hình tượng chiếc mũ của Vua Hùng. Chi tiết này không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn mang ý nghĩa tôn vinh di sản văn hóa dân tộc, khi đưa một biểu tượng giàu ý nghĩa lịch sử vào không gian kiến trúc đương đại của trung tâm tài chính TP.HCM.

Ngoài ra, công trình xuất hiện đúng vào giai đoạn TP.HCM đẩy mạnh hội nhập quốc tế, thu hút mạnh dòng vốn đầu tư nước ngoài và mở rộng vai trò như một trung tâm kinh doanh của khu vực. Khi đó, khu đô thị mới Thủ Thiêm bên kia sông Sài Gòn vẫn đang trong quá trình hình thành. Một thập kỷ sau, từ vị trí nhìn thẳng sang bán đảo Thủ Thiêm, Vietcombank Tower chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ của khu vực được quy hoạch trở thành hạt nhân của trung tâm tài chính quốc tế trong tương lai.

Nơi hội tụ của các dòng chảy kinh doanh toàn cầu

Trước khi mở rộng địa giới hành chính, TP.HCM đóng góp khoảng 15-16% GDP cả nước và hơn 25% tổng thu ngân sách nhà nước, đồng thời liên tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trong dòng chảy đó, Vietcombank là một trong những định chế tài chính gắn bó sâu sắc với hoạt động thương mại, đầu tư và hội nhập quốc tế của thành phố.

Từ 5 thập kỷ trước, ngân hàng đã gắn bó với các hoạt động thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và kinh tế đối ngoại của thành phố. Vì vậy, Vietcombank Tower không đơn thuần là một công trình văn phòng tại Công trường Mê Linh mà còn là sự tiếp nối cho hành trình gắn bó lâu dài của ngân hàng với “trái tim” kinh tế của cả nước.

Vietcombank Tower trên skyline ven sông Sài Gòn, một dấu mốc dễ nhận diện trong không gian kinh doanh của trung tâm TP.HCM
Vietcombank Tower trên skyline ven sông Sài Gòn, một dấu mốc dễ nhận diện trong không gian kinh doanh của trung tâm TP.HCM

Tại các trung tâm tài chính lớn trên thế giới, những tòa tháp gắn với các định chế tài chính hàng đầu thường đồng thời là nơi quy tụ doanh nghiệp, dòng vốn và các dịch vụ hỗ trợ trong cùng một hệ sinh thái kinh doanh. Vietcombank Tower cũng đang dần đảm nhiệm vai trò đó tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Qua nhiều năm hoạt động, Vietcombank Tower trở thành địa chỉ làm việc của nhiều doanh nghiệp đa quốc gia trong các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, tiêu dùng, năng lượng, thương mại và dịch vụ pháp lý như Heineken, Johnson & Johnson, Shiseido, Sumitomo, Sojitz, Baker McKenzie hay Sun Life.

Theo thống kê từ Ban Quản lý, Vietcombank Tower duy trì tỷ lệ lấp đầy khoảng 97% trong nhiều năm gần đây. Con số này không chỉ phản ánh hiệu quả khai thác của một tài sản văn phòng hạng A mà còn cho thấy sức hút bền bỉ của khu trung tâm TP.HCM đối với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế. Quan trọng hơn, sự hiện diện của các doanh nghiệp hàng đầu trong cùng một không gian đã góp phần tạo nên môi trường kết nối, hợp tác và cộng hưởng giá trị – yếu tố được xem là nền tảng của nhiều trung tâm tài chính thành công trên thế giới.

Từ biểu tượng đô thị đến hạ tầng tài chính

Trong nhiều năm, các tòa nhà văn phòng thường được nhìn nhận như tài sản bất động sản đơn thuần. Tuy nhiên, tại các trung tâm tài chính lớn, những công trình mang tính biểu tượng ngày càng được xem là một phần của hạ tầng kinh doanh, góp phần củng cố vị thế của doanh nghiệp và tăng cường sức hấp dẫn của đô thị đối với cộng đồng đầu tư quốc tế.

New York có những tòa tháp gắn với JPMorgan hay Goldman Sachs. Hong Kong có HSBC Main Building hay Singapore có Marina Bay – nơi tập trung các ngân hàng, quỹ đầu tư và tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới. Điểm chung của các công trình này là không chỉ cung cấp không gian làm việc mà còn góp phần hình thành các cụm doanh nghiệp có khả năng kết nối và cộng hưởng lẫn nhau.

Nhìn từ góc độ đó, Vietcombank Tower không chỉ kể câu chuyện về một tòa nhà bên bờ sông Sài Gòn. Công trình phản ánh một giai đoạn phát triển của TP.HCM, ghi dấu sự hiện diện lâu dài của Vietcombank tại thành phố mang tên Bác và cho thấy vai trò ngày càng lớn của những công trình biểu tượng trong quá trình hình thành một trung tâm tài chính quốc tế trong tương lai.

Trong hành trình hướng tới mục tiêu đó, thành công sẽ không chỉ được quyết định bởi thể chế, dòng vốn hay nguồn nhân lực chất lượng cao. Những không gian có khả năng kết nối doanh nghiệp, thu hút nhà đầu tư và tạo dựng hình ảnh của một trung tâm kinh doanh hiện đại cũng là một phần quan trọng của năng lực cạnh tranh đô thị. Và Vietcombank Tower, sau gần một thập kỷ hiện diện trên skyline thành phố, đang trở thành một phần của câu chuyện ấy.

Từ khóa:

#Vietcombank Tower #Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam #VCB

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