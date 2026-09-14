Gelex lên tiếng về việc ông Đặng Phan Tường bị khởi tố

CTCP Tập đoàn Gelex (Mã: GEX) vừa phát đi thông báo liên quan đến vụ việc của ông Đặng Phan Tường, người vừa bị khởi tố bị can khi cơ quan chức năng điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

"Vụ việc nêu trên liên quan đến cá nhân ông Tường, thuộc giai đoạn trước khi ông tham gia công tác tại hệ thống Gelex, không liên quan đến hoạt động của Gelex và các công ty con", Gelex cho biết.

Doanh nghiệp chia sẻ rằng các hoạt động sản xuất kinh doanh, các cam kết, nghĩa vụ với ngân hàng, khách hàng, đối tác và các bên liên quan của Gelex và các công ty thành viên vẫn diễn ra ổn định, bình thường.

Văn bản công bố thông tin của Gelex đăng tải ngày 14/9. Nguồn: Gelex.

Cuối tuần qua, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty CP - EEMC (Mã: TBD), một đơn vị trong hệ sinh thái tập đoàn Gelex, đã công bố thông tin ông Đặng Phan Tường - Thành viên HĐQT - đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), CTCP Tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan.

Trước khi là Thành viên HĐQT của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh, giai đoạn 2011 – 2020, ông Tường công tác tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) với vai trò là Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Sau khi nghỉ hưu theo chế độ tại EVNNPT, ông Tường giữ chức Thành viên HĐQT không điều hành của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh. Bên cạnh đó, ông Tường còn đang giữ nhiều chức tại các công ty ngành điện như Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần GVI, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện (Thibidi – Mã: THI).

Ngoài ra, ông Tường còn là Thành viên HĐQT CTCP Điện lực Gelex (Mã: GEE), Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi – Mã: CAV), và là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện miền Trung.

Sau khi tiếp nhận thông tin ông Tường bị bắt, Gelex Electric, CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (Cadivi) và CTCP Thiết bị Điện (Thibidi) đã rà soát các thủ tục quản trị và chuẩn bị phương án nhân sự theo quy định và điều lệ của từng công ty.

Ngày 14/9, HĐQT Gelex Electric, Cadivi và Thibidi đã ban hành nghị quyết thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đặng Phan Tường, do ông không còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định.

Ông Đặng Phan Tường vừa bị khởi tố.

Ở diễn biến khác, trên thị trường chứng khoán, nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Gelex đồng loạt chịu sức ép bán mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 14/9.

Áp lực xả hàng xuất hiện ngay từ đầu phiên và tiếp tục được đẩy lên cao trong buổi chiều, kéo cả 3 mã GEE, GEX và GEL xuống mức giá chạm sàn.

Chốt phiên, mã GEX của Gelex Group giảm mất 6,89%, xuống 22.300 đồng/cp, GEE của CTCP Điện lực Gelex giảm 6,94% còn 57.700 đồng/cp. Trong khi GEL của CTCP Hạ tầng Gelex giảm 6,91%, còn 25.600 đồng/cp.