3 vụ nghi ngộ độc liên tiếp, 1 người tử vong

Sự cố nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Vĩnh Long, Đồng Tháp và Sơn La khiến nhiều người nhập viện. Bộ Y tế yêu cầu truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm và công khai kết quả.

Trao đổi với VietTimes chiều nay, 5/1, ông Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, cho biết Cục đã nhận được thông tin về vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra sau bữa ăn trưa ngày 2/1 tại Công ty TNHH Unisoll Vina, Khu công nghiệp Giao Long, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long.

Hôm đó, nhiều công nhân xuất hiện các triệu chứng như đỏ người, nóng ran, nổi mẩn đỏ, đau đầu và phải nhập viện điều trị.

Ngay sau đó, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long khẩn trương chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung tối đa nguồn lực để điều trị cho các bệnh nhân nghi ngộ độc, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Đồng thời, ngành y tế địa phương phải tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ đơn vị cung cấp nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Sơn La, đã có ca tử vong. Ảnh: Trang tin Tổng hợp Mường Giôn

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu phát hiện, công khai kết quả điều tra để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn được yêu cầu tăng cường kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, thực hiện nghiêm kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm theo quy định.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm cũng đã chỉ đạo khẩn Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa tại Công ty may mặc Miền Nam, khóm An Phước, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp ngày 2/1. Theo mhaf chức trách, nhiều công nhân xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau đầu, đau bụng, tiêu chảy và phải nhập viện điều trị, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu ngành y tế Đồng Tháp tập trung tối đa nguồn lực cứu chữa người bệnh, đồng thời tổ chức điều tra toàn diện vụ việc. Trọng tâm là truy xuất nguồn gốc các loại thực phẩm, nguyên liệu sử dụng trong bữa ăn nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm xác định nguyên nhân.

Trường hợp phát hiện vi phạm, các tổ chức, cá nhân liên quan phải bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và công khai kết quả điều tra.

Ngoài 2 vụ trên, Cục An toàn thực phẩm cũng nhận được thông tin đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Sơn La. Theo đó, ngày 31/12/2025, một người trong gia đình bà L.T.P, xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La mua hoa quả và sữa chua trên đường. Đến khoảng 17h cùng ngày, 6 người trong gia đình cùng sử dụng các thực phẩm này.

Sau khi ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn, đau đầu, đi ngoài phân lỏng nhiều lần và phải nhập viện cấp cứu, nghi do ngộ độc thực phẩm. Đáng chú ý, vụ việc ghi nhận một trường hợp tử vong ngoại viện. Các thực phẩm được cho là liên quan gồm dưa hấu, một số loại sữa chua và sữa tươi thanh trùng.

Đối với vụ việc tại Sơn La, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh này chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung điều trị tích cực cho bệnh nhân, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc. Các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm phải được lấy đầy đủ để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan.

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu phát hiện, đồng thời công khai kết quả điều tra nhằm cảnh báo cho người dân.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và Sơn La báo cáo đầy đủ kết quả điều tra, xử lý các vụ việc.