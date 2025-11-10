Truy xuất nguồn gốc thực phẩm vụ 235 người ngộ độc khi ăn bánh mì

Sau khi nhiều người ở TP.HCM nhập viện nghi do ăn bánh mì, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM điều tra, xác định nguyên nhân và xử lý nghiêm vi phạm nếu có.

Chiều 10/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Hạnh Thông, TP.HCM.

Trước đó, ngày 7/11, thành phố ghi nhận nhiều người nhập viện cấp cứu với các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, sốt cao sau khi ăn bánh mì.

Theo báo cáo ban đầu, các bệnh nhân đều xuất hiện triệu chứng trong vòng vài giờ sau bữa ăn và lần lượt được đưa đến bệnh viện điều trị. Một số trường hợp có biểu hiện nặng phải truyền dịch và theo dõi sát.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cục An toàn thực phẩm đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM yêu cầu các đơn vị khẩn trương báo cáo diễn biến, theo dõi sức khỏe người bệnh và triển khai các biện pháp ngăn chặn các vụ việc tương tự. Cục An toàn thực phẩm đề nghị các bệnh viện nơi tiếp nhận bệnh nhân huy động tối đa nguồn lực, tập trung điều trị tích cực, đảm bảo không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu cơ quan chức năng tại TP.HCM nhanh chóng điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định nơi cung cấp nguyên liệu và thực phẩm nghi gây ngộ độc; lấy mẫu bánh mì và bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có, công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Bên cạnh đó, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM được giao tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tuân thủ nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, đảm bảo quy trình chế biến, vận chuyển, kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm đúng quy định.

Theo Sở Y tế TP.HCM, số ca ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại hai chi nhánh của tiệm bánh mì B. ở TP.HCM đã lên 235 người và đến điều trị tại 13 bệnh viện, trong đó còn 96 ca đang điều trị nội trú. Đa số các ca tạm ổn định, có 1 ca nặng do bệnh nền đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Những bệnh nhân này nhập viện sau ăn bánh mì được mua tại 2 chi nhánh cùng hệ thống bánh mì C. (chi nhánh 1 trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông và chi nhánh 2 trên đường Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung).

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân chỉ nên mua thực phẩm tại cơ sở có giấy phép, đảm bảo điều kiện vệ sinh, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết nóng ẩm dễ khiến thực phẩm nhanh hỏng và nguy cơ ngộ độc gia tăng.

