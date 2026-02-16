Thủ tướng: Bệnh viện Việt Đức là “niềm hy vọng cuối cùng” của người bệnh ngoại khoa

Sáng 29 Tết Bính Ngọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến BV Việt Đức thăm, chúc Tết và kiểm tra ứng trực, khẳng định bệnh viện là tuyến cuối ngoại khoa, nơi người dân trông cậy khi cần cấp cứu trong các tình huống nguy nan.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, cảm ơn và chúc mừng năm mới tập thể BV Việt Đức

Sáng nay, 30 Tết Bính Ngọ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến chúc Tết các thầy thuốc, bệnh nhân ở BV Việt Đức và kiểm tra công tác ứng trực tại đây.

Thủ tướng chia sẻ: Những ngày cuối năm, đầu năm mới luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, tai nạn, ca bệnh đột xuất, bất ngờ. Khi xảy ra sự cố, niềm hy vọng lớn nhất của người dân là được cấp cứu, điều trị kịp thời. Nếu bệnh nội khoa người dân tìm đến BV Bạch Mai, thì với ngoại khoa, BV Việt Đức là địa chỉ tin cậy, là thương hiệu, là niềm tự hào.

Thủ tướng ghi nhận dù điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, BV Việt Đức vẫn giữ được môi trường sạch sẽ, khang trang hơn; đội ngũ cán bộ, nhân viên phấn khởi, tự tin hơn, tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, luôn hướng đến những giá trị tốt đẹp, nhân văn. Thay mặt Chính phủ, ông biểu dương, cảm ơn và chúc mừng năm mới tập thể BV.

“Điểm tựa vững chắc của nhân dân trong thời khắc sinh tử”

Về công tác ứng trực Tết Bính Ngọ, Thủ tướng yêu cầu BV chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư; đặc biệt lưu ý nguồn máu cho cấp cứu ngoại khoa. Ngoài các nhóm máu phổ biến, cần chủ động dự trù các nhóm máu hiếm, bởi “có máu mới cứu được người bệnh”.

Về trang thiết bị, Thủ tướng đề nghị BV phải có tầm nhìn xa, lựa chọn thiết bị hiện đại, mua sắm công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực. Máy móc là công cụ hỗ trợ trí tuệ, tay nghề của bác sĩ; thiết bị càng hiện đại, hiệu quả hỗ trợ càng cao. Không nên chỉ chọn giá rẻ mà phải tính đến hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi và tặng quà bệnh nhân tại BV Việt Đức

Đối với chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân, Thủ tướng đề nghị trong ba ngày Tết (30, mùng 1, mùng 2), với những bệnh nhân, người nhà có hoàn cảnh khó khăn, nếu có nhu cầu, BV cần xem xét hỗ trợ suất ăn miễn phí từ nguồn kinh phí thường xuyên, tích lũy, phúc lợi hoặc các nguồn hợp pháp khác. Nếu vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tinh thần là chăm lo thiết thực, không để người bệnh thiệt thòi trong những ngày Tết, đồng thời, phải bảo đảm an ninh, an toàn BV.

Về định hướng phát triển BV Việt Đức, Thủ tướng đề nghị quy hoạch lại tổng thể BV, nâng tầm cơ sở vật chất xứng đáng với BV tuyến cuối ngoại khoa - niềm hy vọng cuối cùng của người bệnh.

Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị thông minh, xây dựng BV xanh – sạch – đẹp; tăng cường chuyển giao công nghệ, tiếp thu kỹ thuật hiện đại, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm cho tuyến dưới.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát huy vai trò các chuyên gia, thầy thuốc giỏi, kể cả những người đã nghỉ hưu nhưng còn sức khỏe, kinh nghiệm…

Thủ tướng nêu phương châm phát triển BV: Đoàn kết, thống nhất để tạo sức mạnh; hội tụ trí tuệ; lan tỏa y đức; nâng tầm BV; phát triển ngành y tế; kiểm soát, đẩy lùi bệnh tật, dịch bệnh; để nhân dân được thụ hưởng thành quả.

Ông mong BV Việt Đức tiếp tục xứng đáng là điểm tựa vững chắc của nhân dân trong những thời khắc sinh tử.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng đề nghị: Hiện BV Việt Đức có hai cơ sở nhưng theo quy định pháp lý lại được xem như hai đơn vị độc lập, điều này gây khó khăn cho công tác quản lý, điều hành và sử dụng nguồn lực.

Vì vậy, Bộ Y tế mong Chính phủ tiếp tục ủng hộ các đề xuất nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi, bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả.

Tất cả đã sẵn sàng vì người bệnh

Báo cáo với Thủ tướng, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc BV Việt Đức, cho biết đặc thù dịp Tết của BV là số ca tai nạn, chấn thương tăng cao, đặc biệt khi người dân di chuyển nhiều. Ca nặng từ tuyến dưới bắt đầu chuyển lên. Hiện BV còn gần 500 bệnh nhân nội trú không thể về nhà, trong đó hơn 100 ca rất nặng cần hồi sức, thở máy, chăm sóc đặc biệt. Mỗi ngày BV cấp cứu khoảng 30 trường hợp và sẵn sàng tăng cường hỗ trợ cơ sở khác khi có yêu cầu.

PGS.TS Dương Đức Hùng báo cáo Thủ tướng tình hình chuẩn bị công tác ứng trực dịp Tết Bính Ngọ

Dịp Tết Bính Ngọ, BV đã chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao và hơn 2.500 đơn vị máu, kể cả máu hiếm; sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị khác nếu cần. Công tác dinh dưỡng cho bệnh nhân và người nhà trong những ngày Tết đã được chủ động bảo đảm.

Với các trường hợp đủ điều kiện về địa phương nhưng thiếu phương tiện, BV bố trí xe cứu thương đưa về tận nhà. An ninh, trật tự được phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng. Hai đội cơ động luôn sẵn sàng ứng phó tình huống đột xuất; hệ thống hội chẩn, Telemedicine kết nối thông suốt với các tuyến.

Về cơ sở 2, ông Hùng cho biết BV đã chuẩn bị nhân lực nòng cốt, gồm các bác sĩ có kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch vận hành ngay khi tiếp nhận để đưa vào hoạt động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại BV Việt Đức

Tuy nhiên, do đặc thù ngoại khoa đòi hỏi nhân lực chất lượng cao, chi phí vận hành lớn, BV đề xuất trong 3 năm đầu được hỗ trợ kinh phí, chủ yếu để bảo đảm thu nhập cho người lao động, ước khoảng 70 tỷ đồng/năm. Các chi phí khác, kể cả điện nước, vật tư, cơ sở 1 sẵn sàng chia sẻ, luân chuyển nhân lực, bảo đảm vận hành hiệu quả ngay.