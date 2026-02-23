Chàng trai 21 tuổi hiến tạng hồi sinh 4 cuộc đời

Giữa không khí sum vầy đầu năm mới, chàng trai ra đi vì tai nạn đã để lại món quà vô giá là những tạng hiến để cứu sống 4 bệnh nhân bên bờ sinh tử.

PGS.TS Dương Đức Hùng thực hiện phẫu thuật ghép tạng

Mùng 6 Tết 2026, khi nhiều gia đình còn quây quần đoàn viên ấm áp, thì ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (BV Việt Đức), các thầy thuốc tất bật trong những phòng mổ sáng đèn và những bước chân vội vã trên hành lang hồi sức.

Ở đó, một chàng trai 21 tuổi quê Hưng Yên đã khép lại cuộc đời sau tai nạn bất ngờ. Nỗi đau với gia đình là không gì bù đắp. Nhưng trong tận cùng mất mát, họ đã lựa chọn điều cao cả nhất: Hiến tạng con trai để cứu người.

Trái tim mới cho chàng trai 18 tuổi đang chạy ECMO

Ngay lập tức, Giám đốc BV Việt Đức Dương Đức Hùng chỉ đạo kích hoạt quy trình ghép tạng khẩn cấp toàn BV. Những kíp trực luôn sẵn sàng đã đồng thời vào cuộc, phối hợp từng giây để đảm bảo các tạng được ghép trong “thời gian vàng”.

Ca ghép tim được thực hiện cho bệnh nhân nam 18 tuổi – chàng trai trẻ mang trong mình trái tim suy kiệt do mắc bệnh cơ tim giãn, rối loạn nhịp tim nặng, phải duy trì sự sống bằng máy tạo nhịp tạm thời cùng hệ thống ECMO hỗ trợ tuần hoàn. Tuổi 18 lẽ ra là giảng đường, là ước mơ. Nhưng với cậu, đó là những ngày nằm hồi sức, mỗi nhịp tim là một lần đối diện cái chết.

Ca ghép tim diễn ra trong áp lực nghẹt thở. Khi trái tim của người hiến được đặt vào lồng ngực người nhận, cả ê kíp gần như nín thở chờ khoảnh khắc tim đập trở lại. Và rồi, nhịp co bóp đầu tiên xuất hiện.

Sau ghép tim một ngày, bệnh nhân đang được hồi sức tích cực. Các chỉ số huyết động tiến triển ổn định. Các bác sĩ kỳ vọng trong vài ngày tới, khi chức năng tim cải thiện, người bệnh sẽ được cai dần thiết bị hỗ trợ, mở ra hành trình hồi phục mà trước đó tưởng như không còn cơ hội.

Lấy tạng hiến để cứu sống 4 bệnh nhân

Lá gan thay thế phần cơ thể đã xơ hóa

Ở một phòng mổ khác, lá gan mới được ghép cho bệnh nhân nam 48 tuổi bị xơ gan trên nền viêm gan B kéo dài nhưng chưa điều trị. Khi nhập viện, bệnh nhân đã ở giai đoạn nặng, sự sống chỉ còn tính bằng thời gian.

Hàng giờ đồng hồ trong phòng mổ là chuỗi thao tác chính xác tuyệt đối. Sau ca ghép, bệnh nhân đang được theo dõi tại Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Lá gan mới đã bắt đầu hoạt động. Với người đàn ông ấy, đây thực sự là cơ hội làm lại cuộc đời.

Hai quả thận tiếp tục mang lại hy vọng cho 2 bệnh nhân trẻ

Một bệnh nhân nam 23 tuổi đã sống chung với bệnh thận từ năm 10 tuổi. Suốt nhiều năm điều trị bảo tồn, đến giữa năm 2024, bệnh tiến triển thành suy thận mạn giai đoạn cuối, buộc phải lọc máu chu kỳ.

Giờ đây, sau ca ghép thận, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở, SpO₂ đạt 100%, các chỉ số ổn định. Đây là hy vọng để anh không còn phụ thuộc vào máy lọc máu ba lần mỗi tuần.

Người nhận thận còn lại là bệnh nhân nam 27 tuổi, bị suy thận mạn giai đoạn cuối từ đầu năm 2025, phải lọc máu 3 buổi mỗi tuần để duy trì sự sống. Sau ghép, sức khỏe ổn định, tỉnh táo, tự thở tốt và dự kiến sớm chuyển về Trung tâm Ghép tạng để tiếp tục theo dõi.

Bốn ca ghép, bốn số phận khác nhau, nhưng cùng chung một điểm khởi đầu mới – từ tấm lòng của người hiến tạng.

Chạy ECMO tim phổi trong ghép tim

Những thầy thuốc lặng lẽ trong đêm Tết

Đằng sau 4 ca ghép thành công là sự phối hợp của hàng trăm thầy thuốc ở nhiều chuyên khoa: Hồi sức, gây mê, tim mạch, tiêu hóa, tiết niệu, phẫu thuật... Ghép tạng là cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian. Mọi sai số đều phải được loại trừ.

Mỗi ca ghép thành công không chỉ là thành tựu chuyên môn, mà còn là minh chứng cho y đức và bản lĩnh của những người thầy thuốc.

Nhưng trên tất cả, trung tâm của câu chuyện này là chàng trai 21 tuổi và gia đình em. Em ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Thế nhưng trái tim em vẫn đập trong lồng ngực người khác. Sự sống của em không dừng lại, mà được nhân lên 4 lần.

Đầu năm mới, 4 gia đình đón Tết muộn bằng nước mắt hạnh phúc. Và đâu đó, trong từng nhịp tim vừa được hồi sinh, vẫn có sự hiện diện thầm lặng của một người đã chọn trao đi tất cả.

Sự sống tiếp tục. Nhờ một quyết định can đảm. Nhờ những bàn tay không rời bàn mổ. Nhờ một trái tim biết yêu thương đến tận cùng.