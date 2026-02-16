Nghi ngờ ngộ độc hải sản ở Cà Mau, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Sau khi nhiều người tại xã Đất Mới và xã Tân Ân nhập viện nghi ngộ độc do ăn hải sản, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tỉnh Cà Mau khẩn trương điều tra nguyên nhân, điều trị tích cực và siết kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết.

Ngày 16/2, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Cà Mau về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Đất Mới và xã Tân Ân.

Theo thông tin ban đầu, ngày 14/2, một số người dân phải cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn sau khi ăn hải sản gồm sò, ốc, sam. Các bệnh nhân có biểu hiện mệt, đau bụng, buồn nôn, tê môi, tê lưỡi, nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Cà Mau khẩn trương chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Năm Căn tập trung điều trị, theo dõi sát diễn biến sức khỏe người bệnh, bảo đảm an toàn tính mạng. Trường hợp cần thiết phải chủ động hội chẩn liên viện, xin hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên.

Đồng thời, yêu cầu Trạm Y tế xã Đất Mới và Trạm Y tế xã Tân Ân phải nhanh chóng điều tra, xác định nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ; tiếp tục giám sát để phát hiện sớm các trường hợp tương tự.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về lựa chọn, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn, đặc biệt với các thực phẩm theo tập quán địa phương.

Người dân cần chọn thực phẩm tươi, sạch; thực hiện ăn chín, uống chín; không để lẫn thực phẩm sống với chín; thức ăn đã nấu nên dùng trong 2 giờ đầu hoặc bảo quản đúng cách và đun kỹ trước khi sử dụng lại. Tuyệt đối không dùng thực phẩm quá hạn, ôi thiu; không ăn động vật hoang dã hoặc hải sản lạ không rõ nguồn gốc.

Khi ăn hải sản nếu xuất hiện dấu hiệu như tê môi, tê lưỡi lan xuống tay chân, nôn, đau bụng, tiêu chảy, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Bên cạnh đó, địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ và các điểm bán thức ăn đường phố, bảo đảm điều kiện an toàn trước khi thực phẩm lưu thông.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Cà Mau tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và lễ hội xuân 2026, đồng thời báo cáo kịp thời kết quả điều tra và tình hình sức khỏe các bệnh nhân theo quy định.