Thiếu niên 15 tuổi bị tổn thương não vì loại ma tuý cực độc trong thuốc lá điện tử

Một thiếu niên 15 tuổi bị tổn thương não, suy thận, rối loạn tâm thần vì hút thuốc lá điện tử chứa ma túy. Sau khi được điều trị ngộ độc, em phải điều trị rối loạn tâm thần.

Cậu bé mới 15 tuổi được đưa vào Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng đau bụng, nôn mửa, co giật, sùi bọt mép. Điều khiến các bác sĩ sốc hơn là “thủ phạm” không phải thuốc hay rượu, mà là… thuốc lá điện tử.

Theo lời kể gia đình, cậu bé đã hút thuốc lá điện tử hơn một năm. Gần đây, qua mạng xã hội, em được giới thiệu “một loại tinh dầu mới, cảm giác phê cực mạnh”. Ngay lần đầu thử, em đã choáng váng, buồn nôn, tay chân bủn rủn. Khi cơn co giật kéo đến, mọi người mới hoảng hốt đưa đi viện.

Loại thuốc lá điện tử mà bệnh nhân dùng có chất ma túy tổng hợp thế hệ mới 5F-ADB

Trao đổi với VietTimes, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết kết quả khám lâm sàng, chiếu chụp và xét nghiệm chỉ ra bệnh nhân bị hội chứng serotonin điển hình do chất ma túy kích thích trong thuốc lá điện tử gây ra. Não bệnh nhân bị tổn thương, tim và thận suy yếu, chức năng tâm thần rối loạn.

“Đáng lưu ý khi tỉnh táo, cậu bé trông vẫn bình thường, nói năng rõ ràng, khiến gia đình tưởng có thể ra viện. Nhưng các bác sĩ đã kiểm tra sâu hơn và phát hiện hàng loạt tổn thương nguy hiểm”, TS Nguyên nhấn mạnh.

Bệnh nhân bị suy thận nhẹ, tăng áp lực động mạch phổi, giãn thất trái. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy não tổn thương chất trắng hai bên. Các trắc nghiệm tâm lý ghi nhận biểu hiện trầm cảm, hoang tưởng, rối loạn nhân cách, suy nhược tâm thần, hưng cảm, lo âu.

Chất độc đội lốt hương thơm

Kết quả xét nghiệm mẫu tinh dầu cho thấy chứa 5F-ADB, một loại ma túy tổng hợp thế hệ mới, mạnh gấp hàng chục lần cần sa. Loại chất này có tác dụng cực nhanh lên thần kinh và tim mạch, gây rối loạn tri giác, ảo giác, thậm chí tử vong.

TS Nguyễn Trung Nguyên lưu ý: Điều nguy hiểm là các xét nghiệm ma túy thông thường trong nước tiểu không phát hiện được. Chất độc này chỉ lộ diện khi phân tích trực tiếp tinh dầu trong thuốc lá điện tử, bởi khi vào cơ thể, nó nhanh chóng biến đổi, gây tổn thương nhiều cơ quan cùng lúc.

“Chất 5F-ADB đánh lừa cả bệnh nhân lẫn bác sĩ. Nếu tiếp tục dùng, không chết thì cũng sẽ sớm bị suy thận, suy tim, rối loạn tâm thần, thậm chí tàn phế suốt đời. Điều đáng sợ là rất nhiều người trẻ Việt Nam đang sử dụng thuốc lá điện tử chứa loại độc chất này”, bác sĩ Nguyên cảnh báo.

Luật đã cấm, nhưng khói vẫn bay

Trong khi nhiều nước siết chặt thuốc lá điện tử, ở Việt Nam, việc mua bán vẫn diễn ra tràn lan trên mạng xã hội. Chỉ cần vài cú nhấp chuột, người mua có thể được giao tận tay. Không cần cửa hàng, không cần giấy phép, không ai kiểm soát. Mới đây, Cục A05 Bộ Công an đã cảnh báo tình trạng này.

Điều đáng lo hơn, thuốc lá điện tử được quảng bá như “khói sạch”, “an toàn”, “ít hại hơn thuốc lá truyền thống”. Nhưng sự thật, ngay cả nicotin, thành phần cơ bản trong các sản phẩm này, vốn là một loại chất độc, từng được dùng làm thuốc trừ sâu vì độc tính cực cao. “Thế mà giờ người ta lại hít nó vào phổi hàng ngày, rồi còn thêm ma túy tổng hợp, hóa chất hương liệu, chất cháy”, TS Nguyên nhấn mạnh.

Một nạn nhân ngộ độc vì thuốc lá điện tử được cấp cứu tại Trung tâm chống độc

Từ 1/2025, Việt Nam đã cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Tuy nhiên, vì thiếu chế tài xử phạt cụ thể, các sản phẩm này vẫn len lỏi khắp nơi, từ quán cà phê đến trường học, từ mạng xã hội đến tay những đứa trẻ mới lớn.

Bộ Y tế đã trình Chính phủ đề xuất phạt từ 3–5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; 5 -10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình.

Một điếu thuốc lá điện tử có thể gói trọn trong nó cả ma túy, nicotin và sự thờ ơ của người lớn. Nếu không dừng lại, những tổn thương trong não, tim, thận hôm nay sẽ trở thành vết sẹo xã hội của ngày mai, một thế hệ mất trí nhớ, mất kiểm soát và mất cả tương lai chỉ vì một làn khói.

Từng cấp cứu nhiều nạn nhân của thuốc lá mới, BS Nguyễn Trung Nguyên bày tỏ: “Mọi sản phẩm thuốc lá cũ hay mới cần bị loại bỏ khỏi đời sống, để bảo vệ tương lai cho những đứa trẻ.

Khói thuốc có thể tan, nhưng hậu quả của nó thì ở lại. Và khi ma túy đã ẩn trong làn khói, cái chết không còn mùi thuốc độc mà mang hương vị ngọt ngào của sự tự hủy.