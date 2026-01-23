Chân dung 200 Ủy viên Trung ương khóa XIV

Xã hội
Đà Nẵng hé lộ mục tiêu lớn cho phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026–2030
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026–2030, đặt ra loạt mục tiêu mới cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn.
Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định công tác quản lý tài chính – ngân sách nhà nước đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021–2025.
Những đột phá để Lai Châu trở thành địa phương phát triển vào năm 2030
Xây dựng Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững là mục tiêu biến địa phương này trở thành tỉnh phát triển trung bình của vùng trung du và miền núi phía bắc vào năm 2030.
13 thành viên Chính phủ không tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Trong số các thành viên Chính phủ đương nhiệm có 13 người không tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.
Danh sách 200 Ủy viên Trung ương khóa XIV
Chiều 22/1, Đại hội XIV bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.
Đại hội Đảng XIV bầu 200 ủy viên Trung ương
Chiều 22/1, Đại hội Đảng XIV bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới gồm 200 người, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.
Quy trình bắt buộc khi bầu Ban Bí thư
Trước khi bế mạc Đại hội Đảng XIV, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban bí thư theo 8 bước được quy định tại Quyết định 190-QĐ/TW.
Đại hội Đảng XIV biểu quyết số lượng Ủy viên Trung ương khóa mới
Sáng 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ tư, thực hiện quy trình bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.
Đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng phát triển hạ tầng Khu Thương mại tự do Đà Nẵng
UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư hai dự án lớn nhằm phát triển Khu Thương mại tự do Đà Nẵng và hoàn thiện hạ tầng kết nối Cảng Liên Chiểu.
Đà Nẵng liên tiếp phát hiện các cơ sở kinh doanh hàng giả thương hiệu nổi tiếng thế giới
Lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng đang thực hiện cao điểm kiểm tra và liên tiếp phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.
Miền Bắc có nơi xuống gần 0 độ
Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc rét đậm, rét hại diện rộng; vùng núi có nơi nhiệt độ xuống gần 0 độ C, đợt rét dự báo còn kéo dài vài ngày tới.
Nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần đáp ứng tiêu chuẩn gì?
Theo Quy định số 365-QĐ/TW của Bộ Chính trị, nhân sự đảm nhiệm chức danh Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải bảo đảm các tiêu chuẩn của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời cần thêm một số yêu cầu khác.
Quy trình bầu Tổng bí thư diễn ra như thế nào?
Đại hội Đảng XIV bắt đầu chuyển sang công tác nhân sự. Theo thông lệ, trước khi đại hội bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư và Ban bí thư.
Cấp cứu bé 7 tuổi bị hóc đầu ngòi bút
Bé 7 tuổi phải cấp cứu khẩn cấp sau khi hóc đầu ngòi bút. Đây là tai nạn học đường phổ biến, có thể gây suy hô hấp và tử vong nếu chậm xử trí.
Tinh gọn bộ máy là chìa khóa đưa đất nước vươn mình
Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt trong giai đoạn “nước rút” từ tháng 7/2025 đến nay, đã khẳng định đây là chủ trương rất đúng, rất trúng, có ý nghĩa lịch sử, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ.
Khách sạn The Pearl Hội An vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, chủ sở hữu bị phạt 389 triệu đồng
UBND TP Đà Nẵng vừa xử phạt Công ty CP Tri Việt Hội An – chủ sở hữu khách sạn The Pearl Hội An – tổng số tiền 389 triệu đồng do hàng loạt vi phạm về môi trường, quản lý chất thải nguy hại và điều kiện an toàn thực phẩm.
Kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt để đạt mục tiêu phát triển 2 con số
Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh tinh thần của Đại hội là của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động. Đây sẽ là động lực để Chính phủ kiến tạo, lấy liêm chính làm nền tảng, hành động quyết liệt để phục vụ nhân dân.
Lần đầu tiên Việt Nam phẫu thuật cắt hai thận đa nang gần 10 kg và ghép thận trong một ca mổ
Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đầu tiên tại Việt Nam cắt bỏ đồng thời hai thận đa nang gần 10 kg và ghép thận mới trong cùng một lần mổ.
Đại đoàn kết dân tộc là động lực quan trọng trước những biến động toàn cầu
Khi đất nước bước vào kỷ nguyên tri thức, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành động lực chiến lược, giúp Việt Nam vượt thách thức, nắm bắt cơ hội, phát triển bền vững.
Đại hội Đảng XIV thảo luận nhiều nội dung quan trọng
Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội.