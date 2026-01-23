Những cơ quan, địa phương nào có từ 2 Ủy viên Trung ương khóa XIV?

Danh sách 200 ủy viên Trung ương khóa XIV cho thấy nhiều cơ quan Trung ương và địa phương có từ 2 nhân sự trở lên trúng cử. Cơ quan có nhiều Ủy viên Trung ương nhất là Bộ Quốc phòng, Quốc hội, Bộ Công an.

Tối 22/1, Đại hội XIV của Đảng công bố danh sách 200 nhân sự trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, bao gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Theo danh sách này, nhiều cơ quan và địa phương có từ 2 nhân sự trở lên trúng cử. Đây là những đơn vị trọng điểm về chính trị, kinh tế – xã hội, phản ánh sự phân bổ nhân sự đồng đều và bảo đảm tính kế thừa.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng có 26 Ủy viên Trung, gồm:

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

2. Tổng Tham mưu trưởng kiêm Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương

3. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa

4. Thứ trưởng Nguyễn Văn Gấu

5. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiền

6. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam

7. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Quang Ngọc

8. Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Trương Thiên Tô

9. Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Đỗ Xuân Tụng.

10. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Thái

11. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng

12. Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa

13. Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Vũ Trung Kiên

14. Tư lệnh Quân chủng Hải quân Trần Thanh Nghiêm

15. Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9 Chiêm Thống Nhất\

16. Chính ủy Quân khu 1 La Công Phương

17. Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân Vũ Hồng Sơn

18. Tư lệnh Quân khu 5 Lê Ngọc Hải

19. Chính ủy Quân khu 3 Nguyễn Đức Hưng

20. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel Tào Đức Thắng

21. Tư lệnh Quân khu 7 Lê Xuân Thế

22. Tư lệnh Quân đoàn 12 Lê Xuân Thuân

23. Chính ủy Quân khu 4 Đào Xuân Bường

24. Tư lệnh Quân khu 2 Trần Văn Bắc

25. Tư lệnh Quân đoàn 34 Đào Tuấn Anh

26. Phó Tư lệnh Quân đoàn 12 Nguyễn Hải Anh (Ủy viên dự khuyết).

Quốc hội có 16 Ủy viên Trung ương, gồm các đồng chí:

1. Bí thư Đảng ủy Quốc hội Trần Thanh Mẫn

2. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Đỗ Văn Chiến

3. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

4. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh

5. Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà

6. Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên

7. Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh

8. Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông

9. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải

10. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi

11. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới

12. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng

13. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh

14. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn

15. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh

16. Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga

Bộ Công an có 7 Ủy viên, gồm các đồng chí: Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ban Tổ chức Trung ương có 7 Ủy viên, gồm các đồng chí: Lê Minh Hưn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đỗ Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Mạnh Linh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ủy Ban kiểm tra Trung ương có 7 Ủy viên, gồm các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, ,Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đinh Hữu Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đoàn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có 6 Ủy viên, gồm các đồng chí: Trịnh Văn Quyết – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Quang Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ngô Đông Hải – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Tất Thắng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Quốc Minh – Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Chính phủ có 4 Ủy viên, gồm các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Phó thủ tướng Chính phủ; Hồ Quốc Dũng, Phó thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lê Thị Thủy, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Ảnh: Daihoidang.

Ban Nội Chính Trung ương có 4 Ủy viên, gồm các đồng chí: Lê Minh Trí, Phó Trưởng Ban Thường trực; Lê Hồng Quang, Phó Trưởng Ban; Bùi Văn Nghiêm, Phó Trưởng Ban; Đặng Văn Dũng,, Phó Trưởng Ban.

Mặt trận tổ quốc Việt Nam 4 Ủy viên, gồm các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài – Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Những địa phương có trên 2 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

TP.HCM có 5 Ủy viên, gồm các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM (Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng).

Hà Nội có 3 Ủy viên, gồm các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Trọng Đông, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Thanh Hóa 3 Ủy viên, gồm các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Bí thư tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (Ủy viên dự khuyết); Nguyễn Hồng Phong, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa (Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng).

Đắk Lắk có 3 Ủy viên: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk; Đỗ Hữu Huy, Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (Ủy viên dự khuyết).

Khánh Hòa có 3 Ủy viên, gồm các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa (Ủy viên dự khuyết).

Hải Phòng có 2 Ủy viên, gồm các đồng chí: Lê Tiến Châu Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Lê Ngọc Châu, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng;

Đà Nẵng có 2 Ủy viên, gồm các đồng chí: Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Thừa Thiên Huế có 2 Ủy viên, gồm các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế; Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP Huế.

Cần Thơ có 2 Ủy viên, gồm các đồng chí: Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ.

Hưng Yên có 2 Ủy viên, gồm các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Đồng Nai có 2 Ủy viên, gồm các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn và Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Tôn Ngọc Hạnh

An Giang có 2 Ủy viên, gồm các đồng chí: Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (Ủy viên dự khuyết).

Lâm Đồng có 2 Ủy viên, gồm các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kdăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Gia Lai có 2 Ủy viên, gồm các đồng chí: Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Ninh Bình có 2 Ủy viên, gồm các đồng chí: Đặng Xuân Phong – Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Trần Huy Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Thái Nguyên có 2 Ủy viên, gồm các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên (Ủy viên dự khuyết).







