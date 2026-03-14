Đà Nẵng sẽ xây dựng tuyến cao tốc nội đô, mở rộng tuyến ven biển

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất xây dựng tuyến cao tốc nội thị từ trung tâm TP đến Chu Lai với phương án nghiên cứu đầu tư trước mắt từ 4-6 làn xe, khi lưu lượng phương tiện lớn sẽ đầu tư đồng bộ toàn mặt cắt đường.

Xây dựng tuyến cao tốc đô quy mô 4-6 làn xe

Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm về giao thông, Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn đã cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư đối với loạt dự án giao thông có tác động lớn đến kinh tế - xã hội TP.

Theo đó, Chủ tịch TP thống nhất chủ trương đầu tư dự án tuyến đường cao tốc nội thị từ trung tâm thành phố đến Chu Lai nhằm kết nối nhanh khu vực Trung tâm thành phố với Khu đô thị phía Nam (Tam Kỳ - Chu Lai).

Về hướng tuyến, quy mô mặt cắt ngang tuyến đường theo nội dung đề xuất của Sở Xây dựng và của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố tại Công văn số 270/BQL-TCKH ngày 4/2/2026.

Về phương án phân kỳ đầu tư, trước mắt sẽ nghiên cứu đầu tư từ 4-6 làn xe, khi lưu lượng phương tiện lớn sẽ đầu tư đồng bộ toàn mặt cắt đường.

Ngoài ra, ông Phạm Đức Ấn còn cho ý kiến về phương án quy hoạch các vị trí định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD) và các tuyến giao thông ven biển trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP khuyến cáo cần tính toán kỹ đảm bảo khai thác hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa hình, khu vực dân cư hiện trạng tại khu vực, phương án quy hoạch sử dụng đất khu vực TOD nghiên cứu ưu tiên khu vực điều kiện tự nhiên thuận lợi phát triển, khai thác lợi thế hướng sông Trường Giang.

Đặc biệt, Chủ tịch TP lưu ý nghiên cứu quy hoạch tuyến kết nối các khu chức năng của trung tâm đô thị. Việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án thực hiện đồng bộ tổng thể trên tuyến đường và các khu vực TOD theo quy hoạch.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên căn cứ hướng tuyến, mặt cắt ngang nêu trên cập nhật vào quy hoạch thành phố và các quy hoạch có liên quan.

Lãnh đạo TP giao Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên làm Chủ đầu tư dự án tuyến đường cao tốc nội thị từ trung tâm thành phố đến Chu Lai; đề nghị Ban QLDA khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án nêu trên theo quy định. Nhất là các phương án đầu tư đề xuất cần đồng bộ tuyến đường và các khu vực phát triển đô thị dọc tuyến (bao gồm các khu vực TOD) để trình các cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Mở rộng các tuyến giao thông ven biển

Liên quan đến việc mở rộng tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành, Chủ tịch TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu tổng thể khu vực khi có khu đô thị lấn biển, xác định lại tính chất, quy mô của tuyến đường và vai trò kết nối của tuyến đường đối với dự án Khu đô thị lấn biển để đề xuất phương án mặt cắt ngang đường, cảnh quan dọc tuyến và lựa chọn vật liệu mặt đường, vỉa hè, kè,.. cho phù hợp; báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Đối với việc mở rộng tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Hội An, Chủ tịch Phạm Đức Ấn cơ bản thống nhất phương án hướng tuyến đường theo báo cáo đề xuất của Sở Xây dựng, Chủ tịch TP yêu cầu xác định rõ chức năng của tuyến đường nhằm phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ dọc biển, cần nghiên cứu phương án phân luồng phương tiện sang các tuyến đường lân cận cho phù hợp.

Với kết luận này, Chủ tịch TP Phạm Đức Ấn giao Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật chủ trì, làm Chủ đầu tư dự án căn cứ chủ trương nêu trên, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan lập thiết kế, cảnh quan tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa, trong đó đề xuất quy hoạch các công trình xây dựng dành cho người đi bộ ngang đường (hầm chui/cầu vượt) cho từng vị trí, đảm bảo kết nối thuận lợi cho người dân khi xuống biển; các khu vực chức năng phục vụ phát triển du lịch và các loại hình kinh doanh khác; báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định trong tháng 5/2026.

Một góc tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa.

Trong quá trình triển khai, Sở Xây dựng kết hợp nghiên cứu đề xuất phương án phân luồng giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ du lịch, dịch vụ khu vực dọc biển.

Sau khi hồ sơ thiết kế đô thị, cảnh quan tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa được cấp có thẩm quyền thống nhất, giao Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật rà soát, hoàn thiện lại dự án Đầu tư cải tạo cảnh quan, tạo một số điểm nhấn khu vực vỉa hè, bãi cát tuyến biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa phục vụ du lịch đảm bảo khớp nối, đồng bộ; trình phê duyệt theo quy định.