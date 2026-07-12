Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Đưa thi thể 15 nạn nhân về TP.HCM

Thi thể 15 du khách tử vong đã được đưa vào Hà Tiên bằng phà riêng, sau đó di chuyển bằng đường bộ đến TP.HCM để bàn giao cho thân nhân theo yêu cầu từ phía lãnh sự quán Ấn Độ.

Ngày 12/7, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp cùng lãnh đạo các Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng trong tỉnh để triển khai các phương án khắc phục hậu quả, đánh giá vụ tai nạn trên vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc làm 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong trưa 11/7.

Nội dung cuộc họp tập trung triển khai các phương án khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy trên biển An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; tích cực điều trị cho người bị nạn và thực hiện các thủ tục bảo hộ, ngoại giao cần thiết đối với các du khách quốc tịch Ấn Độ.

Theo báo cáo của UBND đặc khu Phú Quốc tại cuộc họp, vụ tai nạn lật ca nô chở 36 người, trong đó có 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên du lịch bị rơi xuống biển do sóng to gió lớn lúc 13h ngày 11/7.

Các lực lượng cứu hộ với phương châm "4 tại chỗ" đã huy động, trưng dụng các phương tiện tàu thuyền của doanh nghiệp, người dân tại cảng biển An Thới đến khu vực xảy ra tai nạn để ứng cứu. Đến 15h40 cùng ngày, toàn bộ 36 người đã được đưa vào cảng, được tiếp ứng hỗ trợ y tế tại chỗ và nhanh chóng đưa các nạn nhân đến Bệnh viện quốc tế Mặt Trời Phú Quốc tại An Thới.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng và tỉnh An Giang chỉ đạo kiên quyết không cho phương tiện mất an toàn xuất bến. Ảnh: Bộ Xây dựng

Mặc dù lực lượng y tế đã nỗ lực hết sức, vụ tai nạn đáng tiếc đã khiến 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong.

Đến nay, thi thể 15 du khách tử vong đã được đưa vào Hà Tiên bằng phà riêng, sau đó di chuyển bằng đường bộ đến TP.HCM để bàn giao cho thân nhân theo yêu cầu từ phía lãnh sự quán Ấn Độ.

Bên cạnh việc gửi lời chia buồn sâu sắc, chính quyền tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc đã hỗ trợ kinh phí khoảng 90 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu bằng mọi biện pháp bảo quản vận chuyển, bàn giao thi thể các du khách tử vong cho thân nhân của họ tại TP.HCM; tiếp tục quan tâm trợ giúp tối đa cho những nạn nhân may mắn sống sót.

Tỉnh An Giang cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan và Sở Ngoại vụ TP.HCM để tạo điều kiện tối đa và đài thọ kinh phí cho thân nhân của nạn nhân trong thời gian lưu trú để nhận bàn giao thi thể.

Đối với các du khách may mắn sống sót, công tác y tế được triển khai tận tình Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc. Hiện 16 người đã xuất viện khỏe mạnh; một du khách có bệnh lý tim mạch đang được điều trị tích cực với sự hỗ trợ chuyên môn từ các bác sĩ giỏi của Bệnh viện Chợ Rẫy và sức khỏe hiện đã ổn định.

Chính quyền tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc hỗ trợ cho mỗi du khách gặp nạn khoảng 13 triệu đồng và cam kết chi trả toàn bộ chi phí y tế, hậu cần liên quan.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo Công an tỉnh nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đánh giá cao sự phản ứng nhanh chóng, kịp thời và đầy trách nhiệm của chính quyền đặc khu Phú Quốc và tỉnh An Giang, tổ chức cứu hộ cứu nạn thành công trong thời gian rất ngắn, cứu sống được nhiều người trong điều kiện sóng to gió lớn.

Để đảm bảo an toàn và sự phát triển ổn định của ngành du lịch Phú Quốc trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị liên quan siết chặt công tác quản lý vận tải, tổng kiểm tra quy trình an toàn đường thủy trên toàn địa bàn; tuyệt đối không cấp phép xuất bến cho bất kỳ phương tiện nào nếu không đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn, áo phao và kỹ thuật theo quy định.