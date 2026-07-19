Ô tô Trung Quốc "bùng nổ" tại Anh: Từ 384 xe lên hơn 285.000 xe trong 10 năm

Theo số liệu của hãng tư vấn ô tô Mobility Global, nếu năm 2015 người tiêu dùng Anh chỉ mua 384 xe nhập khẩu từ Trung Quốc thì đến năm 2020 con số này đã tăng lên 25.302 xe và năm 2025 đã là hơn 285.000 và chiếm hơn 15% lượng xe tiêu thụ.

Theo CNBC, một trong những nguyên nhân quan trọng là Anh không áp thuế bổ sung đối với xe hybrid sạc điện (PHEV) như Liên minh châu Âu (EU), tạo điều kiện thuận lợi để các hãng xe Trung Quốc mở rộng thị phần.

Người tiêu dùng Anh ngày càng cởi mở với xe Trung Quốc

Izzy Woodrow, sống tại thành phố Maidstone (Anh), là một trong số ngày càng nhiều người Anh lựa chọn xe Trung Quốc. Cách đây khoảng một tháng, anh mua một chiếc xe của hãng Geely tại đại lý Lipscomb Cars.

"Tôi thực sự thích chiếc xe này. Nó rất êm ái, khoang lái yên tĩnh, chất lượng hoàn thiện tốt và các công nghệ trên xe cũng rất ấn tượng", Woodrow chia sẻ.

Dù hiện chỉ phân phối hai mẫu xe Geely, đại lý Lipscomb Cars vẫn thu hút nhiều khách hàng. Chris Smith, một khách mua xe, cho biết: "Chiếc xe mang lại giá trị rất tốt. So với nhiều thương hiệu nổi tiếng có giá cao hơn nhưng trang bị nội thất kém hơn, xe Trung Quốc rõ ràng đáng tiền hơn".

Theo ông John Panda-Noah, quản lý đại lý Lipscomb Cars, giá bán cạnh tranh có thể thu hút khách hàng bước vào showroom, nhưng điều thực sự thuyết phục họ xuống tiền là chất lượng hoàn thiện, thiết kế và các tính năng công nghệ trên những mẫu xe mới của Geely.

Một showroom của hãng BYD ở London. Ảnh: Reuters.

Will Roberts, chuyên gia của hãng phân tích Benchmark, nhận định xe Trung Quốc, trong đó có BYD, hiện không còn là cái tên xa lạ tại Anh. Trong bối cảnh nhu cầu mua ô tô mới tại Trung Quốc giảm tốc, các hãng xe nước này đang đẩy mạnh xuất khẩu.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM), trong nửa đầu năm 2026 doanh số bán lẻ ô tô tại Trung Quốc giảm tới 26% so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi đó, lượng xe xuất khẩu tăng tới 72%.

Anh trở thành "điểm đến vàng" của xe Trung Quốc

Xe Trung Quốc đang gia tăng hiện diện trên khắp châu Âu, nhưng thị trường Anh được đánh giá đặc biệt hấp dẫn.

Khác với EU, Anh không áp thuế bổ sung đối với xe hybrid sạc điện (PHEV) nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo Will Roberts: "Điều này khiến Anh trở thành một thị trường rất lý tưởng. Quốc gia này đang thúc đẩy quá trình điện hóa phương tiện giao thông, đồng thời cũng cần những mẫu xe có giá phải chăng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng".

Một gia đình người Anh lựa chọn mua mẫu xe BYD. Ảnh: LTN.

Một ưu thế lớn của xe Trung Quốc là giá bán. Ví dụ, mẫu Volkswagen Tiguan PHEV sản xuất tại Đức hiện có giá bán tại Anh hơn 43.000 bảng Anh, trong khi mẫu BYD Seal U cấu hình tương đương có giá bán thấp hơn gần 10.000 bảng.

Theo Jon McNeill, cựu thành viên Hội đồng quản trị General Motors: "Các hãng xe Trung Quốc đang thâm nhập thị trường châu Âu với mức giá rất hấp dẫn. Không chỉ vậy, công nghệ mà họ trang bị trên xe, ở một số khía cạnh, thậm chí còn vượt những gì các nhà sản xuất châu Âu đang cung cấp".

Giới phân tích cho rằng với lợi thế về giá thành, công nghệ và chính sách thuế thuận lợi tại Anh, trong những năm tới các hãng xe Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng thị phần tại thị trường ô tô lớn thứ hai châu Âu này.

Theo Creaders, LTN