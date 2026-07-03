Những lần lùm xùm của Tăng Nhật Tuệ trước khi bị khởi tố vì liên quan ma túy

Trước khi bị bắt vì ma tuý, Tăng Nhật Tuệ từng có sự nghiệp nổi bật nhưng cũng không ít lần vướng vào loạt tranh cãi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây ma túy, khởi tố 38 đối tượng về các tội Mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong số này, có ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ.

Trước đó, khi kiểm tra khách sạn A.K, Công an phường Chánh Hưng, TP.HCM, phát hiện Trần Nhật Quang (SN 1999) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời làm rõ Nguyễn Bảo Ân (SN 1995) cung cấp ma túy cho Quang để bán lại cho các đối tượng sử dụng.

Từ một điểm nghi vấn ban đầu, Công an phường Chánh Hưng đã mở rộng đấu tranh, làm rõ nhiều nhóm đối tượng hoạt động tại khách sạn, căn hộ, nhà thuê và chỗ ở riêng. Phương thức nổi bật của các đối tượng là lợi dụng nơi lưu trú kín đáo, liên lạc qua các mối quan hệ cá nhân, chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy tự chế, tổ chức sử dụng theo nhóm nhỏ nhằm tránh sự chú ý của lực lượng chức năng.

Cuối tháng 6/2026, Công an phường Chánh Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý tổ chức khám phá vụ án, bắt giữ và xử lý 48 đối tượng. Qua kiểm tra, khám xét, lực lượng công an thu giữ ma túy, cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, một laptop và 14 xe gắn máy.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị phát hiện có Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ), nghề nghiệp ca sĩ, nhạc sĩ. Cơ quan chức năng xác định Tăng Nhật Tuệ và Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, riêng Tăng Nhật Tuệ còn bị xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua phân loại, Công an phường Chánh Hưng đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM khởi tố 39 đối tượng về các tội Mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma tuý và xử lý hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 9 đối tượng.

Ca, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ. Ảnh: Công an phường Chánh Hưng.

Tăng Nhật Tuệ (SN 1986) được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, biên kịch. Bắt đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ, anh dần chuyển hướng sang sáng tác, sản xuất âm nhạc.

Ngoài ca hát, Tăng Nhật Tuệ từng sáng tác nhiều ca khúc được yêu thích, đồng thời đảm nhận vai trò đào tạo, định hướng hình ảnh và sản xuất cho nhiều ca sĩ, nhóm nhạc.

Bên cạnh đó, Tăng Nhật Tuệ còn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nội dung, biên kịch và đạo diễn các phim ngắn, chương trình giải trí.

Năm 2019, anh vướng lùm xùm khi một cựu thành viên nhóm Zero 9 tố bị quản lý gạ tình và bạo hành. Tăng Nhật Tuệ phủ nhận, cho rằng học trò cũ dựng chuyện để gây chú ý.

Ngoài ra, Tăng Nhật Tuệ nhiều lần liên quan tranh chấp bản quyền âm nhạc, đáng chú ý là các vụ việc với ca sĩ Nguyễn Hải Yến (2015) và ca sĩ Erik (2021).

Năm 2022, xảy ra tranh chấp với một doanh nghiệp cà phê liên quan hợp đồng sáng tác, hai bên tố cáo nhau về việc thanh toán và phát ngôn trên mạng xã hội.

Năm 2023, nhạc sĩ Liêu Hưng công khai cho rằng Tăng Nhật Tuệ và cộng sự chậm thanh toán chi phí thu âm dự án phim Hoa Vương. Khi đó, Tăng Nhật Tuệ không đưa ra phản hồi chính thức.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Tăng Nhật Tuệ nhiều lần gây tranh cãi bởi những phát ngôn gây sốc và phong cách truyền thông tạo tranh luận trên mạng xã hội.