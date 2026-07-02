close Đăng nhập

Phát tán hơn 26.000 phim lậu, thu lợi hơn 308 tỷ đồng

Quỳnh An
Quỳnh An

Các bị can đã tạo lập hơn 100 website để sao chép, đăng tải trái phép hơn 26.000 bộ phim lên Internet mà không được sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" và "Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương, đồng thời khởi tố 7 bị can liên quan đến đường dây sao chép, phát tán phim không bản quyền trên Internet, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh bị khởi tố về hai tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" và "Rửa tiền".

Ba bị can còn lại gồm Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy bị khởi tố về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

anh-chup-man-hinh-2026-07-02-luc-092958-8067.png
Các bị can bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an.

Theo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ đã điều tra, làm rõ đường dây xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với quyền tác giả và quyền liên quan trên không gian mạng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến tháng 4/2026, nhóm đối tượng do Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh cầm đầu đã tạo lập hơn 100 website để sao chép, đăng tải trái phép hơn 26.000 bộ phim lên Internet mà không được sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền.

Các website này thu hút lượng lớn người dùng trong và ngoài nước truy cập xem phim, qua đó thu tiền quảng cáo với tổng số khoảng 12,85 triệu USDT, tương đương khoảng 308,4 tỷ đồng.

Tin liên quan

Từ khóa:

#phim lậu #xâm phạm bản quyền #Tội phạm rửa tiền

Đừng bỏ lỡ

Xã hội số

TP.HCM khởi công 8 dự án trọng điểm

TP.HCM khởi công 8 dự án trọng điểm

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), TP.HCM sẽ đồng loạt khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng.

Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải. Điều gì giúp đại diện từ Việt Nam tạo nên kỳ tích đặc biệt này?

VPBank cùng 15 định chế tài chính quốc tế ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững 1,44 tỷ USD

VPBank cùng 15 định chế tài chính quốc tế ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững 1,44 tỷ USD

Ngày 30/6, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) cùng 15 định chế tài chính quốc tế đóng vai trò đơn vị thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ chính (Mandated Lead Arrangers, Underwriters and Bookrunners – MLAUBs) chính thức ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững (Sustainability-Linked Loan - SLL) đầu tiên với tổng giá trị 1,44 tỷ USD sau khi thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư.