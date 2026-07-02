Phát tán hơn 26.000 phim lậu, thu lợi hơn 308 tỷ đồng

Các bị can đã tạo lập hơn 100 website để sao chép, đăng tải trái phép hơn 26.000 bộ phim lên Internet mà không được sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" và "Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương, đồng thời khởi tố 7 bị can liên quan đến đường dây sao chép, phát tán phim không bản quyền trên Internet, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh bị khởi tố về hai tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" và "Rửa tiền".

Ba bị can còn lại gồm Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy bị khởi tố về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Các bị can bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an.

Theo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ đã điều tra, làm rõ đường dây xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với quyền tác giả và quyền liên quan trên không gian mạng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến tháng 4/2026, nhóm đối tượng do Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh cầm đầu đã tạo lập hơn 100 website để sao chép, đăng tải trái phép hơn 26.000 bộ phim lên Internet mà không được sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền.

Các website này thu hút lượng lớn người dùng trong và ngoài nước truy cập xem phim, qua đó thu tiền quảng cáo với tổng số khoảng 12,85 triệu USDT, tương đương khoảng 308,4 tỷ đồng.