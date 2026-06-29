Khởi tố 3 công chức, 1 giám đốc liên quan dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 4 bị can, gồm 3 công chức và một giám đốc doanh nghiệp, do sai phạm trong bồi thường, tái định cư tại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Ngày 29/6, Công an tỉnh Khánh Hòa thông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” liên quan đến dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can. Trong đó, có 3 bị can là công chức gồm: Nguyễn Hữu Tân (công chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phước Dinh), Hán Tấn Vĩnh An (công chức Phòng Kinh tế UBND xã Phước Hà), Trần Huỳnh Kiến Trúc (công chức Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa). Bị can còn lại là Đỗ Ngọc Quang (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VT Anh Quân). Các bị can bị khởi tố cùng tội danh “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Theo công an, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện quá trình triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh) xuất hiện nhiều người có dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trục lợi.

Một trong 4 bị can bị khởi tố. Ảnh: Công an Khánh Hòa.

Các hành vi được phát hiện gồm: lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý để hợp thức hóa hồ sơ; thu gom đất trong vùng dự án, nhờ người khác đứng tên nhằm hưởng bồi thường trái quy định.

Đáng chú ý, công an còn phát hiện một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn có dấu hiệu thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ không đúng quy định.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã triển khai các biện pháp điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ để đấu tranh kịp thời ngăn chặn thất thoát ngân sách Nhà nước ước tính hàng nghìn tỷ đồng.

Hiện vụ án đang mở rộng điều tra.