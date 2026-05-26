Flagship hơn 60 triệu đồng của Sony bị chê vì AI camera chỉnh ảnh xấu đi

Xperia 1 VIII tiếp tục giữ chất riêng của Sony, nhưng AI Camera Assistant lại khiến nhiều người lo ngại máy đang rời xa triết lý ảnh chân thực.

Sony vừa ra mắt Xperia 1 VIII, mẫu smartphone cao cấp nhất của hãng trong năm 2026. Tuy nhiên, tính năng AI Camera Assistant đang gây tranh cãi vì bị cho là xử lý ảnh quá tay, làm giảm chất tự nhiên vốn gắn với dòng Xperia.

Giữ thiết kế cũ giữa cuộc đua flagship tràn viền

Sony Xperia 1 VIII vẫn giữ phong cách thiết kế tối giản quen thuộc. Máy có khung viền phẳng, mặt lưng nhám và cụm camera sau được chuyển sang dạng mô-đun vuông, thay vì đặt dọc như Xperia 1 VII.

Cách làm này giúp sản phẩm mới mẻ hơn so với thế hệ trước, nhưng lại không tạo được điểm nhấn thị giác như nhiều flagship Android hiện nay.

Xperia 1 VIII vẫn giữ thiết kế vuông vức đặc trưng cùng viền màn hình dày quen thuộc của dòng Xperia.

Mặt trước của máy vẫn có viền trên dưới khá dày. Sony đặt camera selfie, cảm biến và loa stereo hướng thẳng về phía người dùng trong phần viền này. Thiết kế đó không hợp xu hướng màn hình tràn viền, nhưng lại giúp trải nghiệm xem phim, chơi game và nghe nhạc rõ ràng hơn.

Xperia 1 VIII dùng màn hình OLED 6,5 inch, độ phân giải Full HD+, hỗ trợ HDR, màu 10-bit và tần số quét 120 Hz. Sony không quay lại màn hình 4K để tối ưu pin. Chất lượng hiển thị vẫn thiên về màu sắc chính xác, độ tương phản tốt và không cố đẩy màu quá rực.

Hiệu năng của máy thuộc nhóm cao cấp với chip Snapdragon 8 Gen 5, RAM 12 GB hoặc 16 GB, bộ nhớ trong tối đa 1 TB. Sony vẫn giữ khe thẻ nhớ microSD, chi tiết gần như đã biến mất trên flagship hiện nay. Đây là lợi thế với người dùng quay video hoặc lưu trữ dữ liệu lớn.

Xperia vẫn có jack tai nghe 3,5 mm và nút chụp ảnh vật lý 2 nấc như máy ảnh. Sony cũng tiếp tục dùng cảm biến vân tay tích hợp vào nút nguồn. Những trang bị này không hào nhoáng, nhưng mang lại trải nghiệm thực dụng cho người dùng lâu năm của hãng.

Camera tele trên Xperia 1 VIII dùng cảm biến mới lớn hơn đáng kể so với thế hệ trước.

Xperia 1 VIII có pin 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 30 W. Tốc độ sạc này không ấn tượng nếu so với nhiều flagship Android Trung Quốc. Bù lại, Sony chú trọng bảo vệ tuổi thọ pin với các tùy chọn giới hạn sạc 80% hoặc 90%, hướng tới nhóm người dùng muốn dùng máy lâu dài.

Vấn đề lớn hơn nằm ở giá bán. Xperia 1 VIII có giá khởi điểm 1.499 euro, khoảng 46 triệu đồng cho bản 12 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong. Phiên bản cao nhất 16 GB RAM và 1 TB bộ nhớ trong có giá 1.999 euro, tương đương hơn 61 triệu đồng.

Sony trang bị cho Xperia 1 VIII nút chụp ảnh vật lý 2 nấc, mang lại trải nghiệm tiệm cận máy ảnh chuyên nghiệp.

Ở châu Âu, mức giá này đưa Xperia 1 VIII vào nhóm smartphone Android đắt nhất thị trường khi vượt qua Galaxy S26 Ultra (1.450 euro), Xiaomi 17 Ultra (1.399 euro) và Oppo Find X9 Ultra (1.299 euro). Ngay cả iPhone 17 Pro Max tại nhiều thị trường châu Âu cũng có giá thấp hơn Xperia 1 VIII.

AI camera làm Xperia mất đi chất "Sony"

Tương tự các đời flagship Sony trước đây, Xperia 1 VIII vẫn đặt camera ở vị trí trung tâm trong trải nghiệm sử dụng. Máy có ba camera sau 48 MP, gồm camera chính, góc siêu rộng và tele. Đáng chú ý nhất là camera tele dùng cảm biến 1/1,56 inch, tiêu cự 70 mm và zoom quang 2,9x.

Xperia 1 VIII sở hữu ba tiêu cự 16 mm, 24 mm và 70 mm, hỗ trợ zoom số lên 140 mm.

Để hỗ trợ phần cứng này, Sony tiếp tục đưa lên Xperia nhiều công nghệ quen thuộc từ máy ảnh Alpha như Eye AF, tracking AF, Pro Photo, Pro Video và nút chụp vật lý hai nấc. Máy cũng hỗ trợ quay 4K120 trên cả 3 camera sau, phù hợp với người dùng thích kiểm soát hình ảnh thủ công.

Tuy nhiên, điểm mới gây tranh cãi lại nằm ở AI Camera Assistant. Tính năng này có thể nhận diện bối cảnh, theo dõi chủ thể, gợi ý góc chụp và bộ lọc màu theo thời gian thực. Trên lý thuyết, đây là cách giúp người dùng phổ thông chụp ảnh dễ hơn.

Vấn đề là những ảnh quảng bá của Sony chưa tạo được sự thuyết phục. Một số ảnh bị nhận xét màu quá đậm, HDR nặng và dễ cháy sáng. Điều này trái với hình ảnh Xperia lâu nay, vốn được yêu thích nhờ màu sắc tiết chế, độ trung thực cao và cảm giác gần máy ảnh truyền thống.

Ảnh quảng bá AI Camera Assistant của Sony bị chê xử lý bệt, màu quá gắt và có dấu hiệu cháy sáng.

Vì vậy, AI Camera Assistant đang đặt Sony vào thế khó. AI có thể giúp Xperia dễ dùng hơn, nhưng nếu can thiệp quá mạnh, nó cũng có thể làm mất đi khác biệt lớn nhất của dòng máy này so với các flagship Android khác.