Khởi tố 40 vụ án, 525 bị can lừa đảo bằng hình thức "hợp đồng kỳ nghỉ"

Bộ Công an cho biết Công an TP Hà Nội, TP.HCM đã khởi tố 4 vụ án, 525 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, có 2 bị can bị khởi tố đồng thời về hai tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Chiều 4/7, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, trả lời câu hỏi của báo chí về xử lý các vụ việc liên quan mô hình "hợp đồng kỳ nghỉ", thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết thời gian qua dư luận đặc biệt quan tâm đến loại hình này. Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị, địa phương tập trung điều tra, xử lý các hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời làm rõ toàn bộ đường dây, thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt để bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Theo thiếu tướng Toản, đến thời điểm này, Công an Hà Nội và Công an TP.HCM đã tiếp nhận khoảng 2.500 phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến các hợp đồng kỳ nghỉ.

Từ các nguồn tin này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và Công an TP.HCM đã khởi tố 40 vụ án, 525 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, có 2 bị can bị khởi tố đồng thời về hai tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

"Bước đầu xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 2.600 tỷ đồng. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan và tập trung thu hồi tài sản cho các bị hại", thiếu tướng Toản thông tin.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết công an đã khởi tố 525 bị can vụ "hợp đồng kỳ nghỉ". Ảnh: A.Q.

Về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết các doanh nghiệp được thành lập dưới danh nghĩa góp vốn đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ nghỉ dưỡng.

Đối tượng các doanh nghiệp này hướng đến chủ yếu là người trung niên, người cao tuổi, có điều kiện tài chính và có nhu cầu chính đáng về du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Các đối tượng đã lợi dụng tâm lý của khách hàng để thực hiện hành vi lừa đảo với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Theo đó, thủ đoạn đầu tiên là đưa ra các chương trình tặng quà miễn phí, cam kết lãi suất cao, ưu đãi lớn nhằm thu hút sự quan tâm và tạo lòng tin đối với khách hàng.

Tiếp đó, các đối tượng tạo tâm lý khan hiếm khi liên tục thông báo chương trình ưu đãi chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, buộc khách hàng phải nhanh chóng đưa ra quyết định ký hợp đồng và nộp tiền.

Đặc điểm chung của các chương trình này là yêu cầu khách hàng phải thanh toán hoặc đầu tư trước với kỳ vọng sẽ nhận được lợi nhuận hoặc các quyền lợi trong tương lai.

"Tuy nhiên, trên thực tế, người tham gia gần như không thể thu hồi được khoản tiền đã đóng. Khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút vốn, các đối tượng liên tục viện dẫn nhiều lý do, kéo dài thủ tục, thậm chí tiếp tục đưa ra các lời hứa hẹn hoặc yêu cầu khách hàng đóng thêm tiền để tiếp tục chiếm đoạt tài sản", ông Toản nhấn mạnh.

Về khuyến cáo, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra. Những cá nhân có nội dung phản ánh tương tự hoặc có liên quan đến các vụ án đang được điều tra cần chủ động liên hệ với cơ quan công an để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức đầu tư, kinh doanh được quảng bá với nhiều ưu đãi hấp dẫn như tặng quà miễn phí, cam kết lợi nhuận cao hoặc những lời mời gọi "việc nhẹ, thu nhập cao".

"Đối với những mô hình đầu tư mà ai cũng được hứa hẹn thắng lợi, lãi suất cao, lợi nhuận lớn thì người dân cần đặc biệt thận trọng. Trước khi quyết định đầu tư hoặc ký kết hợp đồng, cần tìm hiểu kỹ thông tin về doanh nghiệp, tính pháp lý của dự án cũng như các điều khoản trong hợp đồng. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ có hành vi lừa đảo, cần kịp thời phản ánh, tố giác tới cơ quan công an để được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật", thiếu tướng Toản khuyến cáo.