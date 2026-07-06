Vụ điểm 10 Toán ở Tuyên Quang: Giữ khẩn cấp một giáo viên trường chuyên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp một giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), là giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang chiều 5/7, để điều tra liên quan đến kết quả điểm thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật..

Trước đó, theo thống kê trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Tuyên Quang có 154 điểm 10 môn toán trên tổng số 17.589 thí sinh dự thi môn toán. Tổng điểm 10 môn toán của cả nước là 4.028.

Đáng chú ý, thống kê có tới hơn 140 bài thi đạt điểm 10 toán tại tỉnh Tuyên Quang là học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang, chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh. Trong đó, có tới 147 bài tập trung trong một dải số báo danh liên tiếp gồm 328 thí sinh.

Nhóm gồm 328 thí sinh có số báo danh liền nhau này có phổ điểm cao đồng đều: điểm trung bình đạt 9,55.

Nguyễn Hà Duy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Từ 2/7, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tuyên Quang gửi Thủ tướng, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT Tuyên Quang đã chỉ đạo Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đối với điểm thi, phòng thi, khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao tập trung, đặc biệt là việc thực hiện các quy định về coi thi, bảo quản đề thi, bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm và quản lý dữ liệu thi.

Hội đồng thi tốt nghiệp tỉnh rút toàn bộ các bài thi Toán đạt điểm 10 để kiểm tra có hiện tượng sửa đáp án hoặc can thiệp nâng điểm hay không; đồng thời kiểm tra học bạ của tất cả học sinh đạt điểm 10, phân tích đánh giá cụ thể học lực môn Toán qua từng năm học.

Công an tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT và Hội đồng thi tiến hành rà soát, xác minh các thông tin, dữ liệu liên quan đến quá trình tổ chức kỳ thi; bố trí lực lượng để làm việc với từng học sinh, từng giám thị coi thi trong các phòng thi Toán, bảo vệ vòng ngoài nơi có nhiều học sinh đạt điểm 10 Toán để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường; xác minh các mối quan hệ giữa các giám thị coi thi và các thí sinh.