Xem trước xe off-road Toyota Land Cruiser FJ sắp về Việt Nam

Mẫu xe địa hình hoàn toàn mới Land Cruiser FJ là tâm điểm của gian hàng Toyota tại Triển lãm Ô tô Bangkok 2026.

Đây là mẫu SUV nhỏ nhất trong dòng Land Cruiser, hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc xe gầm cao đa dụng nhưng vẫn đảm bảo khả năng off-road. Tại Thái Lan, Land Cruiser FJ dự kiến có một phiên bản với giá bán từ 1,3 triệu baht, tương đương khoảng 1 tỷ đồng.

Thiết kế đậm chất địa hình, nội thất thực dụng

Land Cruiser FJ được phát triển trên nền tảng khung gầm rời IMV0, tương tự các dòng bán tải. Xe có kích thước dài 4.610 mm, rộng 1.855 mm và cao 1.890 mm, trục cơ sở 2.580 mm. So với Corolla Cross, mẫu xe này lớn hơn về tổng thể nhưng có trục cơ sở ngắn hơn, phù hợp với mục đích off-road.

Kiểu dáng của Land Cruiser FJ gợi nhớ đến mẫu FJ Cruiser trước đây. Ảnh: Paultan.

Ngoại hình của FJ mang phong cách vuông vức, gợi nhớ đến FJ Cruiser. Phần đầu nổi bật với lưới tản nhiệt dạng chữ Toyota, kết hợp đèn LED ban ngày hình chữ C. Xe cũng có tùy chọn đèn tròn mang phong cách cổ điển. Thân xe sử dụng nhiều mảng ốp nhựa đen, cột C tạo hình đặc trưng, trong khi phía sau là cửa cốp mở ngang tích hợp lốp dự phòng.

Bên trong, khoang nội thất theo hướng thực dụng, lấy cảm hứng từ mẫu bán tải Hilux. Xe được trang bị màn hình trung tâm 12,3 inch, bảng đồng hồ 7 inch, điều hòa tự động 2 vùng và hệ thống lọc không khí PM2.5. Xe được trang bị ghế bọc da tổng hợp, trong đó ghế lái chỉnh điện 8 hướng.

Nội thất của Land Cruiser FJ mang phong cách tương tự các mẫu xe ra mắt gần đây của Toyota như Land Cruiser Prado hay Hilux. Ảnh: Paultan.

Một điểm đáng chú ý là khoang hành lý phía sau có các điểm gắn đồ kiểu MOLLE, phù hợp cho nhu cầu dã ngoại. Đây là chi tiết hiếm gặp trên các mẫu SUV phổ thông.

Động cơ 2.7 lít, cạnh tranh nhóm SUV đa dụng

Tại Thái Lan, Land Cruiser FJ sử dụng động cơ xăng 2.7 lít hút khí tự nhiên, cho công suất 166 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian, có chế độ cầu chậm phục vụ off-road.

Đuôi xe của Land Cruiser FJ khá đơn giản với cụm đèn hậu gọn gàng, cản sau hầm hố và bánh dự phòng. Ảnh: Paultan.

Toyota cho biết mẫu xe đã được thử nghiệm thực tế trong điều kiện địa hình khắc nghiệt nhằm đảm bảo độ bền và khả năng vận hành. Khung xe cũng được gia cố để tăng độ cứng, phù hợp với đặc tính của một mẫu SUV khung rời.

Theo một số nguồn tin, Toyota sẽ mang Land Cruiser FJ về Việt Nam trong năm 2026 với giá dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng. Ở tầm giá này, Land Cruiser FJ sẽ cạnh tranh với nhóm SUV cỡ D như Ford Everest (1,1-1,5 tỷ đồng), Toyota Fortuner (1,1-1,4 tỷ đồng) hay Mitsubishi Pajero Sport (1,1-1,4 tỷ đồng).

Hướng tới nhu cầu đi địa hình nên phần cản trước của xe được làm nổi bật, kéo dài đến vòm bánh trước. Ảnh: Paultan.

So với các mẫu SUV cỡ C cùng kích thước như Corolla Cross hay Mazda CX-5 (giá khoảng 700 triệu đến 1 tỷ đồng), Land Cruiser FJ khó cạnh tranh về giá. Tuy nhiên, với định hướng thiên về khả năng địa hình và thiết kế đặc trưng, mẫu xe này vẫn có thể thu hút nhóm khách hàng riêng, đặc biệt là những người yêu thích trải nghiệm off-road và có cá tính riêng.