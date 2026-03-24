Dàn siêu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tái xuất với hành trình xuyên Việt

Thượng Tâm
Thượng Tâm

Sau chặng khởi động tại TP.HCM, đoàn siêu xe và xe sang của ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ bước vào hành trình xuyên Việt, dự kiến kéo dài đến giữa tháng 4.

Sáng 24/3, khoảng 20 xe sang, siêu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện tại trung tâm TP.HCM, thu hút đông đảo người dân và giới yêu xe đến theo dõi. Theo thông tin từ tập đoàn Trung Nguyên, đây là hoạt động mở màn cho hành trình xuyên Việt kéo dài gần một tháng do ông Đặng Lê Nguyên Vũ tổ chức.
Đoàn xe năm nay gồm nhiều dòng xe khác nhau, trong đó nổi bật là 16 chiếc Range Rover đóng vai trò chủ lực. Bên cạnh đó là 2 chiếc Rolls-Royce Phantom và 2 mẫu siêu xe Ferrari gồm 458 Spider và F8 Spider.
Hai chiếc Ferrari tiếp tục là tâm điểm khi xuất hiện với thiết kế mui trần và âm thanh động cơ đặc trưng. Ferrari 458 Spider sử dụng động cơ V8 hút khí tự nhiên 4.5 lít, cho công suất khoảng 562 mã lực, trong khi Ferrari F8 Spider mạnh hơn với động cơ V8 tăng áp 3.9 lít, sản sinh tới 710 mã lực.
Trong khi đó, dàn Range Rover chiếm số lượng lớn nhất và đóng vai trò trụ cột của toàn bộ hành trình. Các xe trong đoàn chủ yếu thuộc các dòng Range Rover và Range Rover Sport, thuộc thế hệ thứ 3 và thứ 4, từng phổ biến tại Việt Nam trong giai đoạn trước.
Dù đã qua nhiều năm sử dụng, các mẫu Range Rover này vẫn được đánh giá cao về độ bền và khả năng vận hành ổn định. Dàn xe này thường xuyên góp mặt trong các sự kiện của Trung Nguyên, đảm nhận vai trò chính trong những hành trình dài.
Theo kế hoạch, trong ngày đầu tiên, đoàn xe sẽ di chuyển qua một số tuyến đường trung tâm TP.HCM, sau đó dừng tại một trường đại học để thực hiện hoạt động giao lưu và trao tặng sách.
Sau chặng khởi động tại TP.HCM, đoàn xe sẽ chính thức bước vào hành trình xuyên Việt kéo dài từ 25/3 đến 16/4. Lộ trình dự kiến đi qua Tây Nguyên, miền Trung, sau đó tiến ra các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu.
Hành trình năm nay tiếp tục duy trì quy mô lớn cả về số lượng xe lẫn phạm vi di chuyển. So với những lần tổ chức trước, cách lựa chọn phương tiện cho thấy sự cân bằng giữa yếu tố hình ảnh và tính thực tế. Siêu xe vẫn xuất hiện để tạo điểm nhấn, trong khi các dòng SUV đảm nhận vai trò vận hành chính.
Đây không phải lần đầu tiên tập đoàn Trung Nguyên tổ chức hành trình với sự góp mặt của siêu xe. Năm 2018, sự kiện từng gây chú ý khi quy tụ nhiều mẫu xe đình đám như Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador hay Ferrari 488 GTB.
Tuy nhiên, từ năm 2019, cách tổ chức đã có sự điều chỉnh khi giảm bớt siêu xe gầm thấp, chuyển sang sử dụng nhiều SUV hạng sang để phù hợp hơn với điều kiện địa hình, đặc biệt ở các cung đường dài và phức tạp.

