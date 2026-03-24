Dàn siêu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tái xuất với hành trình xuyên Việt

Khám phá xe máy Vespa vừa ra mắt tại Việt Nam có giá đắt hơn ô tô Kia Morning, Grand i10
Phiên bản giới hạn Vespa 946 Horse vừa ra mắt tại Việt Nam có mức giá cao hơn nhiều ô tô cỡ nhỏ. Chiếc xe hướng tới nhóm khách hàng sưu tầm và đề cao giá trị biểu tượng.
Xe điện BYD Dolphin "rớt" gần 200 triệu đồng sau 1 năm lăn bánh
Trên thị trường ô tô cũ, BYD Dolphin đang ghi nhận mức chênh đáng kể so với giá niêm yết khi mua mới, qua đó làm dấy lên băn khoăn về khả năng giữ giá của mẫu xe điện này.
Giá vàng SJC hôm nay tiếp đà giảm mạnh hơn 3 triệu đồng/lượng
Giá vàng miếng SJC sáng 21/3 mua vào ở mức 168 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 171 triệu đồng/lượng, giảm 3,3 triệu đồng so với hôm qua.
Khám phá xe máy điện đổi pin VinFast Feliz II vừa xuất hiện tại đại lý
Sau Evo, Feliz II là mẫu xe máy điện hỗ trợ đổi pin tiếp theo của VinFast được giao đến tay khách hàng.
Lý do Toyota Veloz Cross khó đánh bại "ông vua phân khúc" Mitsubishi Xpander
Toyota Veloz Cross dẫn đầu doanh số MPV cỡ nhỏ trong tháng 2 nhưng về lâu dài, không dễ chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với Mitsubishi Xpander.
Lộ hình ảnh VinFast Viper, kiểu dáng gần giống Air Blade
Những hình ảnh đầu tiên của VinFast Viper bất ngờ xuất hiện, hé lộ một mẫu xe máy điện mới trong phân khúc phổ thông.
VinFast EC Van đấu Suzuki Eeco: Xe điện giá rẻ có vượt mặt xe xăng?
VinFast EC Van và Suzuki Eeco là hai mẫu xe van cỡ nhỏ hướng tới nhu cầu chở hàng trong đô thị với khác biệt rõ rệt giữa lựa chọn xe điện và xe xăng truyền thống.
Yamaha Exciter 2026 lộ diện trước ngày ra mắt
Yamaha Exciter đời mới có phần đầu được làm lại đi kèm thiết kế yếm lấy cảm hứng từ Exciter 135.
Startup công nghệ châu Á ra mắt xe máy điện "không bao giờ ngã"
Xe máy điện Omo X của Omoway sở hữu công nghệ kiểm soát cân bằng tự chủ, giúp duy trì thăng bằng khi dừng, quay đầu hoặc di chuyển chậm.
Dưới 15 triệu đồng, chọn xe máy điện nào?
Với tầm giá 15 triệu đồng, người dùng Việt hiện có một số lựa chọn xe máy điện nhỏ gọn nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.
Laptop dùng chip điện thoại - quyết định gây tranh cãi hay lối đi riêng của Apple?
Sự xuất hiện của MacBook Neo với việc trang bị chip A18 Pro vốn dùng trên iPhone đang tạo ra nhiều tranh luận về chiến lược mới của Apple trên thị trường laptop.
BYD Dolphin 2026 sắp ra mắt tại Việt Nam không phải phiên bản mới?
Dolphin bản nâng cấp chuẩn bị ra mắt Việt Nam thực tế đã được BYD giới thiệu tại Trung Quốc từ cuối năm 2024.
Xe sang giảm giá hơn 1 tỷ đồng để "xả" hàng tồn kho
Một số mẫu xe của Mercedes-Benz và BMW đang được đại lý giảm giá sâu để xử lý lượng xe tồn kho sản xuất từ năm 2023.
Motorola trình làng điện thoại mới có màn hình "vượt" S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max
Hai smartphone mới của Motorola có thiết kế mỏng, camera độ phân giải cao và tích hợp nhiều tính năng AI. Tần số quét màn hình của bộ đôi này cũng cao hơn nhiều so với các flagship như Galaxy S26 Ultra hay iPhone 17 Pro Max.
Dẫn đầu doanh số xe bán tải tháng 2, Toyota Hilux có đủ sức cạnh tranh Ford Ranger?
Trong tháng 2, Toyota Hilux tăng vọt doanh số nhờ thế hệ mới, vượt mặt Ford Ranger lần đầu sau nhiều năm.
Loạt ô tô mới dự kiến ra mắt Việt Nam trong tháng 3
Tháng 3 chứng kiến sự trở lại của thị trường ô tô Việt Nam với loạt xe mới, đa dạng phân khúc từ phổ thông đến cao cấp.
Giá vàng SJC lao dốc 2,5 triệu đồng/lượng trong sáng 9/3
Giá vàng miếng SJC sáng 9/3 niêm yết ở mức 179,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 182,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước (7/3).
Honda SH150i giá ngang VinFast VF 3 sắp về Việt Nam
Được sản xuất giới hạn 500 chiếc, Honda SH150i Special Edition HRC dự kiến có mặt tại Việt Nam vào giữa năm nay.
Màu sắc nổi bật có phải yếu tố phụ nữ quan tâm khi mua xe hơi?
Theo khảo sát, khách nữ có xu hướng chọn ô tô màu trung tính, trong khi nam giới lại thích những tông nổi bật hơn.
BYD ra mắt công nghệ pin sạc xe điện siêu nhanh
Theo công bố của hãng, công nghệ pin mới có thể nạp năng lượng từ 10% lên đến 97% trong khoảng 9 phút