close Đăng nhập

Ô tô điện siêu nhỏ sắp ra mắt, giá bằng xe SH

Thượng Tâm
Thượng Tâm

Mẫu ô tô điện cỡ nhỏ Nano S05 của TMT Motors dự kiến ra mắt vào tháng 6 với mức giá chỉ ngang một số mẫu xe tay ga cao cấp.

TMT Motors vừa hé lộ mẫu ô tô điện cỡ nhỏ hoàn toàn mới. Theo hãng này, mẫu xe mang tên Nano S05, dự kiến ra mắt vào tháng 6.
Dự kiến, mẫu xe siêu nhỏ này có 2 phiên bản gồm pin cố định và 2 pin rời. Nano S05 có giá từ 148 triệu đồng, trở thành mẫu ô tô rẻ nhất tại Việt Nam hiện nay.
Mức giá của Nano S05 rẻ hơn đáng kể so với các mẫu xe điện cỡ nhỏ như Bestune Xiaoma (199 triệu đồng), VinFast Minio Green (269 triệu đồng) và mẫu xe "anh em" Wuling Mini EV bản mới (dự kiến 280 triệu đồng).
Thậm chí, mức giá của Nano S05 chỉ ngang các mẫu xe tay ga 300 cc như Yamaha Xmax (140 triệu đồng), Lambretta X300 (148 triệu đồng) hay Honda SH 350i (152 triệu đồng).
Dù chưa công bố đầy đủ thông số, TMT Motors cho biết Nano S05 thuộc nhóm xe siêu nhỏ, cấu hình hai chỗ ngồi với thiết kế hai cửa. Kích thước gọn giúp xe linh hoạt khi di chuyển trong phố đông hoặc các khu vực có không gian hạn chế.
Thiết kế tổng thể theo hướng đơn giản và thực dụng, phù hợp với vai trò là phương tiện di chuyển cá nhân hàng ngày. Phần đầu xe nổi bật với hệ thống đèn LED định vị kéo dài, đi kèm 4 đèn projector đặt thấp. Cụm đèn hậu cũng được làm theo kiểu kéo dài.
Nội thất được tối giản để giảm chi phí, tập trung vào các trang bị cơ bản như màn hình hiển thị thông tin, điều hòa và nút bấm khởi động.
Vô-lăng của Nano S05 có các nút bấm chức năng với logo TMT đặt ở giữa.
Về quãng đường, Nano S05 bản pin cố định có phạm vi khoảng 120 km, trong khi bản 2 pin có thể di chuyển khoảng 150 km. Quãng đường di chuyển của TMT Motors Nano S05 kém hơn Bestune Xiaoma (170 km) và VinFast Minio Green (210 km).
Điểm đáng chú ý là hệ thống pin có thể tháo rời, thiết kế dạng vali kéo. Người dùng có thể mang pin vào nhà hoặc văn phòng để sạc. Giải pháp pin rời giúp giảm phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc, phù hợp với người dùng sống tại chung cư hoặc khu vực không có chỗ đỗ xe riêng.
Sự xuất hiện của Nano S05 cho thấy xu hướng ô tô điện cỡ nhỏ giá rẻ đang tăng tốc tại Việt Nam, mở rộng cơ hội tiếp cận ô tô cho nhiều người dùng hơn. Đồng thời, đây cũng có thể là bước đi đón đầu định hướng hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại các đô thị lớn trong giai đoạn sau năm 2030.

Từ khóa:

#VietTimes #TMT Motors #Nano S05 #ô tô siêu nhỏ

Đừng bỏ lỡ

Thị trường số