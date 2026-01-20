VinFast "ép" Honda tăng tốc trong cuộc đua xe máy điện tại Việt Nam

Hãng xe xăng lớn bắt đầu triển khai trạm đổi pin, mở rộng dòng sản phẩm, chuẩn bị cạnh tranh sòng phẳng với VinFast và Yadea trong năm 2026.

Từng bị đánh giá nhập cuộc muộn ở mảng xe máy điện, Honda bước sang đầu năm 2026 với tín hiệu tăng tốc rõ rệt khi mở rộng dải sản phẩm và đưa ra kế hoạch phát triển hệ thống đổi pin công cộng.

Những động thái liên tiếp này cho thấy "ông lớn xe xăng" đã rời thế thăm dò để chuyển sang cuộc đua bài bản hơn, với mục tiêu thu hẹp khoảng cách và giành lại lợi thế trên thị trường đang điện hóa nhanh.

Chậm hơn VinFast một nhịp

Thị trường xe máy điện Việt Nam vài năm trở lại đây tăng nhiệt rõ rệt, không còn là sân chơi thử nghiệm. Và VinFast là một trong những cái tên bứt tốc nhờ chiến lược đồng bộ sản phẩm, pin và hạ tầng. Đà tăng này thể hiện qua doanh số 120.052 xe máy và xe đạp điện trong quý III/2025, đưa lũy kế 9 tháng lên 234.536 xe.

Trước khi Honda "nhập cuộc", VinFast đã tạo được hệ sinh thái xe máy điện gồm dải sản phẩm dày và hạ tầng sạc. Ảnh: Thượng Tâm.

Ở chiều ngược lại, các hãng như Yadea chọn cách mở rộng hiện diện và độ phủ sản phẩm để bám sát nhóm khách phổ thông. Khi đối thủ tăng tốc, người dùng cũng hình thành kỳ vọng mới, xe điện phải dễ mua, dễ dùng và việc nạp năng lượng phải tiện gần như đổ xăng.

Trong khi thị trường đã tăng tốc, Honda lại vào cuộc khá dè dặt khi mới đặt nền bằng ICON e: và CUV e:.

ICON e: thiên về thực dụng cho nhu cầu đi lại ngắn, còn CUV e: giai đoạn đầu triển khai giới hạn và ưu tiên cho thuê để thăm dò vận hành, bảo hành, pin. Cách đi chắc chân giúp Honda giảm rủi ro, nhưng cũng khiến hãng khó tạo sức ép lên các đối thủ đang dồn dập sản phẩm và ưu đãi.

Sự "chậm chân" của Honda không chỉ đến từ việc danh mục xe điện còn mỏng, mà còn ở chỗ hãng chưa sớm đưa ra một lộ trình hạ tầng đủ rõ ràng. Khi các câu hỏi rất thực tế như sạc ở đâu, sạc mất bao lâu, hết pin giữa đường xử lý thế nào vẫn chưa có lời giải thuyết phục, người dùng sẽ khó xuống tiền.

Trong lúc nhiều đối thủ liên tục nhấn mạnh mạng trạm sạc, điểm nạp và các gói hỗ trợ sử dụng hạ tầng, Honda lại giữ nhịp triển khai dè dặt, khiến nhóm khách phổ thông chưa thấy đủ động lực để đổi thói quen.

Âm thầm hơn VinFast nhưng Yadea cũng tạo được dấu ấn trên thị trường bằng danh mục xe với mức giá dễ chịu, đi kèm nhiều công nghệ hiện đại. Ảnh: Thanh Nguyễn.

Honda bổ sung sản phẩm, đầu tư hạ tầng

Bước sang đầu năm 2026, Honda phát tín hiệu tăng tốc rõ rệt cho chiến lược xe máy điện tại Việt Nam khi ra mắt UC3 ở nhóm trung cấp và lần đầu công bố giá bán chính thức cho CUV e:, thay vì chỉ triển khai theo hướng cho thuê như giai đoạn đầu.

Hãng cũng hé lộ sẽ có thêm 2 mẫu xe máy điện phổ thông cho thị trường Việt Nam, dự kiến ra mắt đầu năm 2027.

UC3 là sản phẩm "đinh" của Honda trong năm 2026 nhưng sẽ đi kèm mức giá không mấy dễ chịu. Ảnh: Honda.

Động thái này cho thấy Honda không còn đứng ngoài quan sát mà bắt đầu mở rộng dải sản phẩm để tiếp cận nhiều tệp khách hàng hơn, qua đó thu hẹp khoảng cách với các đối thủ đã đi trước. Cùng lúc, hãng nhìn thấy dư địa tăng trưởng của xe máy điện khi các đô thị lớn đang dần siết phương tiện chạy xăng ở khu vực trung tâm, từ lộ trình hạn chế xe máy xăng đến định hướng lập vùng phát thải thấp.

Để đón đầu xu hướng, Honda triển khai song song trạm sạc và trạm đổi pin tại các HEAD kinh doanh xe điện ở các thành phố lớn, đồng thời tính phương án hợp tác đối tác thứ ba để mở rộng điểm sạc nơi công cộng. Theo kế hoạch, Honda Motor Charger Hub là trạm sạc cho UC3 và các dòng tương lai (1.200 W/đầu sạc) dự kiến vận hành từ tháng 6, còn Honda e:Swap BATTERY STATION là trạm đổi pin cho CUV e: (nhóm thuê pin) dự kiến hoạt động từ tháng 4.

Bài toán tiếp theo là giá, nơi Honda có thể chịu bất lợi ngắn hạn so với các hãng đối thủ. ICON e: và CUV e: đang có giá lần lượt 35 triệu và 65 triệu đồng (bản mua pin), còn UC3 khi bán từ tháng 6 được dự đoán khó dưới 100 triệu đồng do giá tại Thái Lan đã 4.200 USD. Trong khi đó, xe phổ thông của VinFast, Yadea dễ tiếp cận hơn như Yadea Odora S2 (15,5 triệu đồng), Oris (23,5 triệu đồng), VinFast ZGoo (15,9 triệu đồng) và Evo Neo (17,8 triệu đồng).

VinFast Evo Grand nhắm khách phổ thông với giá dễ tiếp cận, còn xe điện Honda hiện “neo” cao hơn nên kén người mua hơn. Ảnh: Thượng Tâm.

Nhìn chung, cú tăng tốc đầu 2026 cho thấy Honda đã chuyển sang cuộc chơi dài hơi, trong đó hạ tầng nạp năng lượng giữ vai trò then chốt để giữ chân người dùng.

Nếu trạm sạc và đổi pin được phủ đủ dày, vận hành ổn định, hãng có cơ hội tận dụng lợi thế thương hiệu và mạng lưới HEAD để mở rộng tệp khách đại chúng. Ngược lại, khi hạ tầng triển khai chậm trong lúc giá vẫn cao hơn đối thủ, Honda sẽ khó thuyết phục nhóm khách nhạy cảm chi phí trước các lựa chọn rẻ và tiện hơn.