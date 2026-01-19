VinFast sắp ra mắt mô tô điện cạnh tranh với Honda

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy VinFast chuẩn bị gia nhập phân khúc mô tô điện, cạnh tranh trực tiếp với Nuen N1-S hay Honda WN7.

Một hình ảnh chụp tại sự kiện của VinFast đang được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hãng xe Việt chuẩn bị bước chân vào nhóm mô tô điện - phân khúc mà trước đây VinFast chưa từng công bố chính thức.

Thông tin về mẫu mô tô điện của VinFast được hé lộ tại một sự kiện của hãng xe Việt. Ảnh: Phạm Ngọc Hà.

Các thông tin lan truyền đi kèm hình minh hoạ một mẫu xe dáng nakedbike cỡ lớn, bánh lớn, khung sườn cùng cụm pin và động cơ lộ rõ, gợi ý định vị ở nhóm xe hai bánh hiệu năng cao. Theo đó, mẫu mô tô điện này được nhắc tới với công suất tối đa 50.000 W (khoảng 67 mã lực), sức mạnh tương đương mô tô 600-1.000cc, cùng tốc độ tối đa khoảng 130 km/h.

Đặt lên bàn cân, cấu hình này được đánh giá nhỉnh hơn Nuen N1-S về công suất (50 kW so với khoảng 24 kW) trong khi tốc độ tối đa cùng ở mức 130 km/h. So với Honda WN7, mẫu xe của VinFast tương đồng về cả công suất (50 kW) và tốc độ tối đa khi WN7 được công bố khoảng 129 km/h.

Nuen N1-S là mẫu mô tô điện hiệu suất cao được phát triển bởi hãng Việt Nam, có giá 170-220 triệu đồng. Ảnh: Nuen.

Nếu được thương mại hoá, mẫu mô tô điện của VinFast nhiều khả năng khó có mức giá dưới 100 triệu đồng, trong bối cảnh các đối thủ hiện nay đều được định vị ở nhóm giá cao. Nuen N1-S đang công bố nhận đặt cọc với giá 170-220 triệu đồng, trong khi Honda WN7 được niêm yết tại châu Âu khoảng 17.700 USD (hơn 400 triệu đồng).

Ở góc độ chiến lược, nếu VinFast thực sự đưa mô tô điện ra thị trường, hãng sẽ bước vào một "sân chơi" khác hẳn so với nhóm xe máy điện đô thị. Phân khúc mô tô điện hiệu năng đòi hỏi nền tảng khung gầm vững, độ ổn định ở tốc độ cao, hệ thống treo, phanh phù hợp, đồng thời thường đi kèm các công nghệ an toàn như ABS, kiểm soát lực kéo và nhiều chế độ lái để đáp ứng các tình huống vận hành đa dạng.

Thách thức lớn tiếp theo nằm ở bài toán pin và hạ tầng sạc. Với một mẫu xe công suất lớn, người dùng sẽ đặc biệt quan tâm tới quãng đường thực tế, độ bền khi vận hành liên tục, khả năng tản nhiệt, thời gian sạc và chi phí thay thế sau vài năm sử dụng. Đây đều là những yếu tố có thể quyết định mô tô điện trở thành lựa chọn phổ thông hay chỉ dừng ở nhóm khách hàng trải nghiệm.

Honda WN7 vừa được giới thiệu tại Việt Nam, hé lộ khả năng được phân phối trong tương lai. Ảnh: Honda

Dù vậy, các thông tin hiện tại vẫn mới dừng ở mức lan truyền và chưa phải công bố chính thức. Thị trường sẽ chờ thêm những dữ liệu cụ thể hơn như dung lượng pin, quãng đường, thời gian sạc, trang bị an toàn và mức giá dự kiến. Nếu các yếu tố này được hoàn thiện theo hướng cạnh tranh, mô tô điện có thể trở thành mảnh ghép tiếp theo trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái xe điện của VinFast.