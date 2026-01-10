Xe đưa đón "đại gia" của Mercedes mất gần 50% giá trị sau 5 năm sử dụng

Mercedes-Benz V250 Luxury đời 2020 đang được rao bán ở mức khoảng 1,35 tỷ đồng, thấp hơn 1,23 tỷ so với giá niêm yết. Mức giảm này cho thấy tỷ lệ khấu hao của mẫu MPV hạng sang cao hơn mặt bằng chung sau 5 năm sử dụng.

Trong khi phân khúc MPV cỡ lớn chính hãng tại Việt Nam khá đa dạng, từ Kia Carnival đến Toyota Alphard, thì Mercedes-Benz V-Class lại đi theo hướng xe đưa đón hạng sang rõ nét hơn. Trong đó, V250 Luxury hướng đến khách hàng cá nhân, cần không gian rộng và tiện nghi. Tuy nhiên, mức khấu hao của mẫu xe này sau 5 năm sử dụng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Mercedes-Benz V250 Luxury đời 2020 với thiết kế bề thế đặc trưng của dòng MPV hạng sang. Ảnh: Đ.Q.

Một chiếc Mercedes-Benz V250 Luxury đời 2020 đang được đại lý xe cũ rao bán với giá 1,35 tỷ đồng. Đáng chú ý, ở thời điểm mua mới năm 2020, mẫu MPV hạng sang này có giá 2,579 tỷ đồng. Như vậy, sau 5 năm sử dụng, V250 Luxury đã "rớt" khoảng 1,23 tỷ đồng, tương đương gần 50% giá trị.

Thông thường, nhiều mẫu xe sang sau 3-5 năm sử dụng sẽ mất khoảng 30-40% giá trị (tùy mẫu xe và tình trạng). Tuy nhiên, Mercedes-Benz V250 Luxury sau 5 năm lại giảm gần 50%, cho thấy mức khấu hao "nặng" hơn mặt bằng chung, nhất là với một mẫu xe mang tính chuyên chở và phục vụ.

Thực tế, so với sedan hay SUV hạng sang, các mẫu MPV cỡ lớn thường thiên về công năng đưa đón gia đình, doanh nghiệp hoặc dịch vụ cao cấp nên tệp người mua lại không quá rộng. Khi cộng thêm chi phí vận hành và tâm lý ưu tiên xe gầm cao tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại, giá trị bán lại của V-Class càng khó giữ, đặc biệt là khi xe trong bài đã lăn bánh hơn 83.000 km.

Phần đuôi xe V250 Luxury với cửa hậu lớn, cụm đèn hậu dựng đứng và logo V250 nhận diện phiên bản. Ảnh: Đ.Q.

Ra mắt tại Việt Nam vào cuối năm 2019, Mercedes-Benz V250 Luxury được niêm yết với giá 2,579 tỷ đồng. Ở thời điểm đó, mẫu xe này cạnh tranh với loạt MPV cỡ lớn đa dạng như Kia Sedona (1,129-1,429 tỷ đồng), Ford Tourneo (999 triệu - 1,069 tỷ đồng), Peugeot Traveller (1,7-2,24 tỷ đồng), Honda Odyssey (1,99 tỷ đồng), Volkswagen Sharan (1,85 tỷ đồng), Toyota Granvia (3,072 tỷ đồng).

V250 Luxury tại Việt Nam có cấu hình 7 chỗ với hàng ghế thứ 2 dạng ghế rời, phù hợp nhu cầu gia đình hoặc đưa đón lãnh đạo công ty, các "đại gia". Khoang lái được làm theo phong cách Mercedes đời mới, nổi bật với cửa gió điều hòa lấy cảm hứng từ tua-bin máy bay và màn hình giải trí dạng TFT 7 inch.

Về vận hành, V250 Luxury sử dụng động cơ xăng 2.0 lít cho công suất 211 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Xe đi kèm hộp số tự động 7 cấp 7G-Tronic Plus và hệ dẫn động cầu sau. Theo thông số công bố, V250 Luxury có khả năng tăng tốc 0-100 km/giờ trong 9,4 giây.

Khoang hành khách V250 Luxury với cửa trượt hai bên, bố trí 7 chỗ và hàng ghế giữa dạng ghế rời tạo lối đi thoáng ra hàng ghế sau. Ảnh: Đ.Q.

Có thể thấy, mức khấu hao lớn khiến V250 Luxury không phải mẫu xe dành cho người mua để "giữ giá". Nhưng ở chiều ngược lại, đây lại là cơ hội cho nhóm khách hàng cần một chiếc MPV hạng sang rộng rãi, tiện nghi và thương hiệu Đức với chi phí tiếp cận mềm hơn. Với 1,35 tỷ đồng, việc sở hữu một chiếc V250 Luxury 2020 từng có giá 2,579 tỷ là lựa chọn không dễ tìm nếu ưu tiên sự thoải mái và trải nghiệm ngồi cho cả gia đình.