close Đăng nhập

YouTuber tại Dubai mở hộp Galaxy S26 Ultra trước ngày Samsung công bố

Thượng Tâm
Thượng Tâm

Một YouTuber tại Dubai đã trên tay Samsung Galaxy S26 Ultra trước thời điểm ra mắt chính thức, hé lộ thiết kế, màn hình và nhiều nâng cấp đáng chú ý. Samsung dự kiến trình làng dòng S26 vào rạng sáng 26/2 theo giờ Việt Nam.

xem-samsung-galaxy-s26-ultra-dau-tien-tren-the-gioi-anh-2.jpg
Samsung Galaxy S26 Ultra đã bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội khi YouTuber Sahil Karoul cho biết anh mua được máy sớm tại Dubai. Hiện chưa rõ vì sao sản phẩm được bán trước thời điểm công bố, nhưng nhiều khả năng đây là máy phân phối sớm hoặc thiết bị nội bộ. Theo lịch, Samsung sẽ ra mắt dòng Galaxy S26 tại sự kiện Unpacked ngày 25/2 theo giờ quốc tế, tức rạng sáng 26/2 theo giờ Việt Nam.
xem-samsung-galaxy-s26-ultra-dau-tien-tren-the-gioi-anh-5.jpg
Galaxy S26 Ultra vẫn duy trì phong cách thiết kế đặc trưng của dòng Ultra với khung kim loại cứng cáp và mặt lưng kính nhám. Tuy vậy, các góc máy được bo cong nhẹ hơn, nhờ đó cảm giác cầm nắm trở nên thoải mái hơn so với thế hệ trước.
xem-samsung-galaxy-s26-ultra-dau-tien-tren-the-gioi-anh-8.jpg
Cụm camera sau tiếp tục đặt rời từng ống kính thay vì gom vào một module lớn. Thiết bị nhiều khả năng vẫn đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68, đảm bảo độ bền trong quá trình sử dụng hàng ngày.
xem-samsung-galaxy-s26-ultra-dau-tien-tren-the-gioi-anh-7.jpg
Màn hình tiếp tục là điểm nhấn quan trọng. Theo nhiều nguồn tin, máy sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X kích thước khoảng 6,8 inch, độ phân giải Quad HD Plus và tần số quét thích ứng từ 1 Hz đến 120 Hz. Độ sáng tối đa có thể vượt mốc 2.600 nit, giúp hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng mạnh.
xem-samsung-galaxy-s26-ultra-dau-tien-tren-the-gioi-anh-6.jpg
Đáng chú ý, Samsung bổ sung tính năng Privacy Display cho Galaxy S26 Ultra. Khi kích hoạt, màn hình sẽ thu hẹp góc nhìn, khiến nội dung khó bị quan sát từ hai bên. Giải pháp này được tích hợp trực tiếp vào hệ thống thay vì cần phụ kiện chống nhìn trộm như trước.
xem-samsung-galaxy-s26-ultra-dau-tien-tren-the-gioi-anh-4.jpg
Bên cạnh nâng cấp hiển thị, hiệu năng cũng được kỳ vọng cải thiện đáng kể. Nhiều nguồn tin cho rằng máy sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 thế hệ mới sản xuất trên tiến trình 3 nm. Nhờ đó, hiệu suất CPU và GPU có thể tăng từ 15-20% so với đời trước, đồng thời tối ưu mức tiêu thụ điện năng. Thiết bị dự kiến đi kèm RAM 12 GB hoặc 16 GB, bộ nhớ trong khởi điểm 256 GB và cao nhất có thể lên đến 1 TB.
xem-samsung-galaxy-s26-ultra-dau-tien-tren-the-gioi-anh-9.jpg
Hệ thống camera tiếp tục là thế mạnh. Cảm biến chính 200 MP được cho là nâng cấp khẩu độ và thuật toán xử lý để cải thiện khả năng chụp thiếu sáng. Camera tele tiềm vọng hỗ trợ zoom quang học tầm xa, kết hợp chống rung quang học thế hệ mới giúp hình ảnh ổn định hơn.
xem-samsung-galaxy-s26-ultra-dau-tien-tren-the-gioi-anh-10.jpg
Camera góc siêu rộng cũng được tinh chỉnh nhằm tăng chi tiết và độ chính xác màu sắc. Các tính năng AI mới hứa hẹn hỗ trợ nhận diện cảnh, tối ưu ánh sáng và nâng cao chất lượng ảnh chân dung.
screenshot-2026-02-24-at-100647.jpg
Dung lượng pin có thể duy trì ở mức khoảng 5.000 mAh. Thay vì tăng kích thước pin, Samsung được cho là tập trung tối ưu phần mềm và vi xử lý để kéo dài thời gian sử dụng. Máy nhiều khả năng hỗ trợ sạc nhanh trên 45 W cùng sạc không dây.
xem-samsung-galaxy-s26-ultra-dau-tien-tren-the-gioi-anh-1.jpg
Sau khi ra mắt, Galaxy S26 Ultra sẽ cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17 Pro Max cùng các điện thoại flagship đến từ Trung Quốc như Xiaomi 16 Ultra, Oppo Find X9 Pro và vivo X200 Pro, những mẫu máy nổi bật về camera và hiệu năng. Bên cạnh cấu hình, giá bán sẽ quyết định sức hút sản phẩm. Dự kiến, máy có giá khởi điểm 1.199-1.299 USD (khoảng 31 – 34 triệu đồng) cho bản 256 GB, trong khi các phiên bản cao hơn có thể vượt 1.500 USD (39 triệu đồng).

Tin liên quan

Từ khóa:

#Samsung Galaxy S26 Ultra #Galaxy S26 #smartphone cao cấp #Samsung Galaxy #điện thoại Samsung giá bao nhiêu #iPhone 17 Pro Max

Đừng bỏ lỡ

Thị trường số

Thời đại ô tô biến thành thiết bị điện tử lên ngôi

Thời đại ô tô biến thành thiết bị điện tử lên ngôi

Điện hóa và phần mềm đang biến ô tô thành "thiết bị điện tử có bánh xe", nơi sạc nhanh, OTA và dữ liệu quyết định trải nghiệm. Bên cạnh đó, sản phẩm ô tô bay và SUV nổi trên mặt nước cho thấy phương tiện tương lai không còn bị giới hạn bởi mặt đất.