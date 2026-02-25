Xe điện Trung Quốc làm gì để cạnh tranh với VinFast?

Sau khi tăng tốc về sản phẩm và độ phủ trong năm 2025, các hãng xe Trung Quốc bước vào năm 2026 với thách thức lớn hơn: biến lợi thế giá và công nghệ thành niềm tin để mở rộng thị phần tại Việt Nam.

Sau một năm mở rộng hiện diện với hàng loạt cái tên như BYD, Omoda Jaecoo, Haval hay Geely, nhóm xe Trung Quốc tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn bản lề. Nếu năm 2025 là thời điểm tạo sự chú ý bằng thiết kế và công nghệ, thì năm 2026 được xem là phép thử thực sự về năng lực bán hàng, độ bền sản phẩm và cam kết đầu tư lâu dài.

Ra mắt dồn dập, thị phần vẫn khiêm tốn

Sau giai đoạn thăm dò thị trường năm 2024, các hãng xe Trung Quốc đã tăng tốc rõ rệt trong năm 2025, đẩy mạnh mở rộng hoạt động và gia tăng độ hiện diện trên thị trường Việt Nam.

Geely Coolray là một trong những mẫu xe Trung Quốc được giới thiệu đến khách Việt trong năm 2025. Ảnh: Geely.

Thị trường ghi nhận khoảng 17 mẫu xe Trung Quốc được giới thiệu hoặc mở bán tại Việt Nam, bao gồm cả những mẫu âm thầm đưa về đại lý. Một số cái tên đáng chú ý có thể kể đến như BYD Sealion 6, Geely EX5, Geely Coolray, Lynk & Co 08, Tank 300 cùng loạt xe "kín tiếng" của Dongfeng.

Danh mục ngày càng đa dạng giúp nhóm xe Trung Quốc hiện diện ở nhiều phân khúc, từ SUV đô thị, SUV cỡ trung đến sedan và xe điện. Lợi thế chung vẫn nằm ở thiết kế hiện đại, trang bị công nghệ dày và mức giá cạnh tranh so với các mẫu xe Nhật và Hàn cùng phân khúc, qua đó tạo sức hút đáng kể với nhóm khách hàng trẻ và người mua xe lần đầu.

Tuy nhiên, bức tranh doanh số của nhóm xe này vẫn chưa thực sự khả quan. Theo thống kê của VnExpress, năm 2025 có khoảng 9.500 xe Trung Quốc được đăng ký mới, trong khi tổng doanh số toàn thị trường ô tô Việt Nam đạt hơn 604.000 xe. Như vậy, nhóm xe Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 1,5% thị phần, cho thấy quy mô vẫn còn khá khiêm tốn so với mặt bằng chung.

Dù ra mắt liên tục trong năm 2025, doanh số các hãng xe Trung Quốc nhìn chung vẫn khiêm tốn so với quy mô toàn thị trường. Ảnh: BYD.

Có kinh nghiệm làm việc cho nhiều hãng xe Trung Quốc, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc showroom Geely tại TP.HCM, nhận định rằng các mẫu xe đến từ nước này hiện không còn bị nhìn bằng ánh mắt dè chừng như trước, tuy nhiên doanh số vẫn chưa tạo được biến chuyển rõ rệt.

"Thực tế thị trường cho thấy sức mua của một số thương hiệu còn phụ thuộc vào ưu đãi. Khi giảm khuyến mại, lượng xe bán ra cũng chững lại. Trong khi đó, những hãng xây dựng được dải sản phẩm đa dạng và định vị giá hợp lý có lợi thế hơn trong việc duy trì doanh số", ông Tuấn cho biết thêm.

Điểm nghẽn lớn nhất vẫn là niềm tin. Người mua xe tại Việt Nam quan tâm đến độ bền sau nhiều năm sử dụng, chi phí sửa chữa, khả năng cung ứng phụ tùng và giá trị bán lại. Khi thương hiệu còn mới và chưa có đủ dữ liệu sử dụng dài hạn, tâm lý chờ đợi để kiểm chứng là điều dễ hiểu. Một vài trường hợp chậm linh kiện hoặc thời gian sửa chữa kéo dài cũng đủ tạo ảnh hưởng tới quyết định mua của số đông.

Cần thực dụng hơn để bứt phá tại Việt Nam

Bước sang năm 2026, chiến lược của xe Trung Quốc được dự báo sẽ điều chỉnh theo hướng thực tế hơn. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, các hãng vẫn duy trì xe điện tại Việt Nam nhưng sẽ không còn đẩy mạnh như trước. Nguyên nhân không chỉ đến từ sự bất tiện của hạ tầng sạc và tâm lý e ngại của người dùng, mà còn bởi thực tế thị trường xe điện hiện nay gần như xoay quanh VinFast.

Các hãng Trung Quốc vẫn duy trì xe điện nhưng không đẩy mạnh như giai đoạn trước. Ảnh: BYD.

Trong bối cảnh đó, nhiều hãng có xu hướng đẩy mạnh hybrid và plug-in hybrid, đồng thời tập trung vào SUV cỡ vừa vốn là phân khúc có nhu cầu ổn định. Thực tế, xu hướng này đã manh nha từ năm 2025 khi BYD lần lượt giới thiệu Sealion 6, Seal 5 và M9, Jaecoo bổ sung J7 PHEV, còn Lynk & Co đưa mẫu 08 về Việt Nam trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc vẫn chưa thực sự thuận tiện cho xe thuần điện.

Theo ông Tuấn, các hãng sẽ giảm bớt yếu tố "trình diễn" để tập trung vào những mẫu xe chủ lực có khả năng tạo doanh số bền vững. Dù vậy, triển vọng tăng trưởng năm 2026 được đánh giá ở mức vừa phải. Sức mua có thể cải thiện nhưng khó tạo bứt phá nếu bài toán hậu mãi chưa được giải quyết triệt để. Người tiêu dùng vẫn đang theo dõi cách các hãng thực hiện cam kết mở rộng đại lý, đầu tư lắp ráp trong nước và đảm bảo nguồn cung phụ tùng.

Lợi thế của xe Trung Quốc vẫn nằm ở mức giá hợp lý và danh sách trang bị phong phú, giúp khách hàng tiếp cận nhiều công nghệ và tiện nghi hơn so với xe Nhật, Hàn cùng tầm tiền. Tuy nhiên, để cạnh tranh sòng phẳng, các hãng vẫn phải chứng minh chất lượng và giá trị sử dụng lâu dài.

Các hãng xe Trung Quốc sẽ chuyển trọng tâm sang PHEV thay vì thuần điện nhằm giảm áp lực từ hạn chế hạ tầng sạc tại Việt Nam. Ảnh: Jaecoo.

Năm 2026 sẽ là giai đoạn bản lề cho các hãng xe Trung Quốc. Sau khi cải thiện hình ảnh và mở rộng hiện diện, các thương hiệu Trung Quốc cần tập trung vào vận hành bền vững và hậu mãi. Nếu xây dựng được niềm tin về độ bền và dịch vụ, thị phần có thể tăng ổn định. Ở chiều ngược lại, nếu vẫn phụ thuộc vào khuyến mại, các hãng xe Trung Quốc sẽ khó tạo đột phá.