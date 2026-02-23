CMC và một trường đại học góp vốn vào Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội

Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Các cổ đông góp vốn gồm UBND thành phố Hà Nội và 2 cổ đông khác.

Theo kế hoạch, ngày 26/2, UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HiHUB).

HiHUB sẽ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Trong đó vốn nhà nước đại diện là UBND thành phố Hà Nội nắm giữ 70% vốn điều lệ, còn lại hai đơn vị là Đại học Bách khoa Hà Nội và Tập đoàn CMC mỗi đơn vị giữ 15% cổ phần.

HiHUB được giao nhiệm vụ tổ chức vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô; triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox); xây dựng các chương trình ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp; kết nối nhà đầu tư, chuyên gia, viện – trường và doanh nghiệp; đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ cao.

Trụ sở chính của Trung tâm dự kiến đặt tại số 46 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam. Song song đó, mạng lưới các hub vệ tinh cũng sẽ được hình thành tại một số địa điểm trên địa bàn TP nhằm mở rộng không gian sáng tạo, hỗ trợ cộng đồng startup và doanh nghiệp công nghệ.

Việc công bố thành lập được diễn ra trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh triển khai các cơ chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm triển khai Luật Thủ đô và 6 Nghị quyết đã được HĐND thành phố thông qua cuối năm 2025, đồng thời thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội là đầu mối kết nối nhà nước, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp, với sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Hà Nội, không định hướng tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn, tận dụng tối đa các lợi thế của thành phố, đặc biệt là nguồn lực khoa học và công nghệ và nhân lực chất lượng cao để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực.

HiHUB được định vị là trung tâm, đầu mối chiến lược để thu hút kết nối, huy động, điều phối các nguồn lực và hoạt động thực thi nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, là hạt nhân của các động lực chủ chốt tham gia vào hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng của thành phố Hà Nội.