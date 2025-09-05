Wuzhen-X – Máy bay trinh sát không người lái khổng lồ bí mật của Trung Quốc lộ ảnh đang bay

Một loại máy bay không người lái cánh bay khổng lồ được cho là chìa khóa để Trung Quốc củng cố ưu thế quân sự tại Tây Thái Bình Dương đã lộ ảnh chụp khi đang bay.

UAV bí ẩn từng bị vệ tinh chụp được ở Tân Cương?

Gần đây, bức ảnh chụp một chiếc máy bay không người lái (UAV) khổng lồ, mang thiết kế kiểu cánh bay mang đậm dáng vẻ tương lai, bay trên bầu trời Trung Quốc xuất hiện trên mạng X đã gây chú ý lớn trong giới quan sát quốc phòng toàn cầu.

Chuyên trang The War Zone (Mỹ) tạm gọi mẫu UAV này là “WZ-X” (Vô Trinh-X). Đây không phải chiếc oanh tạc cơ tàng hình H-20 mà dư luận mong chờ, song giá trị chiến lược của nó trong kỷ nguyên “phát hiện là bị tiêu diệt” có thể tác động trực tiếp và sâu rộng hơn tới cán cân sức mạnh ở Tây Thái Bình Dương.

Trong bức ảnh mới, máy bay được chụp từ phía sau khi đang bay, với càng đáp đã hạ xuống, cửa khoang bánh đáp lớn mở ra, và các bánh lái chia tách kiểu B-2 ở phần cánh ngoài đang hoạt động, cho thấy đây có thể là giai đoạn nó đang cất hoặc hạ cánh. Từ góc độ này, có thể thấy phần thân-cánh hòa trộn có khoang trung tâm rộng, với phần đỉnh dẹt rõ rệt, không thấy buồng lái, hình dáng khoang trung tâm cũng gợi ý đây là thiết kế hai động cơ, với vòi xả dạng khe, nhưng độ phân giải thấp khiến khó nhận diện chính xác chi tiết.

Chiếc máy bay bí ẩn nghi chính là loại "WZ-X" bị vệ tinh Mỹ chụp ở căn cứ gần Malan, Tân Cương hồi tháng 5/2025. Ảnh: TMZ.



Dù chưa thể chắc chắn, nhiều khả năng chiếc máy bay được thấy trong chuyến bay lần này cũng chính là máy bay không người lái từng xuất hiện trong bức ảnh vệ tinh do Planet Labs cung cấp cho TWZ, chụp ngày 14/5/2025 khi đang chụp đậu tại căn cứ thử nghiệm bí mật gần Malan (Tân Cương).

Cả máy bay trong bức ảnh mới lẫn chiếc được phát hiện ở Malan đều có cánh dài thuôn hẹp, dài hơn đáng kể so với UAV tàng hình cánh bay CH-7 của Trung Quốc, vốn có khoang trung tâm cong và dày hơn rõ rệt. Bên cạnh đó, CH-7 cũng nhỏ hơn nhiều so với "WZ-X". Tuy nhiên, thiết kế CH-7 từng nhiều lần thay đổi trong quá khứ, nên cũng không loại trừ khả năng máy bay vừa lộ diện chính là phiên bản phát triển tiếp theo của mẫu này.

Ảnh chiếc "WZ-X" do máy vi tính dựng lại. Ảnh: QQnews.



Theo phân tích, chiếc UAV này có sải cánh khoảng 52 mét, kích thước gần bằng oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit của Mỹ. Cấu trúc cánh bay thuần túy, bề mặt trên mượt phẳng cùng lớp phủ và thiết kế cửa hút khí có thể tối ưu hóa khả năng tàng hình, giảm tối đa tín hiệu radar, hồng ngoại và điện từ.

Với thân máy bay đồ sộ, không gian bên trong được cho là thoải mái cho tải trọng, "WZ-X" được cho là một máy bay không người lái trinh sát tàng hình tầm cao, thời gian bay dài, tương tự UAV tuyệt mật RQ-180 của Mỹ. Ngoài ra, nó cũng có thể biến thành UAV trinh sát–tấn công nếu chấp nhận hy sinh tầm hoạt động.

Định hình lại cán cân chiến lược ở Thái Bình Dương?

Trên vùng trời Tây Thái Bình Dương rộng bao la, cốt lõi của chiến tranh hiện đại nằm ở việc giành và giữ quyền kiểm soát thông tin. Mọi hoạt động của tàu chiến cỡ lớn, máy bay hay căn cứ không quân đều e ngại khả năng bị đối phương phát hiện, định vị trước. Giá trị chiến lược của UAV khổng lồ "WZ-X" chính là ở chỗ nó có khả năng xuyên phá và duy trì hiện diện trong khu vực đối kháng cao độ này.

Máy bay trinh sát chiến lược tầm cao RQ-180 của Mỹ. Ảnh TMZ.



Nhờ tính năng tàng hình và khả năng bay liên tục hàng chục giờ, "WZ-X" có thể bí mật áp sát các tuyến đường biển then chốt như eo Miyako, eo Bashi, thậm chí vươn tới chuỗi đảo thứ hai, để theo dõi chặt chẽ nhóm tác chiến tàu sân bay, căn cứ không quân tiền tiêu hay hệ thống phòng thủ – phòng thủ tên lửa của đối phương.

Nó hoạt động như một “con mắt tàng hình” lơ lửng trước cửa nhà đối phương, cung cấp dữ liệu mục tiêu chính xác và kịp thời cho các tên lửa diệt hạm Đông Phong-21D, Đông Phong-26B, khép kín chu trình “phát hiện–định vị–theo dõi–tấn công–đánh giá”.

Trong tác chiến hiện đại, vô hiệu hóa sân bay, chế áp phòng không là điều kiện tiên quyết để giành ưu thế trên không. "WZ-X" có thể kiên trì giám sát, vẽ bản đồ phòng thủ căn cứ, theo dõi quy luật cất hạ cánh của máy bay, chu kỳ hoạt động của radar… của đối phương tạo cơ sở cho đòn tấn công chính xác đầu tiên. Bản thân sự hiện diện của nó đã gây áp lực tâm lý và chiến thuật, buộc đối phương tiêu tốn nhiều nguồn lực để phòng bị, từ đó rơi vào thế bị động.

"WZ-X" nhiều khả năng là mắt xích chủ chốt trong hệ thống không chiến thế hệ tiếp theo của Trung Quốc. Nó có thể phối hợp với các tiêm kích tàng hình J-20, J-35, đóng vai trò mở rộng mạng lưới tình báo, hoặc chỉ huy các UAV “trợ thủ trung thành” để tạo thành cụm trinh sát–tấn công xuyên phá. Đây là một mô hình tác chiến kiểu “hệ thống gia đình”, linh hoạt và có tính sát thương hơn nhiều so với từng nền tảng đơn lẻ.

Máy bay không người lái trinh sát-tấn công CH-7 của Trung Quốc. Ảnh: TMZ.



Với sự ra đời của UAV tàng hình khổng lồ này, Trung Quốc đã có trong tay năng lực giám sát liên tục chưa từng có đối với hoạt động trên biển ở cả chuỗi đảo thứ nhất và vươn tới chuỗi đảo thứ hai. Các tàu chiến cỡ lớn, đặc biệt là tàu sân bay và máy bay ném bom chiến lược của đối phương, sẽ khó giữ được yếu tố bí mật và an toàn khi hoạt động trong khu vực.