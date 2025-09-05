Truyền thông quốc tế nói về những vũ khí Trung Quốc lần đầu công bố

UAV chiếm ưu thế trên không (UASA)

Trong bối cảnh sức mạnh không quân ngày càng đóng vai trò then chốt, truyền thông phương Tây đặc biệt chú ý tới các dòng máy bay không người lái (UAV) mới mà Trung Quốc phô diễn. Các UAV này không chỉ đảm nhiệm trinh sát, tấn công truyền thống, mà còn có thể phối hợp với tiêm kích có người lái hoặc thậm chí tự chủ tiến hành tác chiến độc lập.

Đội hình ba loại UAV chiến đấu gồm UAV tấn công (UCAV), UAV hợp tác tác chiến (CCA) và chiếm ưu thế trên không (UASA). Ảnh: QQnews.



Đội hình máy bay không người lái rất đáng chú ý. Khi chúng diễu qua Quảng trường Thiên An Môn, bình luận viên đã giới thiệu như sau: "Các máy bay không người lái trinh sát và tấn công, máy bay không người lái yểm trợ, máy bay không người lái chiếm ưu thế trên không..."

Trang Air & Space Weekly (Mỹ) đưa tin, Trung Quốc lần này công bố hai mẫu máy bay không người lái tấn công (UCAV) và hai mẫu máy bay hợp tác tác chiến (CCA), thể hiện sự đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực không người lái. Những UAV được gọi là “trợ thủ trung thành” có thiết kế tương tự khái niệm CCA của Mỹ, với cánh xuôi, cửa hút khí trên lưng và đuôi chữ V. Một số mẫu khác mang hình dáng khí động tinh xảo hơn, cánh kim cương, cho thấy định hướng thiết kế khác biệt.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là hai mẫu "máy bay không người lái chiếm ưu thế trên không (UASA)" kích cỡ lớn tương đương tiêm kích J-10, có đủ đặc trưng của chiến đấu cơ hiện đại (tên của chúng hiện vẫn chưa được công bố). Theo phân tích, mẫu có cửa hút gió Garrett nhỏ hơn một chút so với J-10, trong khi mẫu có cửa hút gió DSI lớn hơn. Cả hai mẫu dự kiến ​​sẽ có trọng lượng cất cánh khoảng 15 tấn.

So sánh hai mẫu UAV chiếm ưu thế trên không (UASA) và tiêm kích J-10 (phải).

﻿Ảnh: QQnews.



Cả hai mẫu máy bay không người lái này đều được trang bị động cơ turbofan-10B/C với lực đẩy mạnh hơn và khoang vũ khí bên trong tiêu chuẩn. Hơn nữa, chúng sở hữu khả năng bay siêu thanh và chiếm ưu thế trên không, khiến chúng rõ ràng là máy bay chiến đấu không người lái thông minh. Trang web The War Zone của Mỹ đã đăng một bài báo nói đây là một loại thiết bị mới, độc nhất vô nhị trên thế giới và là lĩnh vực mà Mỹ chưa từng khai thác.

Do đó, có ý kiến cho rằng sự xuất hiện của "máy bay không người lái chiếm ưu thế trên không (UASA)" của Trung Quốc cũng báo hiệu sự kết thúc của quá trình phát triển máy bay chiến đấu có người lái, và máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu có thể là thế hệ cuối cùng. Máy bay chiến đấu thế hệ thứ bảy tiếp theo sẽ là máy bay chiến đấu không người lái thông minh. Hai "máy bay chiếm ưu thế trên không không người lái" của Trung Quốc này là nguyên mẫu của máy bay thế hệ thứ bảy, và chúng sẽ đặt nền móng cho sự phát triển máy bay thế hệ thứ bảy trong tương lai của Trung Quốc...

Malcolm Davis, nhà phân tích chiến lược quốc phòng cấp cao tại Viện Chính sách Chiến lược Australia nói: "Các hệ thống không người lái mà Trung Quốc trình diễn hôm nay rất tiên tiến. Ở một số khía cạnh, chúng dường như tiên tiến hơn những gì chúng ta đã thấy ở phương Tây, và chúng đã đi vào hoạt động".

Vũ khí mới – từ laser đến robot

Một điểm gây bất ngờ khác là sự xuất hiện của các loại vũ khí năng lượng định hướng tiên tiến. CNN cho biết, Trung Quốc lần này đưa ra hai mẫu vũ khí laser: hệ thống laser hạm LY-1 dùng cho phòng không trên biển, và phiên bản nhỏ gọn đặt trên xe tải để bảo vệ lực lượng mặt đất.

Hệ thống vũ khí laser LY-1 gắn trên xe tải. Ảnh: QQnews.



BBC và AFP cũng lưu ý tới sự đa dạng của các thiết bị không người lái được trình diễn, trong đó có loại dài 20m AJX-002 đảm nhiệm giám sát, trinh sát; các loại tàu ngầm không người lái và tàu mặt nước không người lái (USV). Các USV này có thể hoạt động có người hoặc không người khi ra/vào cảng, phù hợp cho tác chiến thủy lôi, đặc biệt là rà phá mìn.

Các chuyên gia phương Tây nhận định, một số hệ thống không người lái mà Trung Quốc trình diễn “thậm chí tiên tiến hơn phương Tây”, và đã sẵn sàng đưa vào hoạt động. Thông qua kết hợp laser và UAV, Trung Quốc có thể chiếm ưu thế trong tác chiến phòng thủ chống UAV.

Theo AFP ngày 3/9, một loại vũ khí mạnh mẽ được mệnh danh là "hệ thống phòng không laser mạnh nhất thế giới" đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi ngay trước thềm lễ duyệt binh.

Trong lễ duyệt binh, hai hệ thống vũ khí laser LY-1: một là thiết bị màu trắng với màn hình xanh đậm được lắp trên các xe quân sự được thiết kế để bảo vệ lực lượng mặt đất và hệ thống vũ khí laser LY-1 trên tàu chuyên dụng cho phòng không trên biển đã được trình diễn.

Nhà phân tích quốc phòng Alex Luck nói với AFP: "Chúng tôi lần đầu tiên nhìn thấy cấu hình này vào khoảng tháng 8 năm ngoái, nhưng không có hình ảnh rõ ràng nào". Ông nói thêm: "Hệ thống LY-1 lắp trên tàu dường như ít nhất đang trong giai đoạn thử nghiệm nâng cao".

Laser được phân loại là "vũ khí năng lượng định hướng", một loại vũ khí cũng bao gồm các hệ thống vi sóng công suất cao. Thay vì sử dụng đạn để gây sát thương động học, những vũ khí này sử dụng năng lượng điện từ để vô hiệu hóa mục tiêu bằng cách làm nóng, phá vỡ hệ thống điện bên trong hoặc làm mù các cảm biến quang học và radar.

Mỹ cũng đang tích cực phát triển cái gọi là "vũ khí năng lượng định hướng" này, có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng với độ chính xác cực cao và chi phí mỗi lần phóng rất thấp.

Hệ thống vũ khí laser LY-1 lắp trên tàu mặt nước. Ảnh: QQnews.



Vũ khí laser tiết kiệm hơn vũ khí động học; Chi phí cho một phát bắn laser chỉ bằng một phần nhỏ so với đạn hoặc tên lửa. Việc hỗ trợ hậu cần cũng tương đối dễ dàng, vì không cần vận chuyển đạn dược kim loại nặng cùng với vũ khí, mà chỉ cần hệ thống năng lượng.

Trung Quốc đang rút ngắn khoảng cách về công nghệ vũ khí

Malcolm Davis, nhà phân tích chiến lược quốc phòng cấp cao tại Viện Chính sách Chiến lược Australia, cho biết: "Những gì Trung Quốc đang thể hiện ở đây là khả năng tự phát triển các năng lực quân sự tiên tiến và triển khai chúng vào hoạt động, và họ đang làm điều đó nhanh hơn những gì chúng ta đã thấy ở phương Tây. Họ cũng đang triển khai trên quy mô lớn hơn về số lượng vũ khí được triển khai."

Cựu thiếu tướng Mick Ryan (Australia) nhận xét: “Mỹ vẫn là lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới, nhưng Trung Quốc đang rút ngắn khoảng cách. Công nghệ quân sự của Trung Quốc rất tiên tiến, và điều quan trọng là họ gần như có thể tự sản xuất mọi thứ mà mình cần”.