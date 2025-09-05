"Rồng lửa" S-400 chứng minh sức mạnh, Ấn Độ cân nhắc bổ sung thêm nhiều tổ hợp

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đàm phán mua thêm S-400 của Nga sau khi hệ thống này được cho là bắn hạ ít nhất 6 máy bay Pakistan.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ được xác nhận đã bắt đầu đàm phán để mua thêm các tổ hợp phòng không tầm xa S-400 của Nga, sau khi hệ thống này lần đầu tiên được triển khai trong chiến sự căng thẳng với Không quân Pakistan từ ngày 7 đến 10/5.

Trước đó, tháng 10/2018, New Delhi đã ký hợp đồng trị giá 5,43 tỷ USD để mua 10 tiểu đoàn S-400 và tập trung phần lớn trong số này dọc biên giới với Pakistan. Mức độ hài lòng rất cao của Không quân Ấn Độ với hiệu quả chiến đấu của hệ thống được cho là lý do chính khiến nước này muốn đặt mua thêm.

Tháng 8 vừa qua, Tư lệnh Không quân Amar Preet Singh nhận định: “Hệ thống S-400 mà chúng tôi mới mua thực sự đã thay đổi cục diện. Tầm tiêu diệt của nó khiến máy bay Pakistan phải giữ khoảng cách xa, không thể tiếp cận đủ gần để sử dụng vũ khí tấn công tầm xa như bom lượn”.

Cảnh phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống S-400. Ảnh: MW.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, các tổ hợp S-400 đã bắn hạ ít nhất 5 tiêm kích và một máy bay cỡ lớn của Pakistan, nhiều khả năng là máy bay trinh sát điện tử (ELINT) hoặc cảnh báo sớm (AEW&C). Đáng chú ý, vụ bắn hạ máy bay cỡ lớn này diễn ra ở cự ly tới 300 km, cho thấy khả năng đánh sâu vào không phận Pakistan bằng tên lửa 40N6 của S-400.

Hệ thống phòng không này trước đó cũng được Thủ tướng Narendra Modi ca ngợi ngày 13/5, nhấn mạnh rằng “những khí tài như S-400 đã mang lại sức mạnh chưa từng có cho đất nước”.

Trong khi đó, S-400 hiện là một trong hai vũ khí chủ lực mà Ấn Độ mới đưa vào biên chế, bên cạnh tiêm kích Rafale của Pháp. Tuy nhiên, Rafale bị đánh giá là thể hiện kém trong đối đầu với Pakistan, với nhiều hạn chế về radar, tính năng bay và chi phí đắt đỏ lên tới 240 triệu USD/chiếc. Những hạn chế này khiến khả năng New Delhi đặt mua thêm Rafale gần như không còn.

Việc Rafale không đáp ứng kỳ vọng, cộng thêm việc Ấn Độ thiếu lựa chọn để tiếp cận tiêm kích thế hệ 5 trong ngắn hạn, đã khiến S-400 ngày càng trở thành yếu tố then chốt trong chiến lược phòng thủ quốc gia của New Delhi.