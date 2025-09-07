WHO cảnh báo dịch tả toàn cầu, Việt Nam lên kịch bản ứng phó

Tỷ lệ tử vong do dịch tả toàn cầu tăng 46% so với năm ngoái. Việt Nam 12 năm chưa ghi nhận ca bệnh nhưng nguy cơ xâm nhập hiện hữu vì giao lưu thương mại, du lịch quốc tế ngày càng rộng mở.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra cảnh báo: từ đầu năm 2025 đến ngày 29/8, thế giới đã ghi nhận 409.222 ca mắc bệnh tả với 4.738 ca tử vong tại 31 quốc gia.

Số ca mắc giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng số ca tử vong lại tăng tới 46%. WHO đánh giá tình hình hiện nay là “nguy cơ lây lan thêm trong và giữa các quốc gia rất cao” do quy mô, mức độ nghiêm trọng và sự liên kết của các đợt bùng phát.

Trong số này, khu vực Đông Địa Trung Hải và châu Phi chiếm tỷ lệ cao nhất. Riêng châu Phi đã có hơn 172.000 ca mắc và gần 3.800 ca tử vong, với tỷ lệ tử vong 2,2%. Một số quốc gia từng yên ắng nhiều năm như Chad và Cộng hòa Congo, nay lại bùng phát trở lại. Điều đó cho thấy dịch tả đang phức tạp, khó lường, không chừa quốc gia nào.

Nguy cơ xâm nhập

Chiều nay, 7/9, Bộ Y tế đưa ra cảnh báo của WHO, đồng thời cho biết 12 năm qua, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh tả nào. Tuy nhiên, nguy cơ xâm nhập hiện hữu bởi giao lưu thương mại, du lịch quốc tế ngày càng rộng mở.

Các ca mang mầm bệnh không có triệu chứng có thể trở thành nguồn lây, khiến dịch dễ dàng bùng phát trong cộng đồng nếu không được kiểm soát. Bộ Y tế đã đánh giá tình hình, thường xuyên cập nhật từ WHO và triển khai nhiều biện pháp giám sát chủ động để ngăn chặn dịch xâm nhập.

Bộ Y tế đã chủ động phối hợp với WHO, CDC quốc tế và các chuyên gia trong nước để đánh giá nguy cơ, đồng thời đưa ra các kịch bản ứng phó. Công tác giám sát tại cửa khẩu, cộng đồng và các cơ sở y tế được tăng cường, nhằm phát hiện sớm ca nghi ngờ. Các bệnh viện tuyến trung ương và địa phương chuẩn bị sẵn sàng thuốc men, nhân lực, trang thiết bị để điều trị kịp thời nếu có dịch xảy ra.

Truyền thông cũng được đẩy mạnh: các tài liệu, hướng dẫn phòng chống bệnh tả liên tục được phổ biến để người dân nắm rõ triệu chứng, đường lây truyền và biện pháp phòng ngừa.

Vì sao dịch tả đáng lo?

Tả là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Vibrio cholerae gây ra, lây chủ yếu qua đường tiêu hóa. Biểu hiện chính là tiêu chảy dữ dội, mất nước và rối loạn điện giải. Người bệnh có thể tử vong trong thời gian ngắn nếu không được cấp cứu kịp thời.

Đặc biệt, khoảng 75% người nhiễm không có triệu chứng nhưng vẫn đào thải vi khuẩn ra môi trường trong 7–14 ngày, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch.

Vi khuẩn tả tồn tại lâu ở vùng nước lợ, ký sinh trong rong, tảo và các loài thủy sản như tôm, cua, sò, ốc, hến. Do đó, ăn hải sản hoặc thực phẩm nhiễm khuẩn, sử dụng nước không đảm bảo vệ sinh chính là con đường lây truyền phổ biến.

6 khuyến cáo

Để phòng tránh nguy cơ dịch tả, Bộ Y tế khuyến cáo:

– Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi chế biến thực phẩm.

– Ăn chín, uống sôi; tuyệt đối không ăn hải sản, thực phẩm sống chưa qua chế biến kỹ.

– Sử dụng nguồn nước sạch, bảo vệ nước sinh hoạt, không dùng nước ao hồ, sông suối chưa xử lý.

– Giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom rác, diệt ruồi để ngăn chặn lây lan.

– Người từ vùng dịch về cần theo dõi sức khỏe ít nhất 5 ngày. Nếu có triệu chứng nôn, tiêu chảy dữ dội dẫn tới mất nước, cần đến ngay cơ sở y tế, không tự ý điều trị tại nhà.

– Khi đi du lịch hoặc công tác ở các quốc gia đang có dịch, người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe, thông báo sớm cho cơ quan y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ.

Trong bối cảnh dịch tả toàn cầu đang gia tăng tử vong và bùng phát ở những nơi từng an toàn, chúng ta không thể chủ quan. Một ca bệnh xâm nhập, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, có thể trở thành "mồi lửa" cho cộng đồng.

Cảnh giác, chủ động phòng ngừa, giữ vệ sinh ăn uống và môi trường chính là biện pháp thiết thực nhất để mỗi người dân góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân và ngăn chặn nguy cơ dịch tả quay trở lại Việt Nam.