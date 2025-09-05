9 chương trình đạt kiểm định, 2 chương trình 5 sao, Trường Đại học Y Hà Nội vươn tầm quốc tế

Trong lễ khai giảng sáng nay, Trường Đại học Y Hà Nội đón nhận 9 chương trình đạt kiểm định chất lượng, 2 chương trình được UPM xếp hạng 5 sao, mở ra cơ hội hợp tác quốc tế và khẳng định thương hiệu giáo dục y khoa Việt Nam.

Khẳng định chuẩn mực đào tạo y khoa hàng đầu

Sáng 5/9, Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) tổ chức Lễ khai giảng năm học mới gắn với sự kiện đặc biệt: Đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cho 9 chương trình đào tạo và Giấy chứng nhận xếp hạng đối sánh UPM cho 2 chương trình. Đây là minh chứng rõ rệt cho nỗ lực hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế của một trường đại học y khoa đầu ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐHYHN, nhấn mạnh đây là lần đầu tiên diễn ra lễ khai giảng mang tính toàn quốc kỷ niệm 80 năm ngành giáo dục, đặc biệt, Trường ĐHYHN vừa trải qua một năm học thành công với nhiều dấu ấn và hôm nay tiếp tục ghi thêm cột mốc quan trọng khi được công nhận kiểm định chất lượng cho 9 chương trình đào tạo cả đại học và sau đại học, đồng thời có 2 chương trình được xếp hạng quốc tế ở mức cao.

Tháng 6/2025, Trường ĐHYHN đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá 9 chương trình đào tạo theo 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí khắt khe của Bộ GD&ĐT. Trong đó, có 5 chương trình đại học chính quy: Dinh dưỡng, Y tế công cộng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Khúc xạ nhãn khoa, Bác sĩ Răng Hàm Mặt và 4 chương trình thạc sĩ: Dinh dưỡng, Y học dự phòng, Răng Hàm Mặt, Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Việc đánh giá được tiến hành toàn diện, từ mục tiêu, chuẩn đầu ra, phương pháp giảng dạy, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, hoạt động nghiên cứu đến kết quả đầu ra. Kết quả tỷ lệ đạt yêu cầu của các chương trình từ 92–96%, nhiều điểm mạnh được ghi nhận ở kết quả đầu ra và cơ sở vật chất.

Hội đồng kiểm định đã công nhận 9 chương trình đào tạo của Trường ĐHYHN đạt chuẩn kiểm định chất lượng.

Đây là cơ sở tạo niềm tin cho người học, phụ huynh, xã hội và các cơ sở y tế – nơi tiếp nhận đội ngũ nhân lực y tế sau tốt nghiệp và là điều kiện thuận lợi để trường đẩy mạnh hợp tác quốc tế, liên thông đào tạo và nghiên cứu.

Xếp hạng 5 sao quốc tế nâng tầm thương hiệu

Ngày 29/8 vừa qua, Viện Đổi mới sáng tạo UPM thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam đã công bố kết quả xếp hạng đối sánh. Trong gần 150 cơ sở và chương trình của 12 quốc gia tham gia, hai chương trình Bác sĩ Y khoa và Thạc sĩ Dinh dưỡng của Trường ĐHYHN đạt 5 sao theo định hướng nghiên cứu. Đây là lần thứ hai từ năm 2023 đến nay, Trường đạt được kết quả này.

Theo đánh giá, chương trình Bác sĩ Y khoa đạt 841/1.000 điểm, trong đó 6/7 tiêu chuẩn như định hướng chiến lược, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng… đều đạt 5 sao. Chương trình Thạc sĩ Dinh dưỡng cũng ghi nhận 5/7 tiêu chuẩn đạt mức cao nhất.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh: “Kết quả hôm nay là cả một quá trình kiên định lấy chất lượng thực sự làm thước đo, đổi mới phương pháp đào tạo và nâng cao chuẩn mực hội nhập quốc tế”.

Ông Tú cũng khẳng định chất lượng đào tạo là mục tiêu xuyên suốt, không có điểm dừng, đòi hỏi nhà trường không ngừng cải tiến ở mọi phương diện: nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện chính sách và chế độ để tạo nền tảng phát triển bền vững. Thực tế, các đợt đánh giá ngoài trước đây đều ghi nhận nỗ lực này của trường.

Tại buổi lễ, GS. TS Nguyễn Hữu Đức, đại diện Viện Đổi mới sáng tạo UPM, đánh giá Trường ĐHYHN có những thành tựu nổi bật về xây dựng văn hóa chất lượng. Trong vòng 3 năm, trường đã mạnh dạn tham gia vào các hệ thống kiểm định và xếp hạng quốc tế, không chỉ khẳng định chất lượng đào tạo mà còn từng bước xây dựng thương hiệu trên bản đồ giáo dục toàn cầu.

Hai chương trình của Trường ĐHYHN đạt 5 sao theo định hướng nghiên cứu là minh chứng rõ ràng nhất, bởi để đạt mức này, các tiêu chí đều đòi hỏi rất cao, từ tỷ lệ giảng viên tiến sĩ đến số lượng công bố khoa học quốc tế.

“Kết quả hôm nay cho thấy Trường ĐHYHN không chỉ bảo đảm chuẩn tối thiểu của kiểm định chất lượng mà còn góp phần khẳng định thương hiệu một trường đại học y khoa hàng đầu Việt Nam và có vị thế trong khu vực”- GS Đức nhấn mạnh.

Ngày 3/4/2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Phát triển Trường ĐHYHN thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia thuộc nhóm hàng đầu châu Á”. Đây là nền tảng để nhà trường tiếp tục phát triển, giữ vững vị thế tiên phong trong đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao cho đất nước và vươn tầm quốc tế.

