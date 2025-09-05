Ca bệnh hiếm tại BV Thanh Nhàn: Chóng mặt không phải lúc nào cũng do tiền đình

Những cơn chóng mặt, tê bì tưởng chừng đơn giản hoá ra lại là hội chứng Guillain–Barré – căn bệnh thần kinh tự miễn hiếm gặp. Nhờ sự nhạy bén của bác sĩ, bệnh nhân 63 tuổi đã thoát hiểm ngoạn mục.

Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch

Từ chẩn đoán quen thuộc đến bế tắc lâm sàng

Chóng mặt, mất thăng bằng, tê bì tay chân… với nhiều người, đó là dấu hiệu quen thuộc của rối loạn tiền đình. Nhưng tại Khoa Cấp cứu Nội – Nhi Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), một ca bệnh điển hình đã cho thấy không phải lúc nào “chóng mặt” cũng đơn giản. Ẩn sau triệu chứng quen thuộc có thể là một hội chứng thần kinh hiếm gặp, đe dọa tính mạng nếu bỏ sót chẩn đoán.

Trao đổi với Viettimes chiều 5/9, BSCKII Phạm Thị Trà Giang, Trưởng Khoa Cấp cứu Nội – Nhi, cho biết bệnh nhân là một phụ nữ 63 tuổi, nhập viện với biểu hiện chóng mặt, tê bì chi và đi lại loạng choạng kéo dài hai ngày. Với dữ liệu ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán theo dõi hội chứng tiền đình – căn bệnh thường gặp và thường ít nguy hiểm. Bệnh nhân được điều trị theo phác đồ tiền đình, nhưng sau hai ngày, tình trạng không cải thiện.

Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não cũng “bình thường”, khiến hướng chẩn đoán ban đầu dần bế tắc. Đến ngày thứ ba, các dấu hiệu thần kinh mới lộ diện rõ rệt: tê bì tăng dần ở tứ chi, yếu cơ khiến bệnh nhân không thể tự ngồi dậy, kèm theo nhìn mờ và nói khó. Khám kỹ hơn, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị sụp mi, liệt vận nhãn và yếu cơ đối xứng hai bên – những dấu hiệu gợi ý tổn thương thần kinh.

Hội chứng hiếm gặp được “bóc tách”

Khi khai thác sâu hơn về tiền sử, bệnh nhân nhớ lại khoảng 10 ngày trước đã từng sốt nhẹ, đau mỏi toàn thân. Chính dữ kiện nhỏ này, kết hợp với diễn biến bất thường, đã giúp các bác sĩ nghĩ đến một căn bệnh hiếm: Hội chứng Guillain–Barré (GBS).

GBS là một bệnh lý thần kinh tự miễn, trong đó hệ miễn dịch tấn công nhầm dây thần kinh ngoại biên. Triệu chứng điển hình là yếu cơ tiến triển nhanh, có thể lan đến cơ hô hấp, gây tử vong nếu không xử trí kịp thời. Đây là bệnh hiếm, chẩn đoán khó và thường dễ bị nhầm với những bệnh lý phổ biến hơn.

Các xét nghiệm chuyên sâu được triển khai ngay lập tức. Kết quả chọc dịch não tủy và đo điện cơ đều phù hợp với giai đoạn sớm của GBS. Nhờ chẩn đoán chính xác, bệnh nhân được chỉ định thay huyết tương – phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho GBS, giúp loại bỏ kháng thể bất thường tấn công hệ thần kinh.

Chỉ sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã có thể tự đi lại, các triệu chứng yếu cơ, tê bì, nhìn mờ đều cải thiện rõ rệt. Từ một tình trạng có nguy cơ đe dọa tính mạng, bà đã thoát hiểm ngoạn mục nhờ sự nhạy bén và quyết đoán của đội ngũ y bác sĩ.

Bài học cảnh tỉnh từ ca bệnh

Ca bệnh này là lời nhắc nhở quan trọng với cộng đồng: Đừng coi thường những triệu chứng tưởng chừng quen thuộc. Chóng mặt, tê bì, yếu cơ – dù hay gặp – vẫn có thể là tín hiệu cảnh báo của bệnh lý nguy hiểm. Việc thăm khám kỹ lưỡng, lắng nghe bệnh nhân và không bỏ qua các chi tiết nhỏ trong tiền sử có thể quyết định sự sống còn.

Theo BSCKII Phạm Thị Trà Giang, không phải cứ chóng mặt là do tiền đình. Có những nguyên nhân nguy hiểm hơn, thậm chí đe dọa tính mạng, nếu chẩn đoán muộn có thể để lại hậu quả nặng nề. Triệu chứng này có thể liên quan đến bệnh lý mạch máu não, các rối loạn thần kinh hiếm gặp, rối loạn chuyển hóa hoặc biến chứng sau nhiễm trùng.

Vì vậy, khi có các dấu hiệu chóng mặt kéo dài, tê bì tay chân, yếu cơ, nói khó, nhìn mờ… người bệnh cần đi khám sớm tại cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời.

Ca bệnh tại Bệnh viện Thanh Nhàn cho thấy vai trò sống còn của chẩn đoán phân biệt, của tinh thần hội chẩn nhóm và sự nhạy bén trong điều trị. Trong bối cảnh bệnh nhân ngày càng có nhiều bệnh lý phức tạp, sự nhạy bén của bác sĩ là yếu tố quyết định.

Mỗi sinh mệnh được cứu sống không chỉ mang lại hạnh phúc cho gia đình mà còn tiếp thêm niềm tin cho xã hội. Trường hợp của người phụ nữ 63 tuổi này chính là minh chứng sống động: đôi khi, phía sau một triệu chứng “quen” lại ẩn chứa cả một thách thức y khoa.