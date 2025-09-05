Hai bệnh nhân mang khối u khổng lồ ở vị trí hiểm hóc, đều hồi sinh nhờ niềm tin và y đức

Hai bệnh nhân mang khối u khổng lồ trong gan, cận kề cái chết, nhưng nhờ giữ trọn niềm tin lại gặp sự tận tâm của thầy thuốc Bệnh viện TWQĐ 108, họ đã vượt qua lằn ranh sinh tử để hồi sinh kỳ diệu.

Ca mổ căng thẳng đến nghẹt thở để cắt bỏ khối u khổng lồ ở vị trí hiểm hóc

Trở về từ lằn ranh sinh tử

Ở tuổi 29, chị Trần Tố Nga phát hiện trong gan có một khối u máu khổng lồ, lại ở vị trí hiểm hóc. Căn bệnh không chỉ đe dọa sức khỏe, mà còn làm mong manh niềm hy vọng sống của chị. Sau nhiều lần thăm khám ở các bệnh viện lớn, gia đình chỉ nhận được những cái lắc đầu: “Khối u quá khó, phẫu thuật sẽ nguy hiểm đến tính mạng”. Câu trả lời ấy như một dấu chấm hết cho ước mơ hồi sinh.

Nhưng chị Nga không buông xuôi mà kiên trì đi tìm phương pháp điều trị. Và rồi, chị đã tìm đến Bệnh viện TWQĐ 108, nơi có đội ngũ chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật gan -mật - tụy, với một niềm hy vọng mong manh.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ cũng rất lo lắng vì khối u khổng lồ chiếm toàn bộ hạ phân thùy 1, đè vào cuống gan và tĩnh mạch chủ dưới – những cấu trúc tối quan trọng, nên nếu mổ mở, vẫn đầy rủi ro. Nhưng trước quyết tâm và khát vọng sống của bệnh nhân, TS.BS Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Ghép tạng đã chọn cách khó nhất: Phẫu thuật nội soi cắt gan, để cứu bệnh nhân.

Ca mổ kéo dài nhiều giờ, căng thẳng đến nghẹt thở. Đằng sau từng đường dao là sự tập trung cao độ, sau từng quyết định là cả một tập thể đồng lòng. Khi khối u khổng lồ được lấy ra, sự sống đã trở lại. Ngay khi tỉnh lại, chị Nga đã khóc nghẹn ngào. Đó không chỉ là nước mắt nhẹ nhõm sau bờ vực sinh tử, mà còn là giọt nước mắt biết ơn những người đã trao cho chị cơ hội sống.

“Ngay buổi đầu gặp bác sĩ Hiếu, được bác sĩ trấn an: ‘Chúng tôi sẽ đồng hành đến cùng với người bệnh’, tôi bỗng thấy ánh sáng hy vọng bừng lên. Nếu không có bác sĩ Hiếu và tập thể Khoa Phẫu thuật Gan mật tụy, Khoa Gây mê, có lẽ hành trình đi tìm sự sống của tôi đã kết thúc”, chị Nga nhớ lại.

Khác với chị Nga, chị Nguyễn Thanh Hà (1983, Đà Nẵng) đã phải sống chung với khối u máu trong gan suốt hơn 10 năm. Từ năm 2013, khi khối u mới được phát hiện, bác sĩ chỉ khuyên theo dõi. Nhưng mỗi năm trôi qua, nó lại lớn dần, như một quả bom hẹn giờ trong cơ thể.

Đến năm 2025, khối u đã gần 15 cm, đè sát vào gốc tĩnh mạch gan giữa. Nguy cơ vỡ u luôn rình rập, khiến chị Hà sống trong nỗi lo thường trực. “Chỉ một va chạm nhỏ cũng khiến tôi sợ hãi. Nhiều đêm tôi không sao ngủ yên, luôn thấp thỏm nghĩ đến cái chết”, chị kể.

Trong những ngày tuyệt vọng ấy, chị được bác sĩ Bùi Tích Giang ở Bệnh viện C Đà Nẵng giới thiệu ra Hà Nội và được sự “tiếp lửa” hy vọng của các bác sĩ Khoa Gan mật tụy Bệnh viện TWQĐ 108, niềm hy vọng sống được thắp lại trong chị.

Ca phẫu thuật nội soi cắt gan kéo dài hơn 5 giờ liên tục, các bác sĩ căng mình bên bàn mổ. Thách thức lớn nhất là vừa cắt bỏ khối u khổng lồ, vừa bảo tồn được tĩnh mạch gan giữa. Với tay nghề, kinh nghiệm và bản lĩnh của các chuyên gia hàng đầu, ca mổ đã kết thúc mỹ mãn. Chỉ sau một tuần, chị Hà xuất viện, rồi chị đã có thể tự lái xe máy 25 km mỗi ngày đi làm – điều mà chính chị cũng không tin nổi.

“Tôi hiểu rằng, điều cứu tôi không chỉ là phẫu thuật, mà còn là niềm tin. Niềm tin ấy đến từ các bác sĩ - những trái tim thầy thuốc đã đồng hành cùng tôi”, chị Hà nói, không giấu được xúc động.

TS.BS Lê Trung Hiếu - người đã đưa nhiều bệnh nhân tìm lại sự sống

Ánh sáng của niềm tin

Trao đổi với VietTimes, TS.BS Lê Trung Hiếu, phẫu thuật viên gan-mật - tụy hàng đầu (con trai Thiếu tướng, GS Lê Trung Hải, Chủ tịch Hội Gan mật Việt Nam và cháu nội Thiếu tướng, GS Lê Thế Trung), cho biết cả hai bệnh nhân đều có khối u khổng lồ, đều ở vị trí hiểm hóc. Nếu không xử trí triệt để thì nguy cơ biến chứng rất lớn.

“Chúng tôi đã hội chẩn nhiều lần, chuẩn bị nhiều phương án kiểm soát chảy máu, bảo tồn tĩnh mạch. Cuối cùng, chúng tôi quyết định chọn phẫu thuật nội soi để vừa triệt để, vừa giúp bệnh nhân hồi phục nhanh. Sự kiên trì và niềm tin của bệnh nhân chính là động lực cho tập thể thầy thuốc", TS Hiếu chia sẻ.

Câu chuyện của chị Nga, chị Hà cũng như hàng trăm bệnh nhân khác tại Bệnh viện TWQĐ 108 đều gặp nhau ở một điểm chung: Niềm tin. Từ tuyệt vọng đến hồi sinh, từ bóng tối đến ánh sáng, tất cả đều được kết nối bằng sợi chỉ mong manh nhưng kỳ diệu – đó chính là y đức và trái tim người thầy thuốc.

Sự sống đôi khi mong manh đến mức chỉ một bàn tay chìa ra cũng đủ để cứu rỗi. Khi bàn tay ấy thuộc về những người thầy thuốc tận tâm, họ không chỉ mang lại sự sống, mà còn trao tặng bệnh nhân niềm tin vững chắc để bước tiếp.