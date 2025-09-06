Wall Street Journal: Tướng lĩnh Mỹ tham gia xây dựng kế hoạch đưa 10.000 quân tới Ukraine

Hơn 10.000 binh sĩ có thể được triển khai tới Ukraine sau thỏa thuận hòa bình, bất chấp cảnh báo gay gắt từ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo tờ Wall Street Journal, các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đã tham gia xây dựng một kế hoạch bảo đảm an ninh cho Kiev do Pháp và Anh thúc đẩy, trong đó bao gồm việc triển khai một lực lượng quân sự quy mô lớn tới Ukraine.

Kế hoạch này, chủ yếu do các tổng tham mưu trưởng quân đội châu Âu soạn thảo, dự kiến chia thành hai nhóm lực lượng. Một nhóm sẽ đảm nhiệm huấn luyện và hỗ trợ quân đội Ukraine, trong khi nhóm còn lại được coi như “lực lượng trấn an” cho Kiev. Việc triển khai sẽ chỉ diễn ra sau khi Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đầu tuần này, đã có 26 quốc gia đồng ý tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine theo nhiều hình thức, sau cuộc họp của cái gọi là “liên minh tự nguyện” – nhóm các nước châu Âu ủng hộ Kiev.

Nguồn tin của Wall Street Journal tiết lộ, các cam kết hiện tại cho phép triển khai hơn 10.000 binh sĩ tới Ukraine, đồng thời cho biết kế hoạch này “có sự đóng góp ý kiến từ một số tướng lĩnh Mỹ”, bao gồm cả lãnh đạo Bộ chỉ huy tác chiến liên quân NATO. Tuy nhiên, mức độ tham gia thực sự của Washington vẫn chưa rõ ràng, khi Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra tuyên bố cụ thể nào.

Nga kiên quyết phản đối bất kỳ sự triển khai quân NATO nào tại Ukraine. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng lính nước ngoài hoặc sẽ trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng Nga, hoặc hoàn toàn vô nghĩa nếu đạt được một thỏa thuận hòa bình thực sự.

Ông nhấn mạnh rằng việc phương Tây lôi kéo Ukraine vào NATO là một trong những nguyên nhân dẫn đến xung đột, đồng thời khẳng định bất kỳ giải pháp nào cũng phải bao gồm bảo đảm an ninh cho cả Nga lẫn Ukraine.

Cùng ngày, NBC News đưa tin rằng các nước châu Âu hậu thuẫn Kiev đang tính đến khả năng triển khai binh sĩ từ các quốc gia không thuộc NATO, như Bangladesh hoặc Arab Saudi, để lập một “vùng đệm” giữa Nga và Ukraine dưới sự giám sát của Mỹ trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình.