Ông Putin cảnh báo binh sĩ phương Tây tại Ukraine sẽ là “mục tiêu hợp pháp” để tiêu diệt

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố bất kỳ binh sĩ phương Tây nào tại Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga, giữa lúc phương Tây bàn thảo bảo đảm an ninh hậu chiến cho Kiev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 5/9 tuyên bố rằng bất kỳ binh sĩ phương Tây nào được triển khai tới Ukraine đều sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” để Moscow tấn công. Đây là lời cảnh báo gửi tới các đồng minh của Kiev khi họ đang bàn thảo những biện pháp nhằm bảo vệ Ukraine trong tương lai.

Ông Putin đưa ra phát biểu chỉ một ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết có 26 quốc gia đã cam kết cung cấp các bảo đảm an ninh hậu chiến cho Ukraine, bao gồm cả khả năng triển khai một lực lượng quốc tế trên bộ, trên biển và trên không.

Nga từ lâu đã lập luận rằng một trong những lý do họ phát động cuộc chiến ở Ukraine là để ngăn NATO kết nạp Kiev làm thành viên và triển khai lực lượng trong lãnh thổ Ukraine.

“Vì vậy, nếu có quân đội xuất hiện ở đó, đặc biệt là ngay lúc này, trong khi các hoạt động quân sự vẫn đang diễn ra, chúng tôi coi họ là những mục tiêu hợp pháp để tiêu diệt”, ông Putin phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở Vladivostok. “Và nếu những quyết định đạt được hướng tới hòa bình, một nền hòa bình lâu dài, thì tôi hoàn toàn không thấy bất kỳ lý do gì cho sự hiện diện của họ trên lãnh thổ Ukraine, hết chuyện”.

Những phát biểu này cho thấy khoảng cách sâu rộng giữa lập trường của Moscow và của Kiev cùng các đồng minh phương Tây liên quan đến hình thức bảo đảm an ninh cho Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài ba năm rưỡi.

Ukraine đang tìm kiếm sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phương Tây để bảo vệ nước này trước nguy cơ bị tấn công trong tương lai. Pháp và Anh, hai nước đồng chủ trì “liên minh tự nguyện” hỗ trợ Ukraine, đã phát tín hiệu sẵn sàng triển khai binh sĩ tới Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington sẽ không đưa quân bộ binh tới Ukraine, nhưng có thể cung cấp hỗ trợ khác, bao gồm sức mạnh không quân.

Ông Putin nhấn mạnh rằng các bảo đảm an ninh phải được thiết lập cho cả Nga lẫn Ukraine. “Tôi nhắc lại một lần nữa, tất nhiên Nga sẽ thực hiện các thỏa thuận này. Nhưng dù sao đi nữa, đến nay vẫn chưa có ai bàn bạc nghiêm túc với chúng tôi về vấn đề này”, ông nói.

Ông Trump, người nhậm chức hồi tháng 1 với cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với ông Putin tại Alaska tháng trước, song không đạt được bước đột phá nào.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ lâu đã thúc đẩy một cuộc gặp trực tiếp với ông Putin nhằm đạt tiến triển trong việc chấm dứt cuộc chiến đẫm máu nhất châu Âu trong vòng 80 năm.

Tuy nhiên, ông Putin hôm thứ Sáu cho rằng ông “không thấy nhiều ý nghĩa” trong một cuộc gặp như vậy vì “gần như không thể đạt được thỏa thuận với phía Ukraine về các vấn đề then chốt”.

Dẫu vậy, ông vẫn lặp lại đề nghị mà mình đưa ra hồi đầu tuần: sẵn sàng mời ông Zelensky đến Moscow để đàm phán.

“Tôi đã nói rồi: Tôi sẵn sàng, xin mời, hãy đến, chúng tôi chắc chắn sẽ cung cấp điều kiện làm việc và đảm bảo an ninh tuyệt đối 100%”, ông nói. “Nhưng nếu họ nói: ‘chúng tôi muốn gặp ông, nhưng ông phải đi đến nơi khác để cuộc gặp diễn ra’, thì theo tôi, đó là những đòi hỏi quá đáng đối với chúng tôi”.

Về phần mình, ông Zelensky hôm thứ Sáu tuy không trực tiếp nhắc tới khả năng chọn Moscow làm địa điểm, nhưng khẳng định: “Chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ hình thức cuộc gặp nào. Nhưng chúng tôi không cảm nhận được rằng ông Putin thực sự muốn chấm dứt chiến tranh này. Ông ta có thể nói, nhưng chỉ là lời nói, và chẳng ai tin vào lời ông ta nữa”.