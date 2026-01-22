Apple bí mật phát triển ghim cài áo thông minh tích hợp AI

Thiết bị này dự kiến sẽ chính thức lên kệ vào đầu năm 2027 với thiết kế dạng đĩa dẹt được chế tác từ nhôm và thủy tinh cao cấp.

Thế giới thiết bị đeo thông minh sắp đón nhận một tân binh đầy hứa hẹn từ gã khổng lồ công nghệ Apple. Theo báo cáo mới nhất từ The Information, Apple đang âm thầm phát triển một chiếc ghim cài áo tích hợp trí tuệ nhân tạo với kích thước chỉ tương đương một chiếc AirTag.

Thiết bị này dự kiến sẽ chính thức lên kệ vào đầu năm 2027 với thiết kế dạng đĩa dẹt được chế tác từ nhôm và thủy tinh cao cấp. Về cấu hình, chiếc ghim thông minh này sẽ sở hữu hệ thống camera kép bao gồm ống kính tiêu chuẩn và góc rộng, đi kèm ba micrô, loa ngoài và một nút bấm vật lý bên cạnh máy. Ngoài ra thiết bị còn sử dụng giao diện sạc nam châm tiện lợi nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trong các hoạt động hàng ngày.

Mặc dù chưa có tên gọi chính thức nhưng sản phẩm mới này được kỳ vọng sẽ mang lại các tính năng theo dõi sức khỏe và thể chất tương tự như những gì người dùng mong đợi ở một chiếc nhẫn thông minh. Tin tức về chiếc ghim AI xuất hiện ngay sau khi Apple tiết lộ kế hoạch biến Siri thành một chatbot thực thụ trên hệ điều hành iOS tiếp theo.

Những đồn đoán về kính thông minh hay tai nghe AirPods tích hợp camera cũng đang khiến cộng đồng công nghệ xôn xao về một hệ sinh thái phần cứng AI toàn diện mà Apple đang xây dựng cho tương lai. Sau màn ra mắt chưa thực sự bùng nổ của bộ công cụ Apple Intelligence vào năm ngoái, tập đoàn này đang rất cần một cú hích sản phẩm đột phá để khẳng định lại vị thế dẫn đầu của mình.

Thực tế cho thấy phân khúc ghim cài áo thông minh từng chứng kiến sự thất bại của Humane Ai Pin do mức giá quá cao và tính năng chưa hoàn thiện. Tuy nhiên với tiềm lực tài chính khổng lồ và khả năng tối ưu hóa phần mềm, Apple hoàn toàn có thể thay đổi định kiến của người tiêu dùng về dòng thiết bị này.

Đây được xem là cơ hội để hãng tái định vị hình ảnh thương hiệu trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo vốn đang bị các đối thủ như Google và Microsoft gây áp lực lớn. Hiện tại dự án ghim cài AI vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và việc sản phẩm có thực sự ra mắt hay không vẫn còn phụ thuộc vào kết quả phản hồi của người dùng đối với chatbot Siri mới vào cuối năm nay.

Theo BGR