Google nâng cấp hệ sinh thái nhà thông minh với AI đột phá

Tập đoàn công nghệ Google đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch cải tiến và tối ưu hóa hệ thống quản lý nhà thông minh thông qua việc phát hành bản cập nhật hiệu năng quy mô lớn cho nền tảng của mình. Chiến lược này là sự nối tiếp của chuỗi hành động tích hợp sâu rộng mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới vào hệ sinh thái gia đình vốn được bắt đầu từ cuối năm ngoái.

Phiên bản nâng cấp mới nhất vừa được tung ra thị trường tập trung mạnh mẽ vào các cải tiến về mặt tốc độ xử lý tác vụ, đồng thời thay đổi phương thức tương tác ngôn ngữ để giúp quá trình đối thoại giữa người dùng và thiết bị trở nên tự nhiên, dễ dàng hơn. Trong bối cảnh doanh nghiệp này đang không ngừng mở rộng quyền truy cập của hệ thống trợ lý ảo mới lên mọi phần cứng từ điện thoại cho đến cả hệ thống vô tuyến truyền hình, việc đảm bảo khả năng phản hồi nhanh chóng và chính xác trước mọi câu lệnh của khách hàng trở thành yêu cầu mang tính sống còn để thay thế hoàn toàn cho công cụ thế hệ cũ.

Trọng tâm của đợt cải tổ kỹ thuật lần này liên quan trực tiếp đến hai mảng chức năng cốt lõi bao gồm bộ máy nhận diện giọng nói từ xa và hệ thống camera an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đối với tính năng đàm thoại, nhà sản xuất đã tiến hành nâng cấp các thuật toán bộ lọc âm thanh nền để giảm thiểu tối đa các trường hợp kích hoạt nhầm do tiếng ồn xung quanh hoặc các câu nói ngắt quãng trong không gian sống.

Bên cạnh đó, tốc độ và độ chính xác của hệ thống khi người dùng thiết lập các lệnh báo thức, hẹn giờ hoặc khởi tạo danh mục công việc cũng được cải thiện rõ rệt, đi kèm khả năng kết thúc cuộc hội thoại một cách dứt khoát ngay khi nhận được các câu lệnh từ chối ngắn gọn. Các bộ điều khiển phương tiện giải trí cũng nhận được những cải tiến giúp phản hồi nhanh hơn, giúp tăng tính chính xác khi người dùng yêu cầu phát ngẫu nhiên các danh sách âm nhạc trên các nền tảng trực tuyến lớn, đồng thời cho phép người nghe đặt các câu hỏi chuyên sâu về thông tin tác giả của bài hát đang phát.

Bên cạnh những cải tiến về mặt âm thanh, hệ thống camera giám sát thông minh thuộc hệ sinh thái này cũng được bổ sung các năng lực nhận diện sinh trắc học vượt trội để phân biệt chính xác gương mặt của các thành viên quen thuộc trong gia đình. Thuật toán phân tích hình ảnh mới hiện đã có thể tự động nhận diện và bóc tách các loại tạp âm đặc thù xuất hiện trong không gian như tiếng bước chân di chuyển, tiếng chó sủa hay tiếng chuông cảnh báo, giúp gia chủ dễ dàng nắm bắt toàn bộ diễn biến xung quanh ngôi nhà thông qua ứng dụng quản lý trung tâm.

Ngoài ra, giao diện điều khiển trên các hệ điều hành di động phổ biến cũng được tinh chỉnh để mang lại trải nghiệm xem lại băng ghi hình mượt mà hơn, đồng thời bổ sung thêm các tính năng cảnh báo sức khỏe cho hệ thống điều hòa nhiệt độ nhằm phát hiện sớm các sự cố kỹ thuật tiềm ẩn trong hệ thống sưởi ấm và làm mát của tòa nhà.

Theo BGR