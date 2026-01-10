Những phát minh AI hữu ích đáng ngạc nhiên tại CES 2026

Từ máy theo dõi việc cho con bú đến huấn luyện viên quần vợt, công nghệ ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong đời sống thực tế.

Triển lãm công nghệ CES 2026, diễn ra từ ngày 6-9/1, tại Las Vegas đã đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo. Không còn dừng lại ở các chatbot thuần túy, năm nay trí tuệ nhân tạo đã hiện hữu qua những mẫu robot hình người biết đánh bóng bàn hay phục vụ kem cho quan khách.

Đây được đánh giá là những bước tiến vượt bậc của trí tuệ nhân tạo trong việc giải quyết các thách thức thiết yếu của nhân loại từ y tế cho đến thể thao chuyên nghiệp. Đột phá đầu tiên phải kể đến sự giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo và y học.

Ngày 6/1, công ty OTO Fertility đã gây kinh ngạc khi ra mắt thiết bị đeo thông minh theo dõi hơn 50 tín hiệu sinh trắc học dựa trên dữ liệu từ NASA để dự đoán thời điểm rụng trứng. Giải pháp này giúp người dùng tối ưu hóa cơ hội mang thai thông qua chế độ dinh dưỡng cá nhân hóa.

Đồng hành cùng giai đoạn hậu sản, hãng Coro từ Ireland cũng giới thiệu máy theo dõi việc cho con bú đầu tiên vào tháng 1. Thiết bị tích hợp tấm chắn núm vú cải tiến này không chỉ hỗ trợ bú tự nhiên mà còn đo chính xác lượng sữa mẹ truyền sang bé giúp các bà mẹ trẻ an tâm hơn.

Ngoài ra lĩnh vực thiết bị gia dụng cũng chứng kiến sự lột xác của những vật dụng quen thuộc. Trong tuần lễ sự kiện, Samsung đã tích hợp công nghệ thị giác máy tính và Google Gemini vào dòng tủ lạnh thông minh mới giúp nhận diện thực phẩm sắp hết hạn. Người dùng thậm chí có thể nói chuyện trực tiếp với tủ lạnh để cập nhật lịch trình trong ngày hoặc nhận gợi ý nấu ăn. Sự tiện lợi này biến tủ lạnh từ một thiết bị lưu trữ đơn thuần thành một quản gia số thực thụ trong căn bếp hiện đại.

Trong mảng chăm sóc sức khỏe chủ động, các thiết bị sử dụng trí tuệ nhân tạo vật lý đang rút ngắn khoảng cách giữa bệnh nhân và bác sĩ. Công ty Y-Brush đến từ Pháp đã ra mắt nguyên mẫu bàn chải đánh răng thông minh vào ngày 7/1, có khả năng làm sạch khoang miệng trong 20 giây đồng thời phân tích dấu ấn sinh học để phát hiện bệnh tiểu đường hay bệnh gan.

Tại một gian hàng khác, Eieling Technology từ Hong Kong đã trình diễn máy dò gan nhiễm mỡ cầm tay cho kết quả chỉ sau 30 giây. Thiết bị này sử dụng thuật toán thông minh để tự động nhận diện mô gan giúp ngay cả những người không có chuyên môn y tế cũng có thể vận hành dễ dàng tại các cơ sở kiểm tra sức khỏe cộng đồng.

Cuối cùng trí tuệ nhân tạo còn thay đổi cách thức con người tập luyện thể thao. Startup PongBot đã nâng tầm môn tennis khi đưa trí tuệ nhân tạo vào máy bắn bóng thông minh tại triển lãm ngày 8/1. Khác với các thiết bị truyền thống, hệ thống này kết hợp với thiết bị đeo để theo dõi vị trí người chơi trong thời gian thực, từ đó đưa ra những cú đánh đối kháng phù hợp với trình độ giống như một huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Có thể thấy CES 2026 đã chứng minh rằng trí tuệ nhân tạo đang dần trở nên hữu ích và gần gũi hơn khi trực tiếp hỗ trợ con người nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe hàng ngày. Với những ứng dụng thực tế này, năm 2026 hứa hẹn là cột mốc quan trọng đưa công nghệ vào sâu trong đời sống sinh hoạt.

Theo Nikkei Asia