Người mua nhà trả góp "đuối sức" khi lãi vay tăng cao

Lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng bắt đầu gia tăng tạo áp lực đối với người vay mua nhà, nhất là những người sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Gánh nặng lãi suất có thể kìm hãm sức mua, khiến thanh khoản trên thị trường nhà ở suy giảm.
Hàng nghìn người dân tại Hà Nội xếp hàng từ sáng sớm dưới mưa lạnh tại điểm tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, mong sớm hoàn tất thủ tục để tiến gần cơ hội sở hữu căn hộ giá rẻ.
Trước khi được bầu là Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội.
Chiều 10/11, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Chiều 7/11, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
TS Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng 3 đột phá về thể chế, hạ tầng, nhân lực không lỗi thời mà cần nâng lên tầm cao mới, trở thành nền tảng giúp đất nước chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo.
Góp ý cho các Văn kiện trình Đại hội 14, TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng muốn “Đổi mới lần thứ hai” thành công, Việt Nam phải đặt cải cách thể chế ở vị trí trung tâm, chuyển từ “Nhà nước điều hành” sang “Nhà nước kiến tạo có kỷ luật thể chế”.
Trước khi được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Duy Ngọc từng kinh qua các chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Theo TS David Nghiêm, thể chế và con người như 2 cánh của con chim. Khi thể chế mở đường và con người bứt phá, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng và đáng sống vào năm 2045.
Là dự án nhà ở lớn nhất được khởi công tại Hà Nội năm 2025, Vinhomes Wonder City (còn gọi là Vinhomes Đan Phượng) thu hút sự chú ý lớn của giới đầu tư và người mua nhà.
Trong vòng 5 năm trở lại đây, giá nhà tăng trưởng mãnh liệt, liên tục thiết lập những mặt bằng mới, vượt quá khả năng của người mua ở thực. Điều này khiến giấc mơ an cư ngày càng xa tầm với của người trẻ tại các đô thị lớn.
Sáng 21/12, gần như toàn bộ tàu thuyền của ngư dân phường Sơn Trà (Đà Nẵng) đã được ngư dân chủ động đưa lên bờ nhằm ứng phó với bão số 12.
Sau hợp nhất với Quảng Nam, Đà Nẵng sở hữu những lợi thế đặc biệt để bứt phá, trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước. Nhiều dự án, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng cho sự phát triển của Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới.
Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà là “con đường tất yếu” để Việt Nam vươn lên thành quốc gia phát triển, giàu mạnh.
Hội Truyền thông số Việt Nam, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, doanh nghiệp, toàn xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng một Việt Nam số thịnh vượng, sáng tạo và bền vững.
Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu, trong đó có các tuyến đường quanh 2 khu đô thị cao cấp Ciputra và Ngoại giao đoàn. Nhiều dân công sở mắc kẹt ở đây chưa thể trở về nhà, còn tài xế ô tô, xe máy chật vật đi giữa "biển nước"
Trong không gian sang trọng của sự kiện đón tàu Hải quân Hoàng gia Anh tại TP.HCM, nhiều khách quốc tế bày tỏ sự ấn tượng và thích thú khi lần đầu trải nghiệm những ly kem, sữa chua hay trà kombucha mát lành từ Vinamilk.
Dự án Trump International Hưng Yên sau khởi công vẫn là bãi đất trống. Mức bồi thường giải phóng mặt bằng được cho là chưa thuyết phục được người dân.
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2025 đã tiếp cận 15.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thu hút hơn 400 bộ hồ sơ đăng ký tham dự.
Những cú swing đẹp mắt và những nụ cười rạng rỡ đã làm nên dấu ấn khó quên của Giải golf Truyền thông số Cup VietTimes 2025.
Tại Giải golf Truyền thông số cúp VietTimes lần II/2025, 144 golfer đã cùng nhau trải qua hơn 5 giờ thi đấu kịch tính, nhiều cung bậc cảm xúc và những khoảnh khắc ấn tượng với nhiều cú đánh đẹp mắt.