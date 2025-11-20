Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Người mua nhà trả góp "đuối sức" khi lãi vay tăng cao

Bình An
Lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng bắt đầu gia tăng tạo áp lực đối với người vay mua nhà, nhất là những người sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Gánh nặng lãi suất có thể kìm hãm sức mua, khiến thanh khoản trên thị trường nhà ở suy giảm. 

Chân dung tân nữ Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Chân dung tân nữ Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Trước khi được bầu là Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội.

Nâng tầm 3 đột phá chiến lược cho kỷ nguyên mới

Góp ý văn kiện Đại hội Đảng 14: Nâng tầm 3 đột phá chiến lược cho kỷ nguyên mới

TS Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng 3 đột phá về thể chế, hạ tầng, nhân lực không lỗi thời mà cần nâng lên tầm cao mới, trở thành nền tảng giúp đất nước chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo.