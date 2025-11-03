Sập cẩu tháp tại dự án Hiyori Aqua Tower: Trách nhiệm pháp lý thuộc về ai?

Vi phạm quy định về an toàn lao động làm chết 1 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm.

Vụ sập cần cẩu tháp khiến 1 người tử vong tại công trình dự án chung cư Hiyori Aqua Tower ở Đà Nẵng đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

VietTimes đã có cuộc trao đổi với luật sư Trương Công Nguyễn Anh Phiệt, Trưởng Văn phòng Luật sư Phiệt và Cộng sự, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng, xung quanh trách nhiệm pháp lý sau vụ việc này.

- Vụ sập cần cẩu tháp tại công trình dự án Chung cư Hiyori Aqua Tower hôm 23/10 khiến 1 công nhân tử vong tại chỗ. Đến nay phía nhà thầu thi công và chủ đầu tư chưa đưa ra thông tin nào về trách nhiệm liên quan. Theo quy định pháp luật, ai chịu trách nhiệm về sự việc đã xảy ra, thưa ông?

- Theo thông tin có trên báo chí cũng như công văn báo cáo của Sở Nội vụ, trước mắt, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư là Công ty TNHH Aqua Tower và đơn vị thi công - Công ty CP kỹ thuật xây dựng DINCO.

Theo tôi, sau khi có kết luận điều tra cụ thể về nguyên nhân sập cần cẩu dẫn đến tử vong của công nhân bên dưới, cơ quan thực thi pháp luật sẽ xác định trách nhiệm cụ thể và có các bước tố tụng tiếp theo.

Luật sư Trương Công Nguyễn Anh Phiệt, Trưởng Văn phòng Luật sư Phiệt và Cộng sự, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng.

- Với hậu quả là gây chết người, theo ông, khi nào cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự để làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan?

- Quá trình thu thập tài liệu chứng cứ, nếu xét thấy có dấu hiệu phạm tội, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ khởi tố vụ án để xác định nguyên nhân gây ra tử vong cho người lao động. Tiếp đó, nếu xét thấy có đủ căn cứ thì sẽ khởi tố bị can đối với người gây ra tai nạn (có thể là người vận hành cần cẩu thi công), người chịu trách nhiệm an toàn đối với máy thi công hoặc người có liên quan khác nếu đủ căn cứ.

Do có một lao động chết tại chỗ, trong giờ làm việc, nơi công trình đang thi công nên có thể cơ quan CSĐT có thể xác định đây là vụ án được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 295 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về “Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người”.

Khoản 1 quy định: Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người làm chết 1 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Dây cáp của cần cẩu tháp bị đứt khiến cẩu tháp bị gãy gập.

- Tai nạn chết người xảy ra liên quan an toàn lao động nên nhiều người đã đặt câu hỏi về việc kiểm định thiết bị cần cẩu. Theo ông, khi điều tra, cơ quan chức năng có xem xét đến trách nhiệm của cơ quan kiểm định hay không?

- Trong trường hợp này, cần cẩu tháp khi hoạt động cần có cơ quan chức năng kiểm định đủ điều kiện hoạt động. Tuy nhiên, chúng ta cần chờ kết quả điều tra để biết rõ và chắc chắn rằng nguyên nhân chính là do người điều khiển cần trụ hay do thiết bị thi công không đủ điều kiện hoạt động.

Do chưa tiếp cận được hồ sơ kiểm định an toàn cũng như giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước nên chưa thể xác định lỗi do kiểm quan kiểm định gây ra hay không.

- Trong trường hợp công nhân tử vong khi đang thi công, theo ông, trách nhiệm dân sự thuộc về nhà thầu hay chủ đầu tư?

-Trước mắt, trách nhiệm dân sự thuộc về nhà thầu thi công Dinco do công nhân tử vong trong khi đang thực hiện việc thi công. Hơn nữa, khu vực thi công do nhà thầu đảm trách.

Nhà thầu thi công có thể ứng thanh toán các khoản chi phí liên quan đến tang lễ, trợ cấp cho người thân (nếu đủ điều kiện), các khoản chi phí khác. Trong trường hợp nhà thầu thi công mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động thì đơn vị bảo hiểm thực hiện việc chi trả theo hợp đồng cho người thân của nạn nhân đã mất.

-Cảm ơn ông!